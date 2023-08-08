«Легендарная принцесса Турандот»: чем запомнилась Юлия Борисова
На 99-м году жизни умерла народная артистка СССР Юлия Борисова. Она прослужила в Вахтанговском театре более 70 лет, среди ее самых известных ролей — принцесса Турандот, Настасья Филипповна («Идиот»), Клеопатра («Антоний и Клеопатра») и Гелена («Варшавская мелодия»). «Борисова в драматическом театре — это Уланова в балете», — говорил актер Василий Лановой. Какой была жизнь актрисы — в фотогалерее РБК
Юлия Борисова родилась 17 марта 1925 года в Москве. Отец-бухгалтер рано ушел из семьи, поэтому Борисова росла только с матерью, Серафимой. Детство актрисы прошло в трехэтажном особняке на Краснопролетарской улице, который до революции принадлежал ее деду, крупному строителю-подрядчику, а после — поделен на коммуналки.
Во время Великой Отечественной войны Борисова с матерью отказались эвакуироваться и остались в Москве. Они часто голодали. «С тех пор для меня самое страшное, что только может произойти, — это безысходность, нищета, ужас войны, смерть», — вспоминала Борисова (цитата по книге «Люблю. Юля»).
После школы девушка поступила в Театральное училище им. Б.В. Щукина (ныне Театральный институт им. Бориса Щукина при Государственном академическом театре им. Евгения Вахтангова), а окончив его, была зачислена в труппу Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова
На фото: Юлия Борисова в роли Анисьи. Сцена из спектакля «На золотом дне», 1957 год
В первые годы после прихода в театр Борисовой доставались роли лирических героинь. Она играла в таких постановках Вахтанговского театра, как «Заговор обреченных», «Много шума из ничего», «Отверженные» и другие.
В 1955 году сыграла Анисью Молокову в спектакле «На золотом дне» по пьесе Мамина-Сибиряка. Эта роль принесла ей успех. «Целостно дошел до меня трагический сказ о женщине прямой души, пошедшей по кривой. Быть может, так увлекла меня Борисова, потому что я устала от похоронных шагов заученности иных наших спектаклей. Так радостна для меня была жизнь Анисьи, мчащаяся, в исполнении актрисы, карьером», — писала актриса и режиссер Серафима Бирман (цитата по книге «Люблю. Юля»)
На фото: сцена из спектакля по пьесе Федора Кнорре «Две сестры», 1957 год. Юлия Борисова в роли Люси
На фото: Юлия Борисова в роли Настасьи Филипповны и Юрий Яковлев в роли князя Мышкина в фильме «Идиот» по одноименному роману Федора Достоевского, 1958 год
В 1958 году Борисова сыграла Настасью Филипповну и в спектакле «Идиот» по одноименному роману Достоевского, и в экранизации Ивана Пырьева. Режиссер долго не мог выбрать актрису на роль и пригласил Борисову, когда часть картины была уже отснята, — ей пришлось быстро привыкать к работе на съемках. «Я хорошо понимал, что это значит для молодой актрисы, которая никогда не была под светом и не стояла перед аппаратом», — вспоминал Пырьев.
Юлия Борисова рассказывала: «В первый раз в жизни иду по коридору «Мосфильма», меня встречают. Слышу за спиной шепот: «Настасья Филипповна приехала!» В павильоне на меня надели розовое платье, шляпу с перьями, зелеными и красными, и меховую шубу до пят… Я совсем растерялась. Трясусь от ужаса, а Пырьев ходит вокруг с палкой-тростью, смотрит, как меня обряжают, гримируют. Я на палку со страхом поглядываю. Говорят, он ею актеров лупит. Встала перед камерой <...>. После театра все такой мурой показалось!»
На фото: сцена из спектакля по пьесе Алексея Арбузова «Иркутская история», 1963 год. В роли Виктора — Юрий Любимов, Вали — Юлия Борисова
В 1959 году в Вахтанговском театре состоялась премьера «Иркутской истории» по произведению Алексея Арбузова. Автор пьесы посвятил ее Борисовой. Она сыграла роль вульгарной кассирши Вальки-дешевки. Действие пьесы происходит в пятидесятые годы
На фото: сцена из спектакля по пьесе Карло Гоцци «Принцесса Турандот». В роли Турандот — Юлия Борисова (в центре), 1977 год
В 1963 году Борисова сыграла главную роль в спектакле «Принцесса Турандот». «В ее веселой и озорной Турандот жил этот страх любви, гнев на каждого, кто покушался на независимость принцессы. В веселом бездумье, безмятежно отсылала на смерть Турандот-Борисова поклонников и переставала быть жестокой, когда начинала любить сама», — писала критик Вера Максимова. Спектакль прошел более тысячи раз и был снят с репертуара в 1984 году
На фото: депутат от Москвы Юлия Борисова на пятой сессии Верховного Совета РСФСР шестого созыва в Большом Кремлевском дворце, 1965 год
С 1963 года Борисова была депутатом Верховного Совета РСФСР и членом Президиума Дома актера им. А.А. Яблочкиной. В 1969 году получила звание народной артистки СССР
На фото: итальянская актриса Анна Маньяни и советские актеры Борис Петкер, Юлия Борисова и Виктор Комиссаржевский (слева направо) на встрече во время гастролей в Советском Союзе драматической труппы Франко Дзеффирелли, 1966 год
В 1967 году прошла премьера спектакля «Варшавская мелодия» в постановке Рубена Симонова. В спектакле участвовали только два актера — Юлия Борисова и Михаил Ульянов. Борисова сыграла роль Гелены. «Исполнение одухотворенное, почти исповедническое своей открытостью, сильным и ясным звучанием какой-то очень личной, очень собственной темы», — писали в газете «Московская правда» в 1967 году
На фото: сцена из трагедии Уильяма Шекспира «Антоний и Клеопатра» в Вахтанговском театре, 1971 год. Клеопатра — народная артистка СССР Юлия Борисова, Антоний — народный артист СССР Михаил Ульянов
В 1971 году Борисова сыграла Клеопатру в трагедии Шекспира. «Я так люблю своего героя на сцене… Я бледнею, краснею… Я так любила Антония <...>. Я понимаю, отчего у актрис после таких спектаклей с партнерами возникают романы. И у меня по телу шли иголочки», — говорила она о спектакле (цитата по книге «Люблю. Юля»)
На фото: президент России Борис Ельцин и Юлия Борисова в Георгиевском зале Кремлевского дворца во время вручения Государственных премий в области литературы и искусства, 1995 год
Борисова имела звание народной артистки СССР, была кавалером орденов «За заслуги перед Отечеством», лауреатом Государственных премий и множества профессиональных наград. Обладательница театральных премий «Хрустальная Турандот» (1991) и «Золотая маска» (1996)
Борисова была замужем за директором-распорядителем Театра Вахтангова Исаем Спектором (на фото). Ее сын Александр Борисов работал в МИДе, Министерстве торговли и Министерстве экономического развития и торговли России. Несколько месяцев назад он умер в возрасте 72 лет. У Борисовой остались две внучки, Мария и Дарья, и пять правнуков
На фото: Юлия Борисова в сцене из спектакля «Пристань», поставленного Римасом Туминасом в Государственном академическом театре им. Евгения Вахтангова к 90-летию театра
Борисова сыграла за свою карьеру в театре более 60 ролей. Она прослужила в Театре Вахтангова всю жизнь, больше 70 лет. «Я не устаю. Мне нужно только выйти на сцену, и нити протянутся к зрителю, а от него ко мне», — говорила Борисова (цитата по книге «Люблю. Юля»)
8 августа Юлия Борисова умерла. Актрису похоронят на Новодевичьем кладбище