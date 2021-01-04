Почему политики смеялись и плакали в 2020 году. Фотогалерея

О чем грустил Дональд Трамп, чему радовался Владимир Путин и чем был озадачен Борис Джонсон. Эмоции политиков в 2020 году — в фотогалерее РБК

В 2020 году политики провели множество встреч по разным вопросам, а также срочных совещаний, посвященных пандемии. В эти моменты они переживали, грустили и иногда успевали радоваться