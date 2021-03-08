Акции на 8 Марта в разных странах. Фоторепортаж
В Алматы 8 марта прошел согласованный митинг в защиту прав женщин. До него участницы устроили шествие, во время которого скандировали лозунги «Права женщин — права человека», «Все люди — сестры», «Нет насилию», «Мое тело — мое дело» и «Умри, патриархат», пишет «Радио Азаттык» («Радио Свобода в Казахстане», в России «Радио Свобода» признана СМИ-иноагентом). Они требовали криминализировать домашнее насилие, принять новый закон о противодействии бытовому насилию, а также уравнять женщин и мужчин в правах, в частности касательно оплаты труда
В индийском городе Бахадургарх женщины 8 марта устроили сидячую забастовку. По оценке фермерского союза Bhartiya Kisan Union Ekta, в акции участвовали около 50 тыс. женщин, сообщил The Print.
Женщины были закутаны в желтые длинные дупатты (шарфы) — цвета флага Союза фермеров. Они выступили за отмену новых законов о сельском хозяйстве и потребовали от властей сохранить гарантированную минимальную закупочную цену на сельхозпродукцию
В центре Санкт-Петербурга 8 марта состоялся несогласованный марш феминисток. Участницы прошли от станции метро «Чернышевская» до станции «Невский проспект».
Собравшиеся спели частушки под игру на укулеле, а в конце некоторые активистки показали плакаты с требованием относиться к женщинам в рабочих коллективах в первую очередь как к специалисткам, сообщили «Невские новости»
В Париже феминистки провели акцию против гендерного насилия. С начала года во Франции были убиты как минимум 116 женщин, пишет France 24. Они стали жертвами бывших или нынешних партнеров
В Бишкеке 8 марта прошел марш активисток движения Femen. Участники собрались у Белого дома, а затем прошли по проспекту Чуй к памятнику Уркуе Салиевой. Там активисты выступали на тему, что такое женское счастье, и высказались за равноправие и борьбу против дискриминации, сексизма и насилия в отношении женщин, сообщило «Радио Азаттык»
В Мадриде женщины закрыли свои лица листами бумаги. Акцию протеста они провели рядом с фреской, на котором были изображены женщины «из различных слоев, которые преодолели проблемы, ломали барьеры и стали ориентирами в защите женщин и равноправия», пишет El País.
Ранее фреску испортили. Кто-то закрасил лица изображенных женщин черной краской
Митинг по случаю 8 Марта также прошел в городе Диярбакы́р на юго-востоке Турции
Прошли акции в поддержку гендерного равенства и в Токио
Акция по случаю Международного женского дня в Берлине
В Брюсселе женщины из Белоруссии и Польши вышли на акцию протеста, организованную Ассоциацией белорусов в Европе. Поводом в том числе стали поправки, предусматривающие ограничение права на аборт в Польше
В Киеве активистки вышли на акцию в костюмах выдающихся женщин, в частности княгини Ольги, оперной певицы Саломеи Крушельницкой и английского математика Ады Лавлейс
В Приштине 8 Марта прошла акция против домашнего насилия. На наклейке на руке одной из участниц по-албански написано: «Мы маршируем, мы не празднуем»
В Бангкоке 8 Марта прошел митинг за права женщин
Женщина в защитной маске, на которой написано «Болсонару, убирайся», протестует на месте, где 14 марта 2018 года была убита бразильская правозащитница и феминистка Мариэль Франку