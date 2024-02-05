Айлиш с песней из «Барби», Свифт опередила Синатру: кто получил «Грэмми»
В Лос-Анджелесе прошла 66-я церемония вручения музыкальной премии «Грэмми». Главными лауреатами стали Тейлор Свифт, Билли Айлиш и Boygenius. Кто еще получил награды — в фоторепортаже РБК
Американская певица Билли Айлиш завоевала премию «Грэмми» в категории «Песня года» за композицию What Was I Made For? , ставшую саундтреком к фильму «Барби» Греты Гервиг. Конкурентами Айлиш были Дуа Липа с песней Dance the Night, Джон Батист с композицией Butterfly, Лана Дель Рей с A&W, Майли Сайрус с Flowers, Тейлор Свифт с Anti-Hero, Оливия Родриго с Vampire и SZA с Kill Bill.
Премия «Грэмми» за лучший альбом года досталась американской певице Тейлор Свифт — за Midnights. Она стала первой исполнительницей, получившей эту награду четыре раза: ранее три раза приз за лучший альбом, помимо нее, получали только Фрэнк Синатра, Стиви Уандер и Пол Саймон. Midnights также одержал победу в номинации «Лучший альбом в стиле популярной музыки». На церемонии Свифт анонсировала выход в апреле своего нового альбома The Tortured Poets Department.
Награда в номинации «Запись года» ушла Майли Сайрус за композицию Flowers. Певица также получила «Грэмми» в категории «Лучшее сольное поп-исполнение».
В номинации «Лучший новый исполнитель» победила певица Виктория Моне. Вместе с ней за награду боролись певицы Грейси Абрамс и Ice Spice (Айси Гастон), музыкант Джейсон Брэдли ДеФорд, известный под псевдонимом Jelly Roll, группа The War and Treaty и другие. Кроме того, Моне получила премию за лучший R&B-альбом — JAGUAR II. Всего она выдвигалась в семи номинациях, включая «Запись года».
Инди-рок группа Boygenius, в составе которой Фиби Бриджерс, Жюльен Бейкер и Люси Дакус, взяли награды сразу в трех номинациях — «Лучший альтернативный альбом», «Лучшее рок-исполнение» и «Лучшую рок-песню».
Премию за лучшее металл-исполнение получила группа Metallica с альбомом 72 Seasons.
Американский рэпер Killer Mike (настоящее имя — Майкл Сантьяго Рендер) получил три награды — за лучшую рэп-песню и лучшее рэп-исполнение в песне Scientists & Engineers, а также за лучший рэп-альбом Michael. После этого его прямо на церемонии задержала полиция Лос-Анжелеса. Сотрудник службы безопасности Crypto.com Arena, где проходила церемония, сообщил журналу The Hollywood Reporter, что Killer Mike был задержан по причине, которая не имеет отношения к премии.
Лучшее поп-исполнение дуэтом или группой вручили за композицию Ghost in the Machine, исполняемую певицей SZA (на фото) и Фиби Бриджерс.
Лучшее R&B-исполнение — Коко Джонс в композиции ICU. Ее конкурентами по номинации были певицы SZA и Виктория Моне, исполнитель Крис Браун.
Лучшей R&B-песней стала композиция Snooze певицы SZA. Статуэтку на церемонии за трек получил продюсер Бэбифейс (настоящее имя — Кеннет Эдмондс).
Музыка к фильму «Барби» одержала победу как «Лучший сборник саундтреков для визуальных медиа», а композиция к картине «Оппенгеймер» получила награду как «Лучший саундтрек для визуальных медиа».
Клип I'm Only Sleeping на песню The Beatles, созданный в 2022 году, победил в номинации «Лучшее музыкальное видео». Премию получила британский режиссер и продюсер ролика Эм Купер.
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