«Железный занавес» и «кузькина мать»: главные цитаты холодной войны

Никита Хрущев, глава СССР

Импровизированные дебаты с президентом США Ричардом Никсоном на Американской промышленной выставке в Москве. 24 июля 1959 года

«Если есть страна, слишком склонная к войне, мы ей слегка надерем уши и скажем: «Не смей! Сейчас драться нельзя. Сейчас времена ядерного оружия, какой-нибудь дурак может начать войну, и тогда даже мудрые люди не смогут ее прекратить». Поэтому мы руководствуемся этой идеей в нашей внешней и внутренней политике».

«В нашем распоряжении имеются средства, которые будут иметь для вас тяжелые последствия. Мы вам покажем кузькину мать!»