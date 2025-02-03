 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

От Ламара до The Beatles: кто получил «Грэмми» в 2025 году. Фоторепортаж

В Лос-Анджелесе прошла 67-я церемония вручения музыкальной премии «Грэмми». Лидером по числу номинаций стала Бейонсе, ей же ушла награда за лучший альбом. А больше всего статуэток забрал Кендрик Ламар. Кто еще получил награды — в фоторепортаже РБК
Лидером по числу &laquo;Грэмми&raquo; в этом году стал рэп-исполнитель Кендрик Ламар. Его трек Not Like Us, который дебютировал на первой строчке Billboard Hot 100 и побил рекорд по прослушиваниям на Spotify для рэп-песни, принес пять статуэток: &laquo;Песня года&raquo;, &laquo;Запись года&raquo;, &laquo;Лучшее музыкальное видео&raquo;, &laquo;Лучшее рэп-исполнение&raquo; и &laquo;Лучшая рэп-песня&raquo;.
Фото: Kevin Winter / The Recording Academy / Getty Images

Лидером по числу «Грэмми» в этом году стал рэп-исполнитель Кендрик Ламар. Его трек Not Like Us, который дебютировал на первой строчке Billboard Hot 100 и побил рекорд по прослушиваниям на Spotify для рэп-песни, принес пять статуэток: «Песня года», «Запись года», «Лучшее музыкальное видео», «Лучшее рэп-исполнение» и «Лучшая рэп-песня».

Награду за лучший альбом года получила Бейонсе за пластинку Cowboy Carter. Она стала первой темнокожей женщиной в XXI веке, победившей в этой номинации. Альбом также принес певице награду &laquo;Лучший кантри-альбом&raquo;. Кроме того, Бейонсе забрала награду в категории &laquo;Лучший кантри-дуэт&raquo; за песню II Most Wanted с Майли Сайрус и стала самой титулованной артисткой &laquo;Грэмми&raquo;&nbsp;&mdash; в ее коллекции 35 статуэток.
Фото: Amy Sussman / Getty Images

Награду за лучший альбом года получила Бейонсе за пластинку Cowboy Carter. Она стала первой темнокожей женщиной в XXI веке, победившей в этой номинации. Альбом также принес певице награду «Лучший кантри-альбом». Кроме того, Бейонсе забрала награду в категории «Лучший кантри-дуэт» за песню II Most Wanted с Майли Сайрус и стала самой титулованной артисткой «Грэмми» — в ее коллекции 35 статуэток.

Певица Сабрина Карпентер получила первые статуэтки в своей карьере. Она забрала награды &laquo;Лучший вокальный поп-альбом&raquo; за Short n&rsquo; Sweet и &laquo;Лучшее сольное поп-исполнение&raquo; за трек Espresso.
Фото: Frazer Harrison / Getty Images

Певица Сабрина Карпентер получила первые статуэтки в своей карьере. Она забрала награды «Лучший вокальный поп-альбом» за Short n’ Sweet и «Лучшее сольное поп-исполнение» за трек Espresso.

Певицу Чаппелл Рон признали лучшей новой исполнительницей. Весной 2024-го она выпустила первый трек, который прорвался в топы американских чартов,&nbsp;&mdash; сингл Good Luck, Babe. Ранее Рон получила награду &laquo;Новая артистка года&raquo; на премии MTV Video Music Awards 2024, а под ее трек Femininomenon бывший вице-президент США Камала Харрис записала один из предвыборных роликов.
Фото: Amy Sussman / Getty Images

Певицу Чаппелл Рон признали лучшей новой исполнительницей. Весной 2024-го она выпустила первый трек, который прорвался в топы американских чартов, — сингл Good Luck, Babe. Ранее Рон получила награду «Новая артистка года» на премии MTV Video Music Awards 2024, а под ее трек Femininomenon бывший вице-президент США Камала Харрис записала один из предвыборных роликов.

Альбом Brat, который стал феноменом в поп-культуре, а его название&nbsp;&mdash; словом года по версии словаря Collins, принес Charli XCX награду за лучший танцевальный/электронный альбом. Певица также победила в номинации &laquo;Лучшая танцевальная поп-запись&raquo; с треком&nbsp;Von Dutch с того&nbsp;же альбома.
Фото: Monica Schipper / The Recording Academy / Getty Images

Альбом Brat, который стал феноменом в поп-культуре, а его название — словом года по версии словаря Collins, принес Charli XCX награду за лучший танцевальный/электронный альбом. Певица также победила в номинации «Лучшая танцевальная поп-запись» с треком Von Dutch с того же альбома.

