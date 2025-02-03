От Ламара до The Beatles: кто получил «Грэмми» в 2025 году. Фоторепортаж
В Лос-Анджелесе прошла 67-я церемония вручения музыкальной премии «Грэмми». Лидером по числу номинаций стала Бейонсе, ей же ушла награда за лучший альбом. А больше всего статуэток забрал Кендрик Ламар. Кто еще получил награды — в фоторепортаже РБК
Лидером по числу «Грэмми» в этом году стал рэп-исполнитель Кендрик Ламар. Его трек Not Like Us, который дебютировал на первой строчке Billboard Hot 100 и побил рекорд по прослушиваниям на Spotify для рэп-песни, принес пять статуэток: «Песня года», «Запись года», «Лучшее музыкальное видео», «Лучшее рэп-исполнение» и «Лучшая рэп-песня».
Награду за лучший альбом года получила Бейонсе за пластинку Cowboy Carter. Она стала первой темнокожей женщиной в XXI веке, победившей в этой номинации. Альбом также принес певице награду «Лучший кантри-альбом». Кроме того, Бейонсе забрала награду в категории «Лучший кантри-дуэт» за песню II Most Wanted с Майли Сайрус и стала самой титулованной артисткой «Грэмми» — в ее коллекции 35 статуэток.
Певица Сабрина Карпентер получила первые статуэтки в своей карьере. Она забрала награды «Лучший вокальный поп-альбом» за Short n’ Sweet и «Лучшее сольное поп-исполнение» за трек Espresso.
Певицу Чаппелл Рон признали лучшей новой исполнительницей. Весной 2024-го она выпустила первый трек, который прорвался в топы американских чартов, — сингл Good Luck, Babe. Ранее Рон получила награду «Новая артистка года» на премии MTV Video Music Awards 2024, а под ее трек Femininomenon бывший вице-президент США Камала Харрис записала один из предвыборных роликов.
Альбом Brat, который стал феноменом в поп-культуре, а его название — словом года по версии словаря Collins, принес Charli XCX награду за лучший танцевальный/электронный альбом. Певица также победила в номинации «Лучшая танцевальная поп-запись» с треком Von Dutch с того же альбома.
Шакира получила награду «Лучший латиноамериканский поп-альбом» за Las Mujeres Ya No Lloran. Работа стала ее первым студийным релизом за последние семь лет.
Трек Леди Гаги и Бруно Марса Die With A Smile победил в категории «Лучшее поп-исполнение дуэтом».
Победу в номинации «Лучшее рок-исполнение» отдали распавшейся полвека назад The Beatles за трек Now and Then. Джон Леннон записал песню в конце 1970-х. Архивную демозапись дополнили партиями Пола Маккартни, Джорджа Харрисона и Ринго Старра, записанными в 1995 и 2022 годах, и выпустили в конце 2023-го. Награду получил сын Леннона Шон.
Еще одна легенда 1960-х — группа The Rolling Stones — получила награду в номинации «Лучший рок-альбом» за работу Hackney Diamonds.
Альбом Alligator Bites Never Heal певицы Doechii (справа) признали лучшим рэп-альбомом. Она стала третьей женщиной в истории премии после Lauryn Hill и Cardi B, которой удалось победить в этой категории.
Ханс Циммер получил «Грэмми» за саундтрек к сиквелу «Дюны».
Статуэтку за лучший традиционный вокальный поп-альбом получила Нора Джонс за работу Visions.
Статуэтка за лучшее традиционное R&B-исполнение ушла Lucky Daye за песню That’s You.
Награду за лучший музыкальный фильм получила «Американская симфония».
На фото: режиссер Мэтт Хейнман, продюсеры Лорен Домино и Джодан Окун
Награду за лучшее R&B-исполнение получила Муни Лонг за песню Made For Me.
Награду в категории «Лучшее метал-исполнение» получили Gojira, Marina Viotti & Victor Le Masne за трек Mea Culpa (Ah! Ça ira!).
Эми Аллен стала лучшим автором песен. Среди ее работ — Espresso для Сабрины Карпентер, за которую та получила «Грэмми» в номинации «Лучшее сольное поп-исполнение»
Продюсером года стал Даниэль Нигро за написание песни Can’t Catch Me Now для Оливии Родриго (саундтрек к фильму «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах»).
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