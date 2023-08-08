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«Легендарная принцесса Турандот»: чем запомнилась Юлия Борисова

На 99-м году жизни умерла народная артистка СССР Юлия Борисова. Она прослужила в Вахтанговском театре более 70 лет, среди ее самых известных ролей — принцесса Турандот, Настасья Филипповна («Идиот»), Клеопатра («Антоний и Клеопатра») и Гелена («Варшавская мелодия»). «Борисова в драматическом театре — это Уланова в балете», — говорил актер Василий Лановой. Какой была жизнь актрисы — в фотогалерее РБК
Юлия Борисова родилась 17 марта 1925 года в Москве. Отец-бухгалтер рано ушел из семьи, поэтому Борисова росла только с матерью, Серафимой. Детство актрисы прошло в трехэтажном особняке на Краснопролетарской улице, который до революции принадлежал ее деду, крупному строителю-подрядчику, а после&nbsp;&mdash; поделен на коммуналки. Во время Великой Отечественной войны Борисова с матерью отказались эвакуироваться и остались в Москве. Они часто голодали. &laquo;С тех пор для меня самое страшное, что только может произойти, &mdash; это безысходность, нищета, ужас войны, смерть&raquo;,&nbsp;&mdash; вспоминала Борисова (цитата по книге &laquo;Люблю. Юля&raquo;). После школы девушка поступила в Театральное училище им. Б.В. Щукина (ныне Театральный институт им. Бориса Щукина при Государственном академическом театре им. Евгения Вахтангова), а&nbsp;окончив его, была зачислена в труппу Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова
Фото: А. Воротынский / РИА Новости

Юлия Борисова родилась 17 марта 1925 года в Москве. Отец-бухгалтер рано ушел из семьи, поэтому Борисова росла только с матерью, Серафимой. Детство актрисы прошло в трехэтажном особняке на Краснопролетарской улице, который до революции принадлежал ее деду, крупному строителю-подрядчику, а после — поделен на коммуналки.

Во время Великой Отечественной войны Борисова с матерью отказались эвакуироваться и остались в Москве. Они часто голодали. «С тех пор для меня самое страшное, что только может произойти, — это безысходность, нищета, ужас войны, смерть», — вспоминала Борисова (цитата по книге «Люблю. Юля»).

После школы девушка поступила в Театральное училище им. Б.В. Щукина (ныне Театральный институт им. Бориса Щукина при Государственном академическом театре им. Евгения Вахтангова), а окончив его, была зачислена в труппу Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова

На фото: Юлия Борисова в роли Анисьи. Сцена из спектакля &laquo;На золотом дне&raquo;, 1957 год В первые годы после прихода в театр Борисовой доставались роли лирических героинь. Она играла в таких постановках Вахтанговского театра, как &laquo;Заговор обреченных&raquo;, &laquo;Много шума из ничего&raquo;, &laquo;Отверженные&raquo; и другие. В 1955 году сыграла Анисью Молокову в спектакле &laquo;На золотом дне&raquo; по пьесе Мамина-Сибиряка. Эта роль принесла ей успех. &laquo;Целостно дошел до меня трагический сказ о женщине прямой души, пошедшей по кривой. Быть может, так увлекла меня Борисова, потому что я устала от похоронных шагов заученности иных наших спектаклей. Так радостна для меня была жизнь Анисьи, мчащаяся, в исполнении актрисы, карьером&raquo;,&nbsp;&mdash; писала актриса и режиссер Серафима Бирман (цитата по книге &laquo;Люблю. Юля&raquo;)
Фото: А. Воротынский / РИА Новости

На фото: Юлия Борисова в роли Анисьи. Сцена из спектакля «На золотом дне», 1957 год

В первые годы после прихода в театр Борисовой доставались роли лирических героинь. Она играла в таких постановках Вахтанговского театра, как «Заговор обреченных», «Много шума из ничего», «Отверженные» и другие.

