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Прощание с президентом журфака МГУ Ясеном Засурским. Фоторепортаж

Во дворе факультета журналистики МГУ состоялось прощание с президентом факультета Ясеном Засурским. На журфаке он работал почти с самого основания факультета, руководил им более 40 лет, а должность президента журфака занял в 2007 году. Отпевание прошло в домовом храме святой мученицы Татианы при МГУ. Как Москва простилась с учителем российских журналистов — в обзоре РБК
Фото:Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото:Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Ректор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий
Фото:Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Телеведущий Андрей Малахов
Фото:Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации России по международным делам, президент Всемирной ассоциации русской прессы (ВАРП) Виталий Игнатенко
Фото:Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Заместитель генерального директора «Российской газеты» Евгений Абов (слева) и главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев (справа)
Фото:Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Декан факультета журналистики МГУ им. Ломоносова, секретарь Союза журналистов России Елена Вартанова
Фото:Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Председатель комитета Государственной Думы России по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн
Фото:Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото:Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото:Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Автор
Андрей Любимов Андрей Любимов
мультимедиа Ясен Засурский
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