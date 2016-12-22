Прощание с Романом Карцевым в Москве. Фоторепортаж
Общество, 13:22
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Прощание с Романом Карцевым в Москве
Прощание с Романом Карцевым прошло в Центральном доме литераторов в Москве. Он умер 2 октября. Как Москва прощалась с артистом — в фоторепортаже РБК
Роман Карцев умер 2 октября. Как сообщил близкий друг Карцева, писатель Михаил Жванецкий, причиной смерти стал инфаркт
Певица Лариса Долина на церемонии прощания с актером Романом Карцевым в Центральном доме литераторов
Писатель-сатирик Михаил Жванецкий
Певица Алла Пугачева и артист Максим Галкин
Артистка эстрады Клара Новикова
Художественный руководитель театра «У Никитских ворот», драматург, режиссер Марк Розовский
Роману Карцеву было 79 лет
Карцев выступал на эстраде с миниатюрами. В кино он сыграл более 20 ролей
Карцева похоронят на Троекуровском кладбище