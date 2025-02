От Ламара до The Beatles: кто получил «Грэмми» в 2025 году. Фоторепортаж

Победу в номинации «Лучшее рок-исполнение» отдали распавшейся полвека назад The Beatles за трек Now and Then. Джон Леннон записал песню в конце 1970-х. Архивную демозапись дополнили партиями Пола Маккартни, Джорджа Харрисона и Ринго Старра, записанными в 1995 и 2022 годах, и выпустили в конце 2023-го. Награду получил сын Леннона Шон.