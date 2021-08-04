Общество , 04 авг, 14:02
Прощание с президентом журфака МГУ Ясеном Засурским. Фоторепортаж
Во дворе факультета журналистики МГУ состоялось прощание с президентом факультета Ясеном Засурским. На журфаке он работал почти с самого основания факультета, руководил им более 40 лет, а должность президента журфака занял в 2007 году. Отпевание прошло в домовом храме святой мученицы Татианы при МГУ. Как Москва простилась с учителем российских журналистов — в обзоре РБК
Ректор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий
Телеведущий Андрей Малахов
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации России по международным делам, президент Всемирной ассоциации русской прессы (ВАРП) Виталий Игнатенко
Заместитель генерального директора «Российской газеты» Евгений Абов (слева) и главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев (справа)
Декан факультета журналистики МГУ им. Ломоносова, секретарь Союза журналистов России Елена Вартанова
Председатель комитета Государственной Думы России по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн