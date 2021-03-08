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Акции на 8 Марта в разных странах. Фоторепортаж

8 Марта по всему миру прошли акции за гендерное равноправие, борьбу против дискриминации, сексизма и насилия в отношении женщин. Как это было — в фоторепортаже РБК
Фото:Павел Михеев / Reuters
Фото: Павел Михеев / Reuters

В Алматы 8 марта прошел согласованный митинг в защиту прав женщин. До него участницы устроили шествие, во время которого скандировали лозунги «Права женщин — права человека», «Все люди — сестры», «Нет насилию», «Мое тело — мое дело» и «Умри, патриархат», пишет «Радио Азаттык» («Радио Свобода в Казахстане», в России «Радио Свобода» признана СМИ-иноагентом). Они требовали криминализировать домашнее насилие, принять новый закон о противодействии бытовому насилию, а также уравнять женщин и мужчин в правах, в частности касательно оплаты труда

Фото:Danish Siddiqui / Reuters
Фото: Danish Siddiqui / Reuters

В индийском городе Бахадургарх женщины 8 марта устроили сидячую забастовку. По оценке фермерского союза Bhartiya Kisan Union Ekta, в акции участвовали около 50 тыс. женщин, сообщил The Print.

Женщины были закутаны в желтые длинные дупатты (шарфы) — цвета флага Союза фермеров. Они выступили за отмену новых законов о сельском хозяйстве и потребовали от властей сохранить гарантированную минимальную закупочную цену на сельхозпродукцию

Фото:Анатолий Мальцев / EPA / ТАСС
Фото: Анатолий Мальцев / EPA / ТАСС

В центре Санкт-Петербурга 8 марта состоялся несогласованный марш феминисток. Участницы прошли от станции метро «Чернышевская» до станции «Невский проспект».

Собравшиеся спели частушки под игру на укулеле, а в конце некоторые активистки показали плакаты с требованием относиться к женщинам в рабочих коллективах в первую очередь как к специалисткам, сообщили «Невские новости»

Фото:Gonzalo Fuentes / Reuters
Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

В Париже феминистки провели акцию против гендерного насилия. С начала года во Франции были убиты как минимум 116 женщин, пишет France 24. Они стали жертвами бывших или нынешних партнеров

Фото:Игорь Коваленко / EPA / ТАСС
Фото: Игорь Коваленко / EPA / ТАСС

В Бишкеке 8 марта прошел марш активисток движения Femen. Участники собрались у Белого дома, а затем прошли по проспекту Чуй к памятнику Уркуе Салиевой. Там активисты выступали на тему, что такое женское счастье, и высказались за равноправие и борьбу против дискриминации, сексизма и насилия в отношении женщин, сообщило «Радио Азаттык»

Фото:Susana Vera / Reuters
Фото: Susana Vera / Reuters

В Мадриде женщины закрыли свои лица листами бумаги. Акцию протеста они провели рядом с фреской, на котором были изображены женщины «из различных слоев, которые преодолели проблемы, ломали барьеры и стали ориентирами в защите женщин и равноправия», пишет El País.

Ранее фреску испортили. Кто-то закрасил лица изображенных женщин черной краской

Фото:Sertac Kayar / Reuters
Фото: Sertac Kayar / Reuters

Митинг по случаю 8 Марта также прошел в городе Диярбакы́р на юго-востоке Турции

Фото:Issei Kato / Reuters
Фото: Issei Kato / Reuters

Прошли акции в поддержку гендерного равенства и в Токио

Фото:Annegret Hilse / Reuters
Фото: Annegret Hilse / Reuters

Акция по случаю Международного женского дня в Берлине

Фото:Johanna Geron / Reuters
Фото: Johanna Geron / Reuters

В Брюсселе женщины из Белоруссии и Польши вышли на акцию протеста, организованную Ассоциацией белорусов в Европе. Поводом в том числе стали поправки, предусматривающие ограничение права на аборт в Польше

Фото:Ефрем Лукацкий / AP
Фото: Ефрем Лукацкий / AP

В Киеве активистки вышли на акцию в костюмах выдающихся женщин, в частности княгини Ольги, оперной певицы Саломеи Крушельницкой и английского математика Ады Лавлейс

Фото:Visar Kryeziu / AP
Фото: Visar Kryeziu / AP

В Приштине 8 Марта прошла акция против домашнего насилия. На наклейке на руке одной из участниц по-албански написано: «Мы маршируем, мы не празднуем»

Фото:Diego Azubel / EPA / ТАСС
Фото: Diego Azubel / EPA / ТАСС

В Бангкоке 8 Марта прошел митинг за права женщин

Фото:Silvia Izquierdo / AP
Фото: Silvia Izquierdo / AP

Женщина в защитной маске, на которой написано «Болсонару, убирайся», протестует на месте, где 14 марта 2018 года была убита бразильская правозащитница и феминистка Мариэль Франку

Авторы
Алиса Копчугова, Виктория Полякова
мультимедиа 8 Марта акции фоторепортаж
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