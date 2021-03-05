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Политика ,  
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«Железный занавес» и «кузькина мать»: главные цитаты холодной войны

5 марта 1946 года, 75 лет назад, Уинстон Черчилль произнес историческую фултонскую речь. Это публичное заявление, в котором прозвучали слова «железный занавес», считается символом начала конфронтации Запада и СССР. Спустя 46 лет там же, в Фултоне, выступил экс-глава СССР Михаил Горбачев. Период холодной войны в цитатах лидеров СССР и стран Запада — в подборке РБК
Уинстон Черчилль, бывший премьер-министр Великобритании
Фото:AP
Фото: AP

Лекция в Вестминстерском колледже, Фултон (Миссури, США). 5 марта 1946 года

«Протянувшись через весь континент от Штеттина на Балтийском море и до Триеста на Адриатическом море, на Европу опустился железный занавес. Столицы государств Центральной и Восточной Европы — государств, чья история насчитывает многие и многие века, — оказались по другую сторону занавеса. Варшава и Берлин, Прага и Вена, Будапешт и Белград, Бухарест и София — все эти славные города со всеми своими жителями и со всем населением окружающих их районов попали, как я бы это назвал, в сферу советского влияния. Влияние это проявляется в разных формах, но уйти от него не может никто»

Иосиф Сталин, глава СССР
Иосиф Сталин на первомайском параде в 1946 году
Иосиф Сталин на первомайском параде в 1946 году (Фото: AP)

Интервью газете «Правда». 14 марта 1946 года

«По сути дела, господин Черчилль стоит теперь на позиции поджигателей войны. И господин Черчилль здесь не одинок — у него имеются друзья не только в Англии, но и в Соединенных Штатах Америки. Следует отметить, что господин Черчилль и его друзья поразительно напоминают в этом отношении Гитлера и его друзей <...> По сути дела, господин Черчилль и его друзья в Англии и США предъявляют нациям, не говорящим на английском языке, нечто вроде ультиматума: признайте наше господство добровольно, и тогда все будет в порядке, — в противном случае неизбежна война»

Дуайт Эйзенхауэр, президент США
Фото:United Nations / IAEA
Фото: United Nations / IAEA

Заседание Генассамблеи ООН, Нью-Йорк, США. 8 декабря 1953 года

«Я чувствую себя вынужденным говорить сейчас на языке, который до некоторой степени для меня нов, — на языке, к которому я, проведший всю мою жизнь на военной службе, предпочел бы никогда не прибегать. Этот новый язык — язык атомной войны»

Никита Хрущев, глава СССР
На переднем плане слева направо: Никита Хрущев и Ричард Никсон
На переднем плане слева направо: Никита Хрущев и Ричард Никсон (Фото: AP)

Импровизированные дебаты с президентом США Ричардом Никсоном на Американской промышленной выставке в Москве. 24 июля 1959 года

«Если есть страна, слишком склонная к войне, мы ей слегка надерем уши и скажем: «Не смей! Сейчас драться нельзя. Сейчас времена ядерного оружия, какой-нибудь дурак может начать войну, и тогда даже мудрые люди не смогут ее прекратить». Поэтому мы руководствуемся этой идеей в нашей внешней и внутренней политике».

«В нашем распоряжении имеются средства, которые будут иметь для вас тяжелые последствия. Мы вам покажем кузькину мать!»

Джон Кеннеди, президент США
Фото:Robert Knudsen / The White House / John F. Kennedy Presidential Library and Museum / Reuters
Фото: Robert Knudsen / The White House / John F. Kennedy Presidential Library and Museum / Reuters

Выступление перед Шенебергской ратушей, Западный Берлин, ФРГ, 26 июня 1963 года

«Две тысячи лет назад с самой большой гордостью говорили «Я — гражданин Рима». Сегодня, в свободном мире, самую большую гордость вызывают слова «Я — берлинец». В мире много людей, которые не понимают или говорят, что не понимают, в чем проблема между свободным миром и миром коммунистическим. Пусть приедут в Берлин (был, как и Германия, разделен на две части: западную капиталистическую и восточную социалистическую. — РБК

Рональд Рейган, президент США
Фото:Ira Schwartz / AP
Фото: Ira Schwartz / AP

Речь у Бранденбургских ворот, Западный Берлин, ФРГ. 12 июня 1987 года

«Стоя перед Бранденбургскими воротами, каждый человек — немец, отделенный от своих братьев. Каждый человек — берлинец. <…> До тех пор, пока эти ворота закрыты, до тех пор, пока этому шраму позволено быть, остается открытым вопрос не только для Германии, а для свободы всего человечества. <…> Генеральный секретарь Горбачев, если вы ищете мир, если вы ищете процветания для Советского Союза и Восточной Европы, если вы ищете либерализации, приезжайте сюда. Господин Горбачев, откройте эти ворота! Господин Горбачев, разрушьте эту стену!»

Эрих Хонеккер, глава ГДР
Хонеккер на фестивале Союза свободной немецкой молодежи 5 мая 1989 года
Хонеккер на фестивале Союза свободной немецкой молодежи 5 мая 1989 года (Фото: Sven Simon / imago images / ТАСС)

Выступление в Госсовете ГДР. 19 января 1989 года

«Берлинская стена будет стоять. Она простоит еще и 50, и 100 лет, до тех пор, пока причины ее постройки не исчезнут»

Михаил Горбачев, бывший глава СССР
Фото:James A. Finley / AP
Фото: James A. Finley / AP

Выступление в Вестминстерском колледже, Фултон (Миссури, США). 6 мая 1992 года

«В основных центрах мировой политики выбор теперь вроде бы сделан — выбор в пользу мира, сотрудничества, взаимодействия, общей безопасности. И взяв курс на новую цивилизацию, никак нельзя вновь допустить интеллектуальной, а потому и политической ошибки, истолковав победу в холодной войне почти исключительно как свою, своего образа жизни, своих ценностей и достоинств. Это была победа над планом развития человечества, который медленно застывал и приводил нас к гибели. Это был разрыв того порочного круга, в который мы сами себя загнали. В целом это была победа здравого смысла, разума, демократии и общечеловеческих ценностей. <…>

Демократии сегодня предстоит доказать, что она может существовать не только как антитеза тоталитаризму. Но для этого ей надо перейти с национального уровня на международный. Не только союз демократических государств, но и демократически организованное мировое сообщество — вот что стоит ныне на повестке дня»
Авторы
Дарья Минько, Анастасия Антипова, Артем Филипенок
мультимедиа холодная война железный занавес
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