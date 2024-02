Айлиш с песней из «Барби», Свифт опередила Синатру: кто получил «Грэмми»

Американская певица Билли Айлиш завоевала премию «Грэмми» в категории «Песня года» за композицию What Was I Made For? , ставшую саундтреком к фильму «Барби» Греты Гервиг. Конкурентами Айлиш были Дуа Липа с песней Dance the Night, Джон Батист с композицией Butterfly, Лана Дель Рей с A&W, Майли Сайрус с Flowers, Тейлор Свифт с Anti-Hero, Оливия Родриго с Vampire и SZA с Kill Bill.