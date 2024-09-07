В Москве открыли первую очередь кинопарка «Москино». Фотогалерея

В Москве открыли первую очередь кинопарка «Москино», который входит в создаваемый в столице Московский кинокластер. Как он выглядит — в фотогалерее РБК

Фото: Андрей Любимов / РБК Решение о создании кинопарка было принято в 2019-м. Планируется, что к 2030-му на базе инфраструктуры Московского кинокластера будут снимать до 80% российских фильмов. Фото: Андрей Любимов / РБК Фото: Андрей Любимов / РБК Кинопарк расположен в Краснопахорском районе Троицкого административного округа Москвы, проектируемя площадь — 1100 га. Фото: Андрей Любимов / РБК Фото: Андрей Любимов / РБК В кинопарке планируют развернуть декорации для съемок (знаковые улицы Москвы разных эпох, улицы европейских городов, средневековые постройки, терминалы аэропорта и ж/д станции и т.д.), киносклад и мастерские, павильоны для съемок, гостиницы для съемочных групп и посетителей, а также культурно-деловой центр с кинозалами. Фото: Андрей Любимов / РБК Фото: Андрей Любимов / РБК Сейчс завершен первый этап развития площадки из трех, на территории площадью 180 га построено 18 натурных площадок, 4 павильона и 6 объектов инфраструктуры. Среди площадок: «Аэропорт Юрово», «Витебский вокзал», «Древнерусский город», «Соборная площадь Московского Кремля», «Дворик Москвы 1920-1930 гг.», «Москва 1940-х гг.», «Пригород Москвы начала 1940-х гг.», «Исторический центр Москвы», «Партизанская деревня», «Глухая деревня», «Пограничный КПП в Берлине с Берлинской стеной», «Ковбойский городок», «Питерский бар». Фото: Андрей Любимов / РБК Фото: Андрей Любимов / РБК Фото: Андрей Любимов / РБК Фото: Андрей Любимов / РБК Фото: Андрей Любимов / РБК В 2023-2024 гг. на площадках кинопарка сняли 55 проектов, включая «Постучись в мою дверь в Москве», «СМЕРШ 1944», «Баба Яга спасает Новый год» и др. Фото: Андрей Любимов / РБК Фото: Андрей Любимов / РБК Посетить кинопарк можно будет в рамках экскурсий и специальных мероприятий, например, ландшафтных и художественных выставок. В июне посетителям были доступны две локации — «Оборона Москвы 1941 г. Враг у ворот столицы» и «Дикий Запад. История Отман-сити». За 5 дней в рамках фестиваля «Времена и эпохи» их посетило более 17 тыс. человек. Фото: Андрей Любимов / РБК Фото: Андрей Любимов / РБК Фото: Андрей Любимов / РБК Фото: Андрей Любимов / РБК Фото: Андрей Любимов / РБК Фото: Андрей Любимов / РБК Фото: Андрей Любимов / РБК Фото: Андрей Любимов / РБК Фото: Андрей Любимов / РБК Фото: Андрей Любимов / РБК Фото: Андрей Любимов / РБК Фото: Андрей Любимов / РБК Фото: Андрей Любимов / РБК Фото: Андрей Любимов / РБК Фото: Андрей Любимов / РБК Фото: Андрей Любимов / РБК Фото: Андрей Любимов / РБК Фото: Андрей Любимов / РБК Фото: Андрей Любимов / РБК Фото: Андрей Любимов / РБК Фото: Андрей Любимов / РБК

В Москве открыли первую очередь кинопарка «Москино», который входит в создаваемый в столице Московский кинокластер. Как он выглядит — в фотогалерее РБК