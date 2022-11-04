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Как в городах России отметили День народного единства. Фотогалерея
4 ноября Россия отмечает День народного единства - праздник приурочен к изгнанию польских войск ополчением Минина и Пожарского в 1612 году. В городах страны проводили исторические реконструкции, давали концерты и сажали деревья
В Новосибирске развернули флаг России у концертного зала им. Каца
В Хабаровске провели фольклорно-этнографический фестиваль
Владивосток
В Москве президент Владимир Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому
Якутск
В Анапе посадили деревья
В Челябинске провели историческую реконструкцию, посвященную собятиям 1612 года
Ростов-на-Дону
В Пятигорске также провели исторические реконструкции
В Москве на ВДНХ водили хоровод