 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Айлиш с песней из «Барби», Свифт опередила Синатру: кто получил «Грэмми»

Появились кадры с вручения премии «Грэмми»

В Лос-Анджелесе прошла 66-я церемония вручения музыкальной премии «Грэмми». Главными лауреатами стали Тейлор Свифт, Билли Айлиш и Boygenius. Кто еще получил награды — в фоторепортаже РБК
Американская певица Билли Айлиш завоевала премию &laquo;Грэмми&raquo; в категории &laquo;Песня года&raquo; за композицию What Was I Made For? , ставшую саундтреком к фильму &laquo;Барби&raquo; Греты Гервиг. Конкурентами Айлиш были Дуа Липа с песней Dance the Night, Джон Батист с композицией Butterfly, Лана Дель Рей с A&amp;W, Майли Сайрус с Flowers, Тейлор Свифт с Anti-Hero, Оливия Родриго с Vampire и SZA с Kill Bill.
Фото: Alberto E. Rodriguez / Getty Images for The Recording Academy

Американская певица Билли Айлиш завоевала премию «Грэмми» в категории «Песня года» за композицию What Was I Made For? , ставшую саундтреком к фильму «Барби» Греты Гервиг. Конкурентами Айлиш были Дуа Липа с песней Dance the Night, Джон Батист с композицией Butterfly, Лана Дель Рей с A&W, Майли Сайрус с Flowers, Тейлор Свифт с Anti-Hero, Оливия Родриго с Vampire и SZA с Kill Bill.

Премия &laquo;Грэмми&raquo; за лучший альбом года досталась американской певице Тейлор Свифт&nbsp;&mdash; за Midnights. Она стала первой исполнительницей, получившей эту награду четыре раза: ранее три раза приз за лучший альбом, помимо нее, получали только Фрэнк Синатра, Стиви Уандер и Пол Саймон. Midnights также одержал победу в номинации &laquo;Лучший альбом в стиле популярной музыки&raquo;. На церемонии Свифт анонсировала выход в апреле своего нового альбома The Tortured Poets Department.
Фото: John Shearer / Getty Images for The Recording Academy

Премия «Грэмми» за лучший альбом года досталась американской певице Тейлор Свифт — за Midnights. Она стала первой исполнительницей, получившей эту награду четыре раза: ранее три раза приз за лучший альбом, помимо нее, получали только Фрэнк Синатра, Стиви Уандер и Пол Саймон. Midnights также одержал победу в номинации «Лучший альбом в стиле популярной музыки». На церемонии Свифт анонсировала выход в апреле своего нового альбома The Tortured Poets Department.

Награда в номинации &laquo;Запись года&raquo; ушла&nbsp;Майли Сайрус за композицию Flowers. Певица также получила &laquo;Грэмми&raquo; в категории &laquo;Лучшее сольное поп-исполнение&raquo;.
Фото: Kevin Winter / Getty Images for The Recording Academy

Награда в номинации «Запись года» ушла Майли Сайрус за композицию Flowers. Певица также получила «Грэмми» в категории «Лучшее сольное поп-исполнение».

В номинации &laquo;Лучший новый исполнитель&raquo; победила певица Виктория Моне. Вместе с ней за награду боролись певицы Грейси Абрамс и Ice Spice (Айси Гастон), музыкант Джейсон Брэдли ДеФорд, известный под псевдонимом Jelly Roll, группа The War and Treaty и другие. Кроме того, Моне получила премию за лучший R&amp;B-альбом&nbsp;&mdash; JAGUAR II. Всего она выдвигалась в семи номинациях, включая &laquo;Запись года&raquo;.
Фото: Monica Schipper / Getty Images for The Recording Academy

В номинации «Лучший новый исполнитель» победила певица Виктория Моне. Вместе с ней за награду боролись певицы Грейси Абрамс и Ice Spice (Айси Гастон), музыкант Джейсон Брэдли ДеФорд, известный под псевдонимом Jelly Roll, группа The War and Treaty и другие. Кроме того, Моне получила премию за лучший R&B-альбом — JAGUAR II. Всего она выдвигалась в семи номинациях, включая «Запись года».

Инди-рок группа Boygenius, в составе которой Фиби Бриджерс, Жюльен Бейкер и Люси Дакус, взяли награды сразу в трех номинациях&nbsp;&mdash; &laquo;Лучший альтернативный альбом&raquo;, &laquo;Лучшее рок-исполнение&raquo; и &laquo;Лучшую рок-песню&raquo;.
Фото: Frazer Harrison / Getty Images

Инди-рок группа Boygenius, в составе которой Фиби Бриджерс, Жюльен Бейкер и Люси Дакус, взяли награды сразу в трех номинациях — «Лучший альтернативный альбом», «Лучшее рок-исполнение» и «Лучшую рок-песню».

Премию за лучшее металл-исполнение получила группа Metallica с альбомом 72 Seasons. &nbsp;
Фото: Emma McIntyre / Getty Images for The Recording Academy

Премию за лучшее металл-исполнение получила группа Metallica с альбомом 72 Seasons.
 

Американский рэпер Killer Mike (настоящее имя&nbsp;&mdash; Майкл Сантьяго Рендер) получил три награды&nbsp;&mdash; за лучшую рэп-песню и лучшее рэп-исполнение в песне Scientists &amp; Engineers, а также за лучший рэп-альбом Michael. После этого его прямо на церемонии задержала полиция Лос-Анжелеса. Сотрудник службы безопасности Crypto.com Arena, где проходила церемония, сообщил журналу The Hollywood Reporter, что Killer Mike был задержан по причине, которая не имеет отношения к премии.
Фото: David Swanson / Reuters

Американский рэпер Killer Mike (настоящее имя — Майкл Сантьяго Рендер) получил три награды — за лучшую рэп-песню и лучшее рэп-исполнение в песне Scientists & Engineers, а также за лучший рэп-альбом Michael. После этого его прямо на церемонии задержала полиция Лос-Анжелеса. Сотрудник службы безопасности Crypto.com Arena, где проходила церемония, сообщил журналу The Hollywood Reporter, что Killer Mike был задержан по причине, которая не имеет отношения к премии.

