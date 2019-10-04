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Интерьеры и Дума: как выглядит Дом союзов, в который переедут депутаты

Депутаты Госдумы на время ремонта здания парламента переедут в Дом союзов. Распоряжение подписал Владимир Путин. В здании Думы планируется отремонтировать крышу и зал пленарных заседаний. Как выглядит Дом союзов, где временно разместится Госдума, — в фотогалерее РБК
Фото: © lana1501 / Фотобанк Лори
Здание Дома союзов было построено в XVIII веке. За время своего существования оно успело побывать усадьбой, домом дворянского Благородного собрания и зданием Центрального совета московских профсоюзов
Колонный зал Дома союзов
(Фото: domsojuzov.ru)
Сейчас в нем проводятся разные мероприятия. Например, в Колонном зале проходят концерты и Бал дебютанток журнала Tatler
Фойе Колонного зала Дома Союзов
(Фото: domsojuzov.ru)
За время существования здания в нем выступали композиторы Ференц Лист, Сергей Рахманинов, певец Федор Шаляпин, Клавдия Шульженко, Муслим Магомаев и другие исполнители
Фото: domsojuzov.ru
Распоряжение о временном переезде Госдумы в Дом союзов Владимир Путин подписал 3 октября. Оно связано с планирующимся ремонтом здания парламента
Зал № 1 («Круглый»)
(Фото: domsojuzov.ru)
Один из залов Дома союзов, где сейчас проводятся конференции, — зал № 1, там расположена мебель из натурального дерева и хрустальные светильники
Фото: domsojuzov.ru
Интерьеры Дома союзов, как и его внешний облик, выдержаны в классическом стиле. На официальном сайте указано, что залы украшают «более 300 уникальных люстр и бра»
Зал № 2
(Фото: domsojuzov.ru)
По информации «Ведомостей», в ближайшие два года на размещение Думы в этом здании будет тратиться 32 млн руб. ежемесячно
Октябрьский зал
(Фото: domsojuzov.ru)
В Дом союзов также переместятся аппарат Госдумы, подразделения ФСБ, МЧС, ФСО и подведомственные управделами президента организации, которые занимаются обеспечением деятельности Думы
Буфет Колонного зала
(Фото: domsojuzov.ru)
На саму реконструкцию зданий Госдумы могут потратить​ 2 млрд руб.
Фото: domsojuzov.ru
Автор: Анастасия Антипова
Теги: мультимедиа, Госдума, Дом союзов
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Путин подписал распоряжение о переезде Госдумы
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