В 1955 году сыграла Анисью Молокову в спектакле «На золотом дне» по пьесе Мамина-Сибиряка. Эта роль принесла ей успех. «Целостно дошел до меня трагический сказ о женщине прямой души, пошедшей по кривой. Быть может, так увлекла меня Борисова, потому что я устала от похоронных шагов заученности иных наших спектаклей. Так радостна для меня была жизнь Анисьи, мчащаяся, в исполнении актрисы, карьером», — писала актриса и режиссер Серафима Бирман (цитата по книге «Люблю. Юля»)

На фото: сцена из спектакля по пьесе Федора Кнорре &laquo;Две сестры&raquo;, 1957 год. Юлия Борисова в роли Люси
Фото: Александр Гладштейн / РИА Новости

На фото: сцена из спектакля по пьесе Федора Кнорре «Две сестры», 1957 год. Юлия Борисова в роли Люси

На фото: Юлия Борисова в роли&nbsp;Настасьи Филипповны и Юрий Яковлев в роли князя Мышкина в фильме &laquo;Идиот&raquo; по одноименному роману Федора Достоевского, 1958 год В 1958 году Борисова сыграла Настасью Филипповну и в спектакле &laquo;Идиот&raquo; по одноименному роману Достоевского, и в экранизации Ивана Пырьева. Режиссер долго не мог выбрать актрису на роль&nbsp;и пригласил Борисову, когда часть картины была уже отснята,&nbsp;&mdash; ей пришлось быстро привыкать к работе на съемках. &laquo;Я хорошо понимал, что это значит для молодой актрисы, которая никогда не была под светом и не стояла перед аппаратом&raquo;,&nbsp;&mdash; вспоминал Пырьев. Юлия Борисова рассказывала: &laquo;В первый раз в жизни иду по коридору &laquo;Мосфильма&raquo;, меня встречают. Слышу за спиной шепот: &laquo;Настасья Филипповна приехала!&raquo; В павильоне на меня надели розовое платье, шляпу с перьями, зелеными и красными, и меховую шубу до пят&hellip; Я совсем растерялась. Трясусь от ужаса, а Пырьев ходит вокруг с палкой-тростью, смотрит, как меня обряжают, гримируют. Я на палку со страхом поглядываю. Говорят, он ею актеров лупит. Встала перед камерой &lt;...&gt;. После театра все такой мурой показалось!&raquo;
Фото: Фотохроника ТАСС

На фото: Юлия Борисова в роли Настасьи Филипповны и Юрий Яковлев в роли князя Мышкина в фильме «Идиот» по одноименному роману Федора Достоевского, 1958 год

В 1958 году Борисова сыграла Настасью Филипповну и в спектакле «Идиот» по одноименному роману Достоевского, и в экранизации Ивана Пырьева. Режиссер долго не мог выбрать актрису на роль и пригласил Борисову, когда часть картины была уже отснята, — ей пришлось быстро привыкать к работе на съемках. «Я хорошо понимал, что это значит для молодой актрисы, которая никогда не была под светом и не стояла перед аппаратом», — вспоминал Пырьев.

Юлия Борисова рассказывала: «В первый раз в жизни иду по коридору «Мосфильма», меня встречают. Слышу за спиной шепот: «Настасья Филипповна приехала!» В павильоне на меня надели розовое платье, шляпу с перьями, зелеными и красными, и меховую шубу до пят… Я совсем растерялась. Трясусь от ужаса, а Пырьев ходит вокруг с палкой-тростью, смотрит, как меня обряжают, гримируют. Я на палку со страхом поглядываю. Говорят, он ею актеров лупит. Встала перед камерой <...>. После театра все такой мурой показалось!»

На фото: сцена из спектакля по пьесе Алексея Арбузова &laquo;Иркутская история&raquo;, 1963 год. В роли Виктора&nbsp;&mdash; Юрий Любимов, Вали&nbsp;&mdash; Юлия Борисова В 1959 году в Вахтанговском театре состоялась премьера &laquo;Иркутской истории&raquo; по произведению Алексея Арбузова. Автор пьесы посвятил ее Борисовой. Она сыграла роль вульгарной кассирши Вальки-дешевки. Действие пьесы происходит в пятидесятые годы
Фото: Михаил Озерский / РИА Новости

На фото: сцена из спектакля по пьесе Алексея Арбузова «Иркутская история», 1963 год. В роли Виктора — Юрий Любимов, Вали — Юлия Борисова

