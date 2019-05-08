«У нас отнимали достоинство»: воспоминания узника Освенцима о войне

Фотограф Паоло Веццоли записал историю Пьеро Террачины — итальянца, выжившего в Освенциме и спасенного Красной армией. РБК публикует фоторепортаж о том, как он возвращался к жизни после войны, и воспоминания Террачины о лагере

Пьеро Террачина — итальянский еврей. В 1938 году его выгнали из школы по закону о «чистоте расы», а в 1943-м после доноса мальчик оказался в лагере уничтожения. После освобождения советскими войсками Террачину отвезли в СССР и лечили почти два года. Он стал единственным выжившим из своей семьи и долго пытался вернуться к обычной жизни в родном Риме. Историю итальянца записал фотограф Паоло Веццоли