Новый год 2026⁠,
0

15 добрых фотографий года. Фотогалерея

Появились 15 добрых фотографий года
Сюжет
Новый год 2026

РБК предлагает ненадолго отвлечься от серьезного анализа итогов 2025 года и посмотреть на яркие и добрые кадры, сделанные за последние 12 месяцев 
Празднование 90-летия тибетского духовного лидера Далай-ламы в его резиденции. 6 июля 2025 года, Билакуппи, индийский штат Карнатака.
Фото: Abhishek Chinnappa / Getty Images

Празднование 90-летия тибетского духовного лидера Далай-ламы в его резиденции. 6 июля 2025 года, Билакуппи, индийский штат Карнатака.

Айс-флоатинг в акватории бухты Ахлестышева, Владивосток.
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Айс-флоатинг в акватории бухты Ахлестышева, Владивосток.

Скалолазы в костюмах Санта-Клауса готовятся к восхождению на горах Пукхансан 21 декабря 2025 года в Сеуле. Южная Корея&nbsp;&mdash; единственная страна&nbsp;Восточной Азии, где Рождество является государственным праздником.
Фото: Chung Sung-Jun / Getty Images

Скалолазы в костюмах Санта-Клауса готовятся к восхождению на горах Пукхансан 21 декабря 2025 года в Сеуле. Южная Корея — единственная страна Восточной Азии, где Рождество является государственным праздником.

Церемония в честь 900-го гола российского нападающего &laquo;Вашингтон Кэпиталз&raquo; Александра Овечкина и достижения им отметки в 1500 матчей в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Церемония прошла 26 ноября перед матчем с &laquo;Виннипег Джетс&raquo;. В течение игры Овечкин забросил 908-ю шайбу и обновил рекорд лиги.
Фото: Patrick Smith / Getty Images

Церемония в честь 900-го гола российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина и достижения им отметки в 1500 матчей в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Церемония прошла 26 ноября перед матчем с «Виннипег Джетс». В течение игры Овечкин забросил 908-ю шайбу и обновил рекорд лиги.

Участники Cheer Re-Man&#39;s&nbsp;&mdash; полностью мужской группы поддержки, состоящей из действующих бизнесменов, &mdash; выступают на мероприятии Cheer Up Japan в Токио, 22 марта 2025 года.
Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

Участники Cheer Re-Man's — полностью мужской группы поддержки, состоящей из действующих бизнесменов, — выступают на мероприятии Cheer Up Japan в Токио, 22 марта 2025 года.

!
Марта Мамани, гольфистка из племени чолита, одна из последних женщин-аймара, занимающихся этим видом спорта в традиционных юбках-поллера. Ла-Пасе, Боливия, 29 сентября 2025 года.
Фото: Claudia Morales / Reuters

Марта Мамани, гольфистка из племени чолита, одна из последних женщин-аймара, занимающихся этим видом спорта в традиционных юбках-поллера. Ла-Пасе, Боливия, 29 сентября 2025 года.

1 марта 2025 года в бразильском городе Белу-Оризонти стартовал ежегодный карнавал, в котором принимают участие более 400 карнавальных групп (блоков), школы самбы и многочисленные горожане, создающие неповторимую атмосферу праздника. На фото&nbsp;&mdash; участница карнавального блока Ent&atilde;o Brilha (Bloco Ent&atilde;o Brilha) выступила на параде в центре города.
Фото: Pedro Vilela / Getty Images

1 марта 2025 года в бразильском городе Белу-Оризонти стартовал ежегодный карнавал, в котором принимают участие более 400 карнавальных групп (блоков), школы самбы и многочисленные горожане, создающие неповторимую атмосферу праздника. На фото — участница карнавального блока Então Brilha (Bloco Então Brilha) выступила на параде в центре города.

Пятилетняя Мила и семилетняя Ханна качаются на качелях во дворе, который&nbsp;примыкает к ферме. Штат Айова, 21 августа 2025 года.
Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Пятилетняя Мила и семилетняя Ханна качаются на качелях во дворе, который примыкает к ферме. Штат Айова, 21 августа 2025 года.

Болельщики в костюмах далматинцев следят за матчем чемпионата мира по дартсу между Люком