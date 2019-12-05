Общество , 05 дек, 14:10
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В Африке обмелел водопад Виктория. Фоторепортаж
Водопад Виктория обмелел из-за продолжительной засухи. Уровень воды в реке Замбези, на которой находится водопад высотой 108 м, упал. Власти Замбии отмечают, что сток воды оказался самым низким за последние 25 лет. В этой стране и в Зимбабве из-за засухи и снижения уровня воды в реке начались проблемы с электроэнергией. Как выглядит водопад Виктория сейчас и как он выглядел в начале года — в фоторепортаже РБК.
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