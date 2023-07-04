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Как выглядело «оленье» суперлуние. Фоторепортаж
Как выглядело первое летнее суперлуние 2023 года в разных странах
В ночь на 4 июля жители разных стран могли наблюдать суперлуние — полнолуние в период наибольшего сближения Земли и ее спутника. В это время Луна кажется больше и ярче обычного. Как выглядело это явление — в фоторепортаже РБК
Фото: Sefa Karacan / Reuters
Луна над зданием МИДа в Москве
Фото: Alkis Konstantinidis / Reuters
Храм Посейдона рядом с Афинами
Фото: Agustin Marcarian / Reuters
Водопады Игуасу в Аргентине
Фото: okman Vural Elibol / Anadolu Agency / Reuters
Статуя Свободы в Нью-Йорке
Фото: Jon Nazca / Reuters
Вид на полнолуние из испанской Ронды
Фото: Mark Cosgrove / Keystone Press Agency / Global Look Press
Городская ратуша Барнсли в Южном Йоркшире, Великобритания
Фото: Pilar Olivares / Reuters
Пляж Копакабана в Рио-де-Жанейро
Фото: Henry Romero / Reuters
Вид на полнолуние из Мехико
Фото: Then Chih Wey / Xinhua / Global Look Press
Сингапур
Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters
Ларнака, Кипр
3 июля полнолуние пришлось на 14:41 мск. Это произошло за два дня до лунного перигея — ближайшей точки околоземной орбиты. В ночь на 5 июля Луна будет на расстоянии 360,1 тыс. км от Земли. Это первое из четырех суперлуний лета 2023-го. Июльское полнолуние также носит название «Оленья Луна» — в связи с сезонным периодом активного роста рогов у оленей.