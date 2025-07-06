Последствия наводнения в Техасе. Фоторепортаж
Наводнение в округе Керр произошло 4 июля и было вызвано сильным ливнем. Особенно серьезно пострадал христианский летний лагерь для девочек Camp Mystic на берегу реки Гвадалупе.
Ливни принесли более фута осадков (0,30 м), что эквивалентно почти половине годовой нормы.
Для спасения и эвакуации жителей были задействованы вертолеты, тактические военные машины, лодки и пловцы-спасатели.
Тем не менее жертв избежать не удалось.
По последним данным, число погибших в центральной части штата выросло до 51, включая 15 детей.
Больше всего пострадал округ Керр, где число жертв превысило 40. Около 20 человек до сих пор числятся пропавшими без вести.
Администрация президента США Дональда Трампа обещала направить федеральную помощь штату.
Губернатор Техаса Грег Эбботт ввел в штате режим чрезвычайной ситуации.
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