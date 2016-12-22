От летающего такси до поющего унитаза: электронные новинки CES-2018

С 9 по 12 января 2018 года в Лас-Вегасе проходит очередная выставка новинок потребительской электроники Consumer Electronic Show (CES). Среди хитов экспозиции-2018 — летающие такси, беспилотники-курьеры, телевизор, который можно свернуть в трубочку, и другие.
E-Volo продемонстрировала предназначенный для перевозки пассажиров беспилотник Volocopter. Первый публичный полет 18-винтовый дрон совершил в сентябре 2017 года в Дубае. На CES американская корпорация Intel представляла немецкую E-Volo как свою портфельную компанию.
Американская компания Bell Helicopter продемонстрировала макет электротакси с вертикальным взлетом. Пока была показана лишь кабина будущего аппарата, макет с винтами и трансмиссией компания обещает представить позже. До сих пор Bell Helicopter специализировалась на производстве коммерческих и военных вертолетов и устройств, взлетающих вертикально.
Один из крупнейших автопроизводителей в мире Toyota объявил о плане производить автономные электрокары, предназначенные для перевозки людей и доставки товаров. Компания планирует продемонстрировать рабочую модель e-Palette на Олимпийских играх в Токио в 2020 году. Среди партнеров по проекту значатся Amazon, Pizza Hut и Uber.
LG Display представила прототип гнущегося телевизора с экраном 65 дюймов и поддержкой телевидения высокой четкости в формате 4K
Американский производитель сантехники Kohler представил Numi Intelligent Toilet — «умный» унитаз с функциями автоматических подъема крышки, смыва и освежителя воздуха, подогревом сиденья и площадки для ног, ночной подсветкой, голосовым помощником Alexa, встроенными биде и проигрывателем.