Айлиш с песней из «Барби», Свифт опередила Синатру: кто получил «Грэмми»

Американский рэпер Killer Mike (настоящее имя — Майкл Сантьяго Рендер) получил три награды — за лучшую рэп-песню и лучшее рэп-исполнение в песне Scientists & Engineers, а также за лучший рэп-альбом Michael. После этого его прямо на церемонии задержала полиция Лос-Анжелеса. Сотрудник службы безопасности Crypto.com Arena, где проходила церемония, сообщил журналу The Hollywood Reporter, что Killer Mike был задержан по причине, которая не имеет отношения к премии.