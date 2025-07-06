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Последствия наводнения в Техасе. Фоторепортаж

Появились фото последствий наводнения в Техасе
Проливные дожди вызвали внезапное наводнение на реке Гуадалупе в Центральном Техасе, уровень воды поднялся почти на 9 м. К воскресенью, 6 июля, число погибших достигло 51. Последствия стихии — в фоторепортаже РБК
Последствия наводнения в Техасе. Фоторепортаж

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