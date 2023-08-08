«Легендарная принцесса Турандот»: чем запомнилась Юлия Борисова

Юлия Борисова родилась 17 марта 1925 года в Москве. Отец-бухгалтер рано ушел из семьи, поэтому Борисова росла только с матерью, Серафимой. Детство актрисы прошло в трехэтажном особняке на Краснопролетарской улице, который до революции принадлежал ее деду, крупному строителю-подрядчику, а после — поделен на коммуналки.

Во время Великой Отечественной войны Борисова с матерью отказались эвакуироваться и остались в Москве. Они часто голодали. «С тех пор для меня самое страшное, что только может произойти, — это безысходность, нищета, ужас войны, смерть», — вспоминала Борисова (цитата по книге «Люблю. Юля»).

После школы девушка поступила в Театральное училище им. Б.В. Щукина (ныне Театральный институт им. Бориса Щукина при Государственном академическом театре им. Евгения Вахтангова), а окончив его, была зачислена в труппу Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова