Последствия наводнения в Техасе. Фоторепортаж

Проливные дожди вызвали внезапное наводнение на реке Гуадалупе в Центральном Техасе, уровень воды поднялся почти на 9 м. К воскресенью, 6 июля, число погибших достигло 51. Последствия стихии — в фоторепортаже РБК

Фото: Sergio Flores / Reuters Наводнение в округе Керр произошло 4 июля и было вызвано сильным ливнем. Особенно серьезно пострадал христианский летний лагерь для девочек Camp Mystic на берегу реки Гвадалупе. Фото: Marco Bello / Reuters Фото: Eric Vryn / Getty Images Ливни принесли более фута осадков (0,30 м), что эквивалентно почти половине годовой нормы. Фото: Sergio Flores / Reuters Для спасения и эвакуации жителей были задействованы вертолеты, тактические военные машины, лодки и пловцы-спасатели. Фото: Sergio Flores / Reuters Тем не менее жертв избежать не удалось. Фото: Sergio Flores / Reuters По последним данным, число погибших в центральной части штата выросло до 51, включая 15 детей. Фото: Sergio Flores / Reuters Больше всего пострадал округ Керр, где число жертв превысило 40. Около 20 человек до сих пор числятся пропавшими без вести. Фото: Jim Vondruska / Getty Images Администрация президента США Дональда Трампа обещала направить федеральную помощь штату. Фото: Sergio Flores / Reuters Губернатор Техаса Грег Эбботт ввел в штате режим чрезвычайной ситуации. Фото: Sergio Flores / Reuters Фото: Jim Vondruska / Getty Images Фото: Sergio Flores / Reuters Фото: Sergio Flores / Reuters Фото: Jim Vondruska / Getty Images Фото: Sergio Flores / Reuters Фото: Sergio Flores / Reuters Фото: Sergio Flores / Reuters Фото: Eric Vryn / Getty Images