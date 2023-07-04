Как выглядело «оленье» суперлуние. Фоторепортаж

В ночь на 4 июля жители разных стран могли наблюдать суперлуние — полнолуние в период наибольшего сближения Земли и ее спутника. В это время Луна кажется больше и ярче обычного. Как выглядело это явление — в фоторепортаже РБК

Фото: Sefa Karacan / Reuters Луна над зданием МИДа в Москве Фото: Alkis Konstantinidis / Reuters Храм Посейдона рядом с Афинами Фото: Agustin Marcarian / Reuters Водопады Игуасу в Аргентине Фото: okman Vural Elibol / Anadolu Agency / Reuters Статуя Свободы в Нью-Йорке Фото: Jon Nazca / Reuters Вид на полнолуние из испанской Ронды Фото: Mark Cosgrove / Keystone Press Agency / Global Look Press Городская ратуша Барнсли в Южном Йоркшире, Великобритания Фото: Pilar Olivares / Reuters Пляж Копакабана в Рио-де-Жанейро Фото: Henry Romero / Reuters Вид на полнолуние из Мехико Фото: Then Chih Wey / Xinhua / Global Look Press Сингапур Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters Ларнака, Кипр

3 июля полнолуние пришлось на 14:41 мск. Это произошло за два дня до лунного перигея — ближайшей точки околоземной орбиты. В ночь на 5 июля Луна будет на расстоянии 360,1 тыс. км от Земли. Это первое из четырех суперлуний лета 2023-го. Июльское полнолуние также носит название «Оленья Луна» — в связи с сезонным периодом активного роста рогов у оленей.