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Как в городах России отметили День народного единства. Фотогалерея

4 ноября Россия отмечает День народного единства - праздник приурочен к изгнанию польских войск ополчением Минина и Пожарского в 1612 году. В городах страны проводили исторические реконструкции, давали концерты и сажали деревья
Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

В Новосибирске развернули флаг России у концертного зала им. Каца

Фото:amurfest / VK
Фото: amurfest / VK

В Хабаровске провели фольклорно-этнографический фестиваль

Фото:Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Владивосток
Фото:kremlin.ru
Фото: kremlin.ru

В Москве президент Владимир Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому

Фото:Андрей Сорокин / РИА Новости
Фото: Андрей Сорокин / РИА Новости
Якутск
 
Фото:anapagorod / VK
Фото: anapagorod / VK

В Анапе посадили деревья

Фото:kultura174 / VK
Фото: kultura174 / VK

В Челябинске провели историческую реконструкцию, посвященную собятиям 1612 года

Фото:Эрик Романенко / ТАСС
Фото: Эрик Романенко / ТАСС
Ростов-на-Дону
Фото:Денис Абрамов / РИА Новости
Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

В Пятигорске также провели исторические реконструкции

Фото:Павел Бедняков / РИА Новости
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

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