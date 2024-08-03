Как в России отпраздновали день ВДВ. Фото
В течение пяти секунд 2 августа 1930 года на пустое поле около Воронежа десантировалась боевая группа из 12 человек. Сегодня эта дата отмечается как день рождения Воздушно-десантных войск. Как в России отметили День ВДВ - в материале РБК
На фото: празднование Дня Воздушно-десантных войск, Краснодар
На фото: десантник поднимает одной рукой несколько гирь во время празднования в парке имени 400-летия Красноярска.
Десантники во время прыжка с парашютом над стадионом «Спартак», Рязань.
Парашютисты после прыжка на территории авиационно-спортивного Ростовского клуба ДОСААФ России, Азов.
Представители нескольких поколений возлагают цветы в память о бойцах Воздушно-десантных войск, Краснодар.
На фото: празднование Дня Воздушно-десантных войск, Иваново
Десантники во время торжественной программы на футбольном стадионе «Спартак», Рязань.
На фото: десантники вблизи фонтана, Москва.
На фото: молодые десантники угощают гуляющих, Иваново.
На фото: десантники во время традиционного для дня ВДВ купания в фонтане, Москва.
На фото: десантник рядом со своей машиной, на крыше которой красуется самодельный танк и девиз ВДВ «Никто кроме нас», Донецк.
Василий Маргелов, командовавший ВДВ в 1954–1959 и 1961–1979 годах, считается родоначальником современных Воздушно-десантных войск. За время его многолетней работы за ним закрепилось неофициальное звание «десантник № 1», а аббревиатуру ВДВ в его честь расшифровывают как «Войска дяди Васи».
Памятнику герою Советского Союза Василию Маргелову в Донецке.
Показательные выступления десантников во время праздничного мероприятия у мемориала «Воинскому братству защитников Отечества», Новосибирская область, Бердск.
На фото: десантник, танцующий во время выступления музыканта, Москва.
Десантник с сыном во время шествия к Марсову полю, Санкт-Петербург.
Ветераны ВДВ во время возложения цветов к Вечному огню на Марсовом поле, Санкт-Петербург.
На фото: ветераны-десантники во время празднования, Новосибирск.
Два десантника соревнуются во время празднования дня ВДВ в парке имени 400-летия Красноярска.
На фото: митрополит Брянский и Севский Александр служит заупокойную литию у мемориального комплекса «Круговая оборона», Брянск.
На фото: десантники возлагают цветы к вечному огню в Парке Победы, Казань.
Люди у памятника воинам-афганцам в центральном парке имени Горького, Мелитополь.
Выступления на митинге, Орел.
Сенатора Дмитрия Савельева задержали по делу об убийстве. Подробнее
Мосбиржа приостанавливает публикацию статистики по валютному рынку
Число погибших в Нижнем Тагиле выросло до семи
Как правильно дегустировать и подавать вино
Вступил в силу запрет на строительство в Москве квартир меньше 28 кв. м
На Украине подсчитали, сколько мужчин поступают в вузы для отсрочки
Ученые установили, что на Меркурии есть слой алмазов толщиной до 18 км
В ВШЭ рассказали о влиянии стресса на частоту употребления алкоголя
Подборка каналов РБК в Telegram