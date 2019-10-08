«Картины во славу живых»: выставка работ экс-президента США Джорджа Буша

В Центре искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне (округ Колумбия) открылась выставка картин 43-го президента США Джорджа Буша-младшего «Портреты мужества». Она посвящена ветеранам Вооруженных сил США, проходившим службу с момента теракта 11 сентября.

Портрет сержанта Лесли Циммерман. В 2003 году Циммерман принимала участие в операции США в Ираке «Иракская свобода», за что была награждена медалью. Циммерман также известна как автор детских книг

Буш начал работать над серией портретов ветеранов после выхода в отставку в 2009 году

Впервые картины были выставлены еще в 2017 году в Президентском центре Джорджа Буша-младшего в Техасе

До ветеранов Буш-младший работал над портретами лидеров других стран



Портреты также были опубликованы в книге «Портреты мужества: дань уважения главнокомандующего воинам Америки», ставшей ​ бестселлером по версии New York Times. Книга состоит из 98 портретов

«Картины Буша написаны не в память о мертвых, а во славу живых, — пишет о выставке CNN, — Это не искупление. Это нечто более двусмысленное. Это тоска по возвращению к невинности, так как ее представляют простые американцы, как будто войны после 11 сентября не коснулись их».