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В США водитель выстрелил в бросивших снежок в его автомобиль подростков

Лучшие фотографии 2019 года. Выбор РБК

Путин поздравил православных россиян с Рождеством

В Москве из квартиры медсестры украли украшения на 1,5 млн руб.

PwC предсказала «слоубализацию» мировой экономики в 2020 году

Как православные россияне встретили Рождество. Фоторепортаж

В Ярославской области при пожаре в частном доме погибли трое детей

Латвийские военные прекратили подготовку сил безопасности Ирака

Дым от лесных пожаров в Австралии дошел до Чили и Аргентины

Суд Японии конфисковал внесенный экс-главой Renault Гоном залог в $14 млн

WP узнала о подготовке США санкций против Ирака

SpaceX вывела на орбиту 60 интернет-спутников Starlink

Захарова предложила зафиксировать «ошибку» США по выводу войск из Ирака

Ковальчук отдал голевую передачу в первом матче за «Монреаль» в НХЛ