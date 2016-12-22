От летающего такси до поющего унитаза: электронные новинки CES-2018

Летающее электротакси

Американская компания Bell Helicopter продемонстрировала макет электротакси с вертикальным взлетом. Пока была показана лишь кабина будущего аппарата, макет с винтами и трансмиссией компания обещает представить позже. До сих пор Bell Helicopter специализировалась на производстве коммерческих и военных вертолетов и устройств, взлетающих вертикально.