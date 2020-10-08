Общество , 08 окт, 23:22
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Закрытие Московского международного кинофестиваля. Фоторепортаж
В Москве закрылся 42-й Московский международный кинофестиваль (ММКФ). Главный приз получил фильм «Блокадный дневник» Андрея Зайцева, специальный приз «За покорение вершин актерского мастерства» в этом году присудили актрисе Светлане Крючковой, а специальную награду «За многолетнее служение искусству кино» — актрисе и кинорежиссеру Светлане Дружининой. Как прошло закрытие фестиваля — в фоторепортаже РБК
В этом году на смотрах было значительно меньше зрителей из-за пандемии коронавируса. По санитарным требованиям в залах должна была соблюдаться дистанция, билеты можно было купить только онлайн
Дизайнер Белла Потемкина (на первом плане)
Исполнительный директор Фонда кино Вячеслав Тельнов
Слева направо: члены жюри основного конкурса ММКФ британский кинокритик Брайан Вайнер, египетский режиссер и писатель Махмуд Солиман, российская актриса Марина Александрова, режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов и румынский режиссер и продюсер Александр Йордаческу
Режиссер «Блокадного дневника» Андрей Зайцев и актриса фильма Ольга Озоллапиня. Лента получила главную награду фестиваля — «Золотой Георгий» за лучший фильм
Турецкий режиссер Эрдем Тепегез получил специальный приз за фильм «В тени»
Президент благотворительного фонда «Русский силуэт» Татьяна Михалкова (слева) и министр культуры Ольга Любимова
За лучшую режиссуру жюри отметило британца Риши Пэлэма с его фильмом «Хильда»
Ведущий церемонии Алексей Агранович и министр культуры Ольга Любимова
Актриса, член жюри Марина Александрова и актер Дмитрий Харатьян. Он появился на сцене, чтобы получить спецприз за Светлану Дружинину