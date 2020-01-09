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От «умного зеркала» до робокошки: топ-10 новинок CES 2020

В Лас-Вегасе проходит международная выставка потребительской электроники Consumer Electronics Show. Крупные компании (среди них Bosch и Samsung) и небольшие стартапы представили свои проекты в области робототехники, медицины, автомобилестроения, Smart Home, иммерсивных и других технологий. РБК выбрал наиболее интересные из них.
Кошка-официант
Фото: Steve Marcus / Reuters

Китайская компания PuduTech предлагает кафе и ресторанам, которым не хватает официантов, воспользоваться услугами робота-кошки BellaBot. Устройство может разносить по залу одновременно четыре подноса. Когда робокошка подъезжает к столику, она мяукает, чтобы клиент сам забрал из ее лап свой заказ. Посетитель может погладить ее, но недолго — в противном случае кошка «разозлится», поскольку человек мешает ей работать.

Авиатакси
Фото: Steve Marcus / Reuters

В рамках выставки Hyundai вместе с Uber Technologies представили макет летательного аппарата S-A1. По данным Hyundai, авиатакси сможет передвигаться со скоростью до 290 км/ч на высоте 300–600 м. Устройства будут работать на электричестве, на зарядку уйдет до 7 минут. В будущем авиатакси планируют сделать беспилотным. Вывести услуги авиатакси на рынок компании планируют к 2023 году

Робот-повар
Фото: John Locher / AP

Samsung в рамках CES представила робота-повара Bot Chef. Он предлагал посетителям выставки приготовить вместе с ним салат. С помощью двух роботизированных рук он доставал с полок необходимые ингредиенты, а также помогал нарезать и смешивать их. Впрочем, полностью приготовить блюдо самостоятельно он пока не может.

Безрамочный телевизор
Фото: samsung.com

Еще одна новинка от Samsung — телевизор-флагман Q950TS с безрамочным дисплеем Infinity Design. Рамка у него все же есть, но увидеть ее можно лишь в непосредственной близости от устройства. Кроме того, его толщина составляет всего 15 мм. Телевизор позволяет смотреть фильмы и видео в качестве 8K. Информации о стоимости и сроках поступления товара в продажу пока нет.

Нейроинтерфейс для ТВ и компьютера
Фото: next-mind.com

Французские разработчики из компании NextMind представили нейроинтерфейс, с помощью которого человек может мысленно управлять телевизором или компьютером. Небольшое круглое устройство крепится к затылку, считывает сигналы от зрительной коры головного мозга и преобразует их в цифровые команды. С их помощью владелец гаджета может, сфокусировавшись на телевизоре, выбрать канал или увеличить громкость. Также предполагается, что NextMind может использоваться в играх в виртуальной реальности.

Беговая дорожка с «умным» зеркалом
Фото: Xiaomi

В «домашний» набор Amazfit HomeStudio от китайской компании Haumi входит беговая дорожка, акустическая система JBL и 43-дюймовое интерактивное зеркало. В него встроена библиотека из тысячи упражнений, в том числе йога. Пока виртуальный тренер на экране будет показывать, как правильно делать упражнения, встроенная камера оценит технику их выполнения. Система поступит в продажу в двух версиях: стандартная (максимальная скорость дорожки достигает 14 км/ч) и премиум (максимальная скорость 19 км/ч).

Цифровой «козырек» для автомобилей
Фото: Bosch Media Service

Virtual Visor от Bosch заменит в автомобиле стандартный солнцезащитный «козырек», который обычно закрывает водителю значительную часть обзора. Встроенная камера определит наклон головы и расположение глаз автомобилиста, после чего «умная» прозрачная панель затемнит только ту область, через которую солнечные лучи попадают в глаза. Пока компания представила только концепцию устройства, конкретных планов о выходе товара на рынок пока нет.

Смартфон на электронных чернилах
Фото: cnbeta.com

Китайская компания Hisense представила первый в мире смартфон с цветными электронными чернилами. Какие-либо технические характеристики устройства пока неизвестны — кроме того что скорость загрузки экрана значительно выше, чем у предшественников. По словам представителя компании, массовое производство смартфонов планируется во второй половине 2020 года.

«Умная» пижама для пожилых людей
Фото: @Xenoma_Inc / Twitter

Японская компания Xenoma представила пижаму для контроля за здоровьем пожилых или больных людей. Она следит за давлением, пульсом и частотой дыхания человека, а также за температурой его тела. Днем одежда оценивает активность своего владельца, а ночью контролирует качество сна. При падении или другом происшествии костюм автоматически посылает тревожный сигнал родственникам. Представитель компании заявил, что товар появится в продаже в США весной 2020 года.

Ассистент для слабослышащих
Фото: OrCam

The Hear от израильских разработчиков OrCam позволит людям с нарушениями слуха отсекать лишние шумы на улице, чтобы лучше слышать своих собеседников. Закрепленное на одежде устройство определит по губам, кто именно обращается к владельцу гаджета, после чего передаст в слуховой аппарат по Bluetooth исключительно его голос. Устройством можно управлять с помощью жестов — так, например, камере можно указать, кого именно из собеседников необходимо «слушать».

Автор: Владислав Скобелев
Теги: мультимедиа, Consumer Electronics Show
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