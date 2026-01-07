Как празднуют Рождество в России. Фоторепортаж
Краснодар. Рождественское шествие по улице Красная
Служба в храме Христа Спасителя в Москве
Крестный ход перед началом праздничного богослужения в Кафедральном соборе Христа Спасителя в Калининграде
Николо-Ямская церковь в Рязани
Севастополь. Свято-Владимирский кафедральный собор в заповеднике Херсонес Таврический
Храм во имя Сретения Владимирской иконы Пресвятыя Богородицы Русской православной старообрядческой церкви в Красноярске
Храм Успения Божией Матери во Владивостоке
Храме Преподобного Серафима Вырицкого в Долгопрудном
Вознесенский кафедральный собор в Новосибирске
Церковь в Одинцово, Подмосковье
Покровский храм женского монастыря в честь святой равноапостольной Марии Магдалины в Краснодаре
Александро-Невский кафедральный собор в Симферополе
Владимир Путин на богослужении в одном из подмосковных храмов
Кафедральный собор Равноапостольного Князя Владимира в Сочи
Главный храм Вооруженных сил в Подмосковье
Морской собор в Кронштадте
Собор Рождества Пресвятой Богородицы в Ростове-на-Дону
Участники фестиваля ледовой скульптуры «Вифлеемская звезда» на территории храма-памятника на Крови в Екатеринбурге
Успенский кафедральный собор в Енисейске (Красноярский край)
Кафедральный собор Казанской Божьей Матери в Чите
Кафедральный собор в Казани
