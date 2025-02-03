От Ламара до The Beatles: кто получил «Грэмми» в 2025 году. Фоторепортаж

Награду за лучший альбом года получила Бейонсе за пластинку Cowboy Carter. Она стала первой темнокожей женщиной в XXI веке, победившей в этой номинации. Альбом также принес певице награду «Лучший кантри-альбом». Кроме того, Бейонсе забрала награду в категории «Лучший кантри-дуэт» за песню II Most Wanted с Майли Сайрус и стала самой титулованной артисткой «Грэмми» — в ее коллекции 35 статуэток.