В 1959 году в Вахтанговском театре состоялась премьера «Иркутской истории» по произведению Алексея Арбузова. Автор пьесы посвятил ее Борисовой. Она сыграла роль вульгарной кассирши Вальки-дешевки. Действие пьесы происходит в пятидесятые годы

На фото: сцена из спектакля по пьесе Карло Гоцци &laquo;Принцесса Турандот&raquo;. В роли Турандот&nbsp;&mdash; Юлия Борисова (в центре), 1977 год В 1963 году Борисова сыграла главную роль в спектакле &laquo;Принцесса Турандот&raquo;. &laquo;В ее веселой и озорной Турандот жил этот страх любви, гнев на каждого, кто покушался на независимость принцессы. В веселом бездумье, безмятежно отсылала на смерть Турандот-Борисова поклонников и переставала быть жестокой, когда начинала любить сама&raquo;,&nbsp;&mdash; писала критик Вера Максимова. Спектакль прошел более тысячи раз и был снят с репертуара в 1984 году
Фото: Александр Макаров / РИА Новости

На фото: сцена из спектакля по пьесе Карло Гоцци «Принцесса Турандот». В роли Турандот — Юлия Борисова (в центре), 1977 год

В 1963 году Борисова сыграла главную роль в спектакле «Принцесса Турандот». «В ее веселой и озорной Турандот жил этот страх любви, гнев на каждого, кто покушался на независимость принцессы. В веселом бездумье, безмятежно отсылала на смерть Турандот-Борисова поклонников и переставала быть жестокой, когда начинала любить сама», — писала критик Вера Максимова. Спектакль прошел более тысячи раз и был снят с репертуара в 1984 году

На фото: депутат от Москвы Юлия Борисова на пятой сессии Верховного Совета РСФСР шестого созыва в Большом Кремлевском дворце, 1965 год С 1963 года Борисова была депутатом Верховного Совета РСФСР и членом Президиума Дома актера им. А.А. Яблочкиной. В 1969 году получила звание народной артистки СССР
Фото: Егоров Василий, Мастюков Валентин / ТАСС

На фото: депутат от Москвы Юлия Борисова на пятой сессии Верховного Совета РСФСР шестого созыва в Большом Кремлевском дворце, 1965 год

С 1963 года Борисова была депутатом Верховного Совета РСФСР и членом Президиума Дома актера им. А.А. Яблочкиной. В 1969 году получила звание народной артистки СССР

На фото: итальянская актриса Анна Маньяни и советские актеры Борис Петкер, Юлия Борисова и Виктор Комиссаржевский (слева направо) на встрече во время гастролей в Советском Союзе драматической труппы Франко Дзеффирелли, 1966 год В 1967 году прошла премьера спектакля &laquo;Варшавская мелодия&raquo; в постановке Рубена Симонова. В спектакле участвовали только два актера&nbsp;&mdash; Юлия Борисова и Михаил Ульянов. Борисова сыграла роль Гелены. &laquo;Исполнение одухотворенное, почти исповедническое своей открытостью, сильным и ясным звучанием какой-то очень личной, очень собственной темы&raquo;,&nbsp;&mdash; писали в газете &laquo;Московская правда&raquo; в 1967 году
Фото: Валентин Мастюков / ТАСС

На фото: итальянская актриса Анна Маньяни и советские актеры Борис Петкер, Юлия Борисова и Виктор Комиссаржевский (слева направо) на встрече во время гастролей в Советском Союзе драматической труппы Франко Дзеффирелли, 1966 год

В 1967 году прошла премьера спектакля «Варшавская мелодия» в постановке Рубена Симонова. В спектакле участвовали только два актера — Юлия Борисова и Михаил Ульянов. Борисова сыграла роль Гелены. «Исполнение одухотворенное, почти исповедническое своей открытостью, сильным и ясным звучанием какой-то очень личной, очень собственной темы», — писали в газете «Московская правда» в 1967 году