Лучшее поп-исполнение дуэтом или группой вручили за композицию Ghost in the Machine, исполняемую певицей SZA (на фото) и Фиби Бриджерс.
Фото: Kevin Winter / Getty Images for The Recording Academy

Лучшее поп-исполнение дуэтом или группой вручили за композицию Ghost in the Machine, исполняемую певицей SZA (на фото) и Фиби Бриджерс.

Лучшее R&amp;B-исполнение&nbsp;&mdash; Коко Джонс в композиции ICU. Ее конкурентами по номинации были певицы SZA и Виктория Моне, исполнитель Крис Браун.
Фото: Frazer Harrison / Getty Images

Лучшее R&B-исполнение — Коко Джонс в композиции ICU. Ее конкурентами по номинации были певицы SZA и Виктория Моне, исполнитель Крис Браун.

Лучшей R&amp;B-песней стала композиция Snooze певицы SZA. Статуэтку на церемонии за трек получил продюсер Бэбифейс (настоящее имя&nbsp;&mdash; Кеннет Эдмондс).
Фото: Frazer Harrison / Getty Images

Лучшей R&B-песней стала композиция Snooze певицы SZA. Статуэтку на церемонии за трек получил продюсер Бэбифейс (настоящее имя — Кеннет Эдмондс).

Музыка к фильму &laquo;Барби&raquo; одержала победу как &laquo;Лучший сборник саундтреков для визуальных медиа&raquo;, а композиция к картине &laquo;Оппенгеймер&raquo; получила награду как &laquo;Лучший саундтрек для визуальных медиа&raquo;.
Фото: Leon Bennett / Getty Images for The Recording Academy

Музыка к фильму «Барби» одержала победу как «Лучший сборник саундтреков для визуальных медиа», а композиция к картине «Оппенгеймер» получила награду как «Лучший саундтрек для визуальных медиа».

Клип I&#39;m Only Sleeping на песню The Beatles, созданный в 2022 году, победил в номинации &laquo;Лучшее музыкальное видео&raquo;. Премию получила британский режиссер и продюсер ролика Эм Купер.
Фото: Mike Blake / Reuters

Клип I'm Only Sleeping на песню The Beatles, созданный в 2022 году, победил в номинации «Лучшее музыкальное видео». Премию получила британский режиссер и продюсер ролика Эм Купер.

РБК в Telegram

На связи с проверенными новостями

ЦИК нашла ошибки в подписных листах Бориса Надеждина

Брэд Питт сыграет в последнем фильме Квентина Тарантино «Кинокритик»

СМИ узнали детали разговора Залужного и Зеленского на фоне слухов об отставке

Друг семьи Николая Дроздова рассказал о его состоянии

Мультфильм «Три Богатыря и Пуп Земли» заработал в прокате 1 млрд руб. Трейлер

7 самых популярных электромобилей в России. Фото, цены и характеристики

В SberCIB обновили оценку крупнейших компаний на российском рынке акций

Доллар – 91, евро – 99. Почему рубль начал слабеть и что будет дальше

Что изменилось в законах о недвижимости в феврале 2024 года

Apple выпустит складной iPhone. Первые подробности

Миллиардер и врач решили устроить честную олимпиаду на стероидах. Подробности
Теги
мультимедиа музыка премия «Грэмми» Грэмми песни награда музыкальная премия
Материалы по теме
Билли Айлиш получила «Грэмми» за песню из «Барби»
Общество
Рэпера Killer Mike задержали на церемонии вручения премии «Грэмми»
Общество
От Бейонсе до Оззи: кто получил «Грэмми» в 2023 году. Фоторепортаж
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 3 февраля
EUR ЦБ: 98,64 (+1,24) Инвестиции, 02 фев, 16:55 Курс доллара на 3 февраля
USD ЦБ: 90,66 (+0,43) Инвестиции, 02 фев, 16:55
«Украинская правда» узнала, кого в ВСУ отправят в отставку с Залужным Политика, 12:12
Айлиш с песней из «Барби», Свифт опередила Синатру: кто получил «Грэмми» Общество, 12:11 
Росреестр назвал регионы — лидеры по спросу на жилье в Москве Недвижимость, 12:11
При обстреле поселка Теткино в Курской области пострадала женщина Политика, 12:11
Российская компания решила открыть 150 киберклубов в Саудовской Аравии Бизнес, 12:08
Отчетность Mastercard вызвала ажиотаж инвесторов: что дальше Pro, 12:01
Платформа TeamDo анонсировала обновления РБК Компании, 12:00
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Зеленский внес в Раду законопроекты о продлении мобилизации на 90 дней Политика, 11:57
Не в ущерб качеству: новостройки, которые будут готовы раньше срока РБК и ПИК, 11:49
Посла России вызовут в МИД Франции после гибели волонтеров в Херсоне Политика, 11:47
«Мастер и Маргарита» приблизился к отметке в ₽1 млрд по сборам Life, 11:47
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 11:43
Мишель Обама получила вторую премию «Грэмми» Политика, 11:43
Как работают таргетированные рассылки: взгляд изнутри Pro, 11:39