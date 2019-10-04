Интерьеры и Дума: как выглядит Дом союзов, в который переедут депутаты

Депутаты Госдумы на время ремонта здания парламента переедут в Дом союзов. Распоряжение подписал Владимир Путин. В здании Думы планируется отремонтировать крышу и зал пленарных заседаний. Как выглядит Дом союзов, где временно разместится Госдума, — в фотогалерее РБК

Здание Дома союзов было построено в XVIII веке. За время своего существования оно успело побывать усадьбой, домом дворянского Благородного собрания и зданием Центрального совета московских профсоюзов

Сейчас в нем проводятся разные мероприятия. Например, в Колонном зале проходят концерты и Бал дебютанток журнала Tatler

За время существования здания в нем выступали композиторы Ференц Лист, Сергей Рахманинов, певец Федор Шаляпин, Клавдия Шульженко, Муслим Магомаев и другие исполнители

Распоряжение о временном переезде Госдумы в Дом союзов Владимир Путин подписал 3 октября. Оно связано с планирующимся ремонтом здания парламента

Один из залов Дома союзов, где сейчас проводятся конференции, — зал № 1, там расположена мебель из натурального дерева и хрустальные светильники

Интерьеры Дома союзов, как и его внешний облик, выдержаны в классическом стиле. На официальном сайте указано , что залы украшают «более 300 уникальных люстр и бра»

По информации «Ведомостей», в ближайшие два года на размещение Думы в этом здании будет тратиться 32 млн руб. ежемесячно

В Дом союзов также переместятся аппарат Госдумы, подразделения ФСБ, МЧС, ФСО и подведомственные управделами президента организации, которые занимаются обеспечением деятельности Думы