На фото: сцена из трагедии Уильяма Шекспира &laquo;Антоний и Клеопатра&raquo; в Вахтанговском театре, 1971 год. Клеопатра&nbsp;&mdash; народная артистка СССР Юлия Борисова, Антоний&nbsp;&mdash; народный артист СССР Михаил Ульянов В 1971 году Борисова сыграла Клеопатру в трагедии Шекспира. &laquo;Я так люблю своего героя на сцене&hellip; Я бледнею, краснею&hellip; Я так любила Антония &lt;...&gt;. Я понимаю, отчего у актрис после таких спектаклей с партнерами возникают романы. И у меня по телу шли иголочки&raquo;,&nbsp;&mdash; говорила она о спектакле (цитата по книге &laquo;Люблю. Юля&raquo;)
Фото: Александр Макаров / РИА Новости

На фото: сцена из трагедии Уильяма Шекспира «Антоний и Клеопатра» в Вахтанговском театре, 1971 год. Клеопатра — народная артистка СССР Юлия Борисова, Антоний — народный артист СССР Михаил Ульянов

В 1971 году Борисова сыграла Клеопатру в трагедии Шекспира. «Я так люблю своего героя на сцене… Я бледнею, краснею… Я так любила Антония <...>. Я понимаю, отчего у актрис после таких спектаклей с партнерами возникают романы. И у меня по телу шли иголочки», — говорила она о спектакле (цитата по книге «Люблю. Юля»)

На фото: президент России Борис Ельцин и Юлия Борисова в Георгиевском зале Кремлевского дворца во время вручения Государственных премий в области литературы и искусства, 1995 год Борисова имела звание народной артистки СССР, была кавалером орденов &laquo;За заслуги перед Отечеством&raquo;, лауреатом Государственных премий и множества профессиональных наград. Обладательница театральных премий &laquo;Хрустальная Турандот&raquo; (1991) и &laquo;Золотая маска&raquo; (1996)
Фото: Дмитрий Донской / РИА Новости

На фото: президент России Борис Ельцин и Юлия Борисова в Георгиевском зале Кремлевского дворца во время вручения Государственных премий в области литературы и искусства, 1995 год

Борисова имела звание народной артистки СССР, была кавалером орденов «За заслуги перед Отечеством», лауреатом Государственных премий и множества профессиональных наград. Обладательница театральных премий «Хрустальная Турандот» (1991) и «Золотая маска» (1996)

Борисова была замужем за директором-распорядителем Театра Вахтангова Исаем Спектором (на фото). Ее сын Александр Борисов работал в МИДе, Министерстве торговли и Министерстве экономического развития и торговли России. Несколько месяцев назад он умер в возрасте 72 лет. У Борисовой остались две внучки, Мария и Дарья, и пять правнуков
Фото: из личного архива

Борисова была замужем за директором-распорядителем Театра Вахтангова Исаем Спектором (на фото). Ее сын Александр Борисов работал в МИДе, Министерстве торговли и Министерстве экономического развития и торговли России. Несколько месяцев назад он умер в возрасте 72 лет. У Борисовой остались две внучки, Мария и Дарья, и пять правнуков

На фото: Юлия Борисова в сцене из спектакля &laquo;Пристань&raquo;, поставленного Римасом Туминасом&nbsp;в Государственном академическом театре им. Евгения&nbsp;Вахтангова к 90-летию театра Борисова сыграла за свою карьеру в театре более 60 ролей. Она прослужила в Театре Вахтангова всю жизнь, больше 70 лет. &laquo;Я не устаю. Мне нужно только выйти на сцену, и нити протянутся к зрителю, а от него ко мне&raquo;,&nbsp;&mdash; говорила Борисова (цитата по книге &laquo;Люблю. Юля&raquo;)
Фото: Александр Куров / ТАСС

На фото: Юлия Борисова в сцене из спектакля «Пристань», поставленного Римасом Туминасом в Государственном академическом театре им. Евгения Вахтангова к 90-летию театра

Борисова сыграла за свою карьеру в театре более 60 ролей. Она прослужила в Театре Вахтангова всю жизнь, больше 70 лет. «Я не устаю. Мне нужно только выйти на сцену, и нити протянутся к зрителю, а от него ко мне», — говорила Борисова (цитата по книге «Люблю. Юля»)

8 августа Юлия Борисова умерла. Актрису похоронят на Новодевичьем кладбище
Фото: Елена Никитченко / ТАСС

8 августа Юлия Борисова умерла. Актрису похоронят на Новодевичьем кладбище

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