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Инвестиции, 30 дек 2020, 15:15
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Как стартапу найти инвестиции, связи и рынок сбыта
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Политика
,
04 янв, 11:00
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Почему политики смеялись и плакали в 2020 году. Фотогалерея
О чем грустил Дональд Трамп, чему радовался Владимир Путин и чем был озадачен Борис Джонсон. Эмоции политиков в 2020 году — в фотогалерее РБК
В 2020 году политики провели множество встреч по разным вопросам, а также срочных совещаний, посвященных пандемии. В эти моменты они переживали, грустили и иногда успевали радоваться
мультимедиа
Дональд Трамп
Ангела Меркель
Владимир Путин
Эмманюэль Макрон
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www.adv.rbc.ru
www.adv.rbc.ru
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