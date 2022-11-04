Как в городах России отметили День народного единства. Фотогалерея

4 ноября Россия отмечает День народного единства - праздник приурочен к изгнанию польских войск ополчением Минина и Пожарского в 1612 году. В городах страны проводили исторические реконструкции, давали концерты и сажали деревья