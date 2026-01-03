15 добрых фотографий года. Фотогалерея
РБК предлагает ненадолго отвлечься от серьезного анализа итогов 2025 года и посмотреть на яркие и добрые кадры, сделанные за последние 12 месяцев
Празднование 90-летия тибетского духовного лидера Далай-ламы в его резиденции. 6 июля 2025 года, Билакуппи, индийский штат Карнатака.
Айс-флоатинг в акватории бухты Ахлестышева, Владивосток.
Скалолазы в костюмах Санта-Клауса готовятся к восхождению на горах Пукхансан 21 декабря 2025 года в Сеуле. Южная Корея — единственная страна Восточной Азии, где Рождество является государственным праздником.
Церемония в честь 900-го гола российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина и достижения им отметки в 1500 матчей в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Церемония прошла 26 ноября перед матчем с «Виннипег Джетс». В течение игры Овечкин забросил 908-ю шайбу и обновил рекорд лиги.
Участники Cheer Re-Man's — полностью мужской группы поддержки, состоящей из действующих бизнесменов, — выступают на мероприятии Cheer Up Japan в Токио, 22 марта 2025 года.
Марта Мамани, гольфистка из племени чолита, одна из последних женщин-аймара, занимающихся этим видом спорта в традиционных юбках-поллера. Ла-Пасе, Боливия, 29 сентября 2025 года.
1 марта 2025 года в бразильском городе Белу-Оризонти стартовал ежегодный карнавал, в котором принимают участие более 400 карнавальных групп (блоков), школы самбы и многочисленные горожане, создающие неповторимую атмосферу праздника. На фото — участница карнавального блока Então Brilha (Bloco Então Brilha) выступила на параде в центре города.
Пятилетняя Мила и семилетняя Ханна качаются на качелях во дворе, который примыкает к ферме. Штат Айова, 21 августа 2025 года.
Болельщики в костюмах далматинцев следят за матчем чемпионата мира по дартсу между Люком Хамфрисом и Габриэлем Клеменсом в «Александра-Пэлас». Лондон, 28 декабря 2025 года.
Участник блока Quando Come se Lambuza выступает на парадах в центре города в рамках карнавала в Белу-Оризонти. Бразилия, 1 марта 2025 года.
Активистки организации MomsRising во время акции на Капитолийском холме против программного билля Трампа, который они обозвали «Большим, Плохим, Предательским законопроектом» (Big, Bad, BEEtrayal Bill — каламбур, где bee означает «пчела» и отсылает к их костюмам). Документ предполагал сокращение финансирования медстрахования и соцпрограмм.
26 декабря 2025 года в Фолкстоне (Великобритания) на пляже «Санни-Сэндс» прошел традиционный рождественский заплыв. На фото — участники, одетые в костюмы Лоракса.
Кошки спят во временном укрытии в районе Хатъяй, пострадавшем от сильного наводнения из-за проливных дождей, которые затронули несколько провинций на юге Таиланда. 26 ноября 2025 года.
Люди наслаждаются солнечным днем в Сент-Джеймсском парке в Лондоне 20 марта 2025 года — в день весеннего равноденствия.
Собаки породы бедлингтон-терьер после конкурса на 149-й ежегодной выставке собак Вестминстерского кинологического клуба. Нью-Йорк, 11 февраля 2025 года.
