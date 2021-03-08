Акции на 8 Марта в разных странах. Фоторепортаж

В Алматы 8 марта прошел согласованный митинг в защиту прав женщин. До него участницы устроили шествие, во время которого скандировали лозунги «Права женщин — права человека», «Все люди — сестры», «Нет насилию», «Мое тело — мое дело» и «Умри, патриархат», пишет «Радио Азаттык» («Радио Свобода в Казахстане», в России «Радио Свобода» признана СМИ-иноагентом). Они требовали криминализировать домашнее насилие, принять новый закон о противодействии бытовому насилию, а также уравнять женщин и мужчин в правах, в частности касательно оплаты труда