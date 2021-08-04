Прощание с президентом журфака МГУ Ясеном Засурским. Фоторепортаж

Во дворе факультета журналистики МГУ состоялось прощание с президентом факультета Ясеном Засурским. На журфаке он работал почти с самого основания факультета, руководил им более 40 лет, а должность президента журфака занял в 2007 году. Отпевание прошло в домовом храме святой мученицы Татианы при МГУ. Как Москва простилась с учителем российских журналистов — в обзоре РБК