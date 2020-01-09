От «умного зеркала» до робокошки: топ-10 новинок CES 2020

Безрамочный телевизор

Еще одна новинка от Samsung — телевизор-флагман Q950TS с безрамочным дисплеем Infinity Design. Рамка у него все же есть, но увидеть ее можно лишь в непосредственной близости от устройства. Кроме того, его толщина составляет всего 15 мм. Телевизор позволяет смотреть фильмы и видео в качестве 8K. Информации о стоимости и сроках поступления товара в продажу пока нет.