Шакира получила награду &laquo;Лучший латиноамериканский поп-альбом&raquo; за Las Mujeres Ya No Lloran. Работа стала ее первым студийным релизом за последние семь лет.
Фото: Amy Sussman / Getty Images

Шакира получила награду «Лучший латиноамериканский поп-альбом» за Las Mujeres Ya No Lloran. Работа стала ее первым студийным релизом за последние семь лет.

Трек Леди Гаги и Бруно Марса&nbsp;Die With A Smile победил в категории &laquo;Лучшее поп-исполнение дуэтом&raquo;.
Фото: Kevin Winter / The Recording Academy / Getty Images

Трек Леди Гаги и Бруно Марса Die With A Smile победил в категории «Лучшее поп-исполнение дуэтом».

Победу в номинации &laquo;Лучшее рок-исполнение&raquo; отдали распавшейся полвека назад The Beatles за трек Now and Then. Джон Леннон записал песню в конце 1970-х. Архивную демозапись дополнили партиями Пола Маккартни, Джорджа Харрисона и Ринго Старра, записанными в 1995 и 2022 годах, и выпустили в конце 2023-го. Награду получил сын Леннона&nbsp;Шон.
Фото: Amy Sussman / Getty Images

Победу в номинации «Лучшее рок-исполнение» отдали распавшейся полвека назад The Beatles за трек Now and Then. Джон Леннон записал песню в конце 1970-х. Архивную демозапись дополнили партиями Пола Маккартни, Джорджа Харрисона и Ринго Старра, записанными в 1995 и 2022 годах, и выпустили в конце 2023-го. Награду получил сын Леннона Шон.

Еще одна легенда 1960-х&nbsp;&mdash; группа The Rolling Stones&nbsp;&mdash; получила награду в номинации &laquo;Лучший рок-альбом&raquo; за работу Hackney Diamonds.
Фото: Amy Sussman / Getty Images

Еще одна легенда 1960-х — группа The Rolling Stones — получила награду в номинации «Лучший рок-альбом» за работу Hackney Diamonds.

Альбом Alligator Bites Never Heal певицы Doechii (справа) признали лучшим рэп-альбомом. Она стала третьей женщиной в истории премии после Lauryn Hill и Cardi B, которой удалось победить в этой категории.
Фото: Kevin Winter / The Recording Academy / Getty Images

Альбом Alligator Bites Never Heal певицы Doechii (справа) признали лучшим рэп-альбомом. Она стала третьей женщиной в истории премии после Lauryn Hill и Cardi B, которой удалось победить в этой категории.

Ханс Циммер получил &laquo;Грэмми&raquo; за саундтрек к сиквелу &laquo;Дюны&raquo;.
Ханс Циммер в октябре 2024 года (Фото: Emma McIntyre / Academy Museum of Motion Pictures / Getty Images)

Ханс Циммер получил «Грэмми» за саундтрек к сиквелу «Дюны».

Статуэтку за лучший традиционный вокальный поп-альбом&nbsp;получила Нора Джонс за работу Visions.
Фото: Monica Schipper / The Recording Academy / Getty Images

Статуэтку за лучший традиционный вокальный поп-альбом получила Нора Джонс за работу Visions.

Статуэтка за лучшее традиционное R&amp;B-исполнение ушла Lucky Daye за песню That&rsquo;s You.
Фото: Monica Schipper / The Recording Academy / Getty Images

Статуэтка за лучшее традиционное R&B-исполнение ушла Lucky Daye за песню That’s You.

Награду за лучший музыкальный фильм получила &laquo;Американская симфония&raquo;. На фото: режиссер Мэтт Хейнман, продюсеры Лорен Домино и Джодан Окун
Фото: Monica Schipper / The Recording Academy / Getty Images

Награду за лучший музыкальный фильм получила «Американская симфония».

На фото: режиссер Мэтт Хейнман, продюсеры Лорен Домино и Джодан Окун

Награду за лучшее R&amp;B-исполнение получила Муни Лонг за песню Made For Me.
Фото: Leon Bennett / Getty Images / The Recording Academy

Награду за лучшее R&B-исполнение получила Муни Лонг за песню Made For Me.

Награду в категории &laquo;Лучшее метал-исполнение&raquo; получили Gojira, Marina Viotti &amp; Victor Le Masne за трек Mea Culpa (Ah! &Ccedil;a ira!).
Фото: Amy Sussman / Getty Images

Награду в категории «Лучшее метал-исполнение» получили Gojira, Marina Viotti & Victor Le Masne за трек Mea Culpa (Ah! Ça ira!).

Эми Аллен стала лучшим автором песен. Среди ее работ&nbsp;&mdash; Espresso для Сабрины Карпентер, за которую та получила &laquo;Грэмми&raquo; в номинации &laquo;Лучшее сольное поп-исполнение&raquo;
Фото: Monica Schipper / The Recording Academy / Getty Images

Эми Аллен стала лучшим автором песен. Среди ее работ — Espresso для Сабрины Карпентер, за которую та получила «Грэмми» в номинации «Лучшее сольное поп-исполнение»

Продюсером года стал Даниэль Нигро за написание песни Can&rsquo;t Catch Me Now для Оливии Родриго (саундтрек к фильму &laquo;Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах&raquo;).
Фото: Leon Bennett / The Recording Academy / Getty Images

Продюсером года стал Даниэль Нигро за написание песни Can’t Catch Me Now для Оливии Родриго (саундтрек к фильму «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах»).

МИД Испании заявил, что Европе придется восстановить отношения с Россией

Путин заявил, что Трамп «наведет порядок» среди европейских политиков

Как сейчас выглядит место взрыва в ЖК «Алые паруса»

Создатель батальона «Арбат» скончался в реанимации после взрыва в ЖК «Алые паруса»

Президент Польши предрек бум преступности по завершении боев на Украине

Кадры с места взрыва в холле московского ЖК «Алые паруса». Видео

РБК запускает винный салон. Расписание

Россияне установили новый рекорд по потреблению минтая

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Сколько криптотрейдеры потеряли за сутки из-за падения рынка

Трамп пригрозил ЕС пошлинами на автомобили

Бейонсе стала самой титулованной артисткой «Грэмми» в истории
Авторы
Теги
София Шошина София Шошина, Дарья Широкова
мультимедиа премия «Грэмми» Лос-Анджелес Шакира Бейонсе Кендрик Ламар The Beatles The Rolling Stones музыка
Материалы по теме
Дисс на Дрейка от Кендрика Ламара получил пять премий «Грэмми»
Общество
Бейонсе снова стала лидером по числу номинаций на «Грэмми»
Общество
Билли Айлиш получила «Грэмми» за песню из «Барби»
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 1 февраля
EUR ЦБ: 102,13 (-0,65) Инвестиции, 31 янв, 17:34 Курс доллара на 1 февраля
USD ЦБ: 97,81 (-0,2) Инвестиции, 31 янв, 17:34
Reuters узнал, где могут пройти переговоры Путина и ТрампаПолитика, 15:26
Песков оценил выводы западных СМИ об обветшании российского флотаПолитика, 15:23
Главу Северодонецка задержали по подозрению в похищениях и бандитизмеПолитика, 15:10
Пожар в павильоне на ВДНХ. ФоторепортажОбщество, 15:09
В Чувашии завели дело на главреда издания «Взятка» за критику полицииОбщество, 15:02
Названы мегаполисы с наибольшим ростом цен на новостройки за кварталНедвижимость, 15:02
Гид по Замоскворечью: главные адреса и точки притяженияРБК и Донстрой, 15:00
Тайм-менеджмент: как больше успевать и не выгореть
От простых техник до сложных систем управления
Подробнее об интенсиве
МИД Финляндии дал рекомендации для желающих воевать на УкраинеПолитика, 14:57
Две российские теннисистки снялись с крупного турнира в Абу-ДабиСпорт, 14:51
Орбан заявил о доверии к Путину и выгоде сотрудничества с РоссиейПолитика, 14:49
Причиной пожара в павильоне на ВДНХ стало короткое замыканиеГород, 14:41
Эстонцам посоветовали запастись едой и настолками из-за выхода из БРЭЛЛПолитика, 14:38
На матче НБА в Канаде освистали гимн США после введения Трампом пошлинСпорт, 14:29
Почему обвалились криптовалюты. Как это связано с торговой войной ТрампаКрипто, 14:27