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Как в России отпраздновали день ВДВ. Фото

В России отпраздновали день ВДВ

В течение пяти секунд 2 августа 1930 года на пустое поле около Воронежа десантировалась боевая группа из 12 человек. Сегодня эта дата отмечается как день рождения Воздушно-десантных войск. Как в России отметили День ВДВ - в материале РБК
На фото: празднование Дня Воздушно-десантных войск, Краснодар
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

На фото: празднование Дня Воздушно-десантных войск, Краснодар

На фото: десантник поднимает одной рукой несколько гирь во время празднования в парке имени 400-летия Красноярска.
Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

На фото: десантник поднимает одной рукой несколько гирь во время празднования в парке имени 400-летия Красноярска.

Десантники во время прыжка с парашютом над стадионом &laquo;Спартак&raquo;, Рязань.
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Десантники во время прыжка с парашютом над стадионом «Спартак», Рязань.

Парашютисты после прыжка на территории авиационно-спортивного Ростовского клуба ДОСААФ России, Азов.
Фото: Эрик Романенко / ТАСС

Парашютисты после прыжка на территории авиационно-спортивного Ростовского клуба ДОСААФ России, Азов.

Представители нескольких поколений возлагают цветы в память о бойцах Воздушно-десантных войск, Краснодар.
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Представители нескольких поколений возлагают цветы в память о бойцах Воздушно-десантных войск, Краснодар.

На фото: празднование Дня Воздушно-десантных войск, Иваново
Фото: Варвара Гертье / РИА Новости

На фото: празднование Дня Воздушно-десантных войск, Иваново

Десантники во время торжественной программы на футбольном стадионе &laquo;Спартак&raquo;, Рязань.
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Десантники во время торжественной программы на футбольном стадионе «Спартак», Рязань.

На фото: десантники вблизи фонтана, Москва.
Фото: Андрей Любимов / РБК

На фото: десантники вблизи фонтана, Москва.

На фото: молодые десантники угощают гуляющих, Иваново.
Фото: Варвара Гертье / РИА Новости

На фото: молодые десантники угощают гуляющих, Иваново.

На фото: десантники во время традиционного для дня ВДВ купания в фонтане, Москва.
Фото: Андрей Любимов / РБК

На фото: десантники во время традиционного для дня ВДВ купания в фонтане, Москва.

На фото: десантник рядом со своей машиной, на крыше которой красуется самодельный танк и девиз ВДВ &laquo;Никто кроме нас&raquo;, Донецк.
Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

На фото: десантник рядом со своей машиной, на крыше которой красуется самодельный танк и девиз ВДВ «Никто кроме нас», Донецк.

Василий Маргелов, командовавший ВДВ в 1954&ndash;1959 и 1961&ndash;1979 годах, считается родоначальником современных Воздушно-десантных войск. За время его многолетней работы за ним закрепилось неофициальное звание &laquo;десантник №&nbsp;1&raquo;, а аббревиатуру ВДВ в его честь расшифровывают как &laquo;Войска дяди Васи&raquo;. Памятнику герою Советского Союза Василию Маргелову в&nbsp;Донецке.
Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Василий Маргелов, командовавший ВДВ в 1954–1959 и 1961–1979 годах, считается родоначальником современных Воздушно-десантных войск. За время его многолетней работы за ним закрепилось неофициальное звание «десантник № 1», а аббревиатуру ВДВ в его честь расшифровывают как «Войска дяди Васи».

Памятнику герою Советского Союза Василию Маргелову в Донецке.

Показательные выступления десантников во время праздничного мероприятия у мемориала &laquo;Воинскому братству защитников Отечества&raquo;, Новосибирская область, Бердск.
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Показательные выступления десантников во время праздничного мероприятия у мемориала «Воинскому братству защитников Отечества», Новосибирская область, Бердск.

На фото: десантник, танцующий во время выступления&nbsp; музыканта, Москва.
Фото: Андрей Любимов / РБК

На фото: десантник, танцующий во время выступления  музыканта, Москва.

Десантник с сыном во время шествия к Марсову полю, Санкт-Петербург.
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Десантник с сыном во время шествия к Марсову полю, Санкт-Петербург.

Ветераны ВДВ во время возложения цветов к Вечному огню на Марсовом поле, Санкт-Петербург.
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Ветераны ВДВ во время возложения цветов к Вечному огню на Марсовом поле, Санкт-Петербург.

На фото: ветераны-десантники во время празднования, Новосибирск.
Фото: Владимир Николаев / РИА Новости

На фото: ветераны-десантники во время празднования, Новосибирск.

Два десантника соревнуются во время празднования дня ВДВ в парке имени 400-летия Красноярска.
Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Два десантника соревнуются во время празднования дня ВДВ в парке имени 400-летия Красноярска.

На фото: митрополит Брянский и Севский Александр служит заупокойную литию у мемориального комплекса &laquo;Круговая оборона&raquo;, Брянск.
Фото: Avbogomaz / Telegram

На фото: митрополит Брянский и Севский Александр служит заупокойную литию у мемориального комплекса «Круговая оборона», Брянск.

На фото: десантники возлагают цветы к вечному огню в Парке Победы, Казань.
Фото: Andrey Titov / Business Online / Global Look Press

На фото: десантники возлагают цветы к вечному огню в Парке Победы, Казань.

Люди у памятника воинам-афганцам в центральном парке имени Горького, Мелитополь.
Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Люди у памятника воинам-афганцам в центральном парке имени Горького, Мелитополь.

Выступления на митинге, Орел.
Фото: Klychkov_Andrey / Telegram

Выступления на митинге, Орел.

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