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Как выглядело «оленье» суперлуние. Фоторепортаж

Как выглядело первое летнее суперлуние 2023 года в разных странах
В ночь на 4 июля жители разных стран могли наблюдать суперлуние — полнолуние в период наибольшего сближения Земли и ее спутника. В это время Луна кажется больше и ярче обычного. Как выглядело это явление — в фоторепортаже РБК
Как выглядело «оленье» суперлуние. Фоторепортаж

3 июля полнолуние пришлось на 14:41 мск. Это произошло за два дня до лунного перигея — ближайшей точки околоземной орбиты. В ночь на 5 июля Луна будет на расстоянии 360,1 тыс. км от Земли. Это первое из четырех суперлуний лета 2023-го. Июльское полнолуние также носит название «Оленья Луна» — в связи с сезонным периодом активного роста рогов у оленей.

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