Второе полное лунное затмение в 2022 году. Фоторепортаж

8 ноября максимальную фазу полного затмения Луны можно было наблюдать из восточных регионов России в 13:59 (московское время). Первое лунное затмение в этом году было 16 мая. Как выглядело второе — в фоторепортаже РБК

Как сообщает Московский планетарий, полностью затмение можно было увидеть на востоке России, в акватории Тихого океана, на западе Северной Америки и на севере Гренландии, а его частные фазы — в Азии и Австралии при восходе Луны и на востоке Северной Америки и в Южной Америке при заходе Луны.

NASA отметило, что это последнее полное лунное затмение в ближайшие три года, следующее произойдет только 14 марта 2025 года. До этой даты можно будет наблюдать частные (когда часть Луны проходит в тени Земли — РБК) и полутеневые (когда Луна проходит через полутень Земли — РБК) лунные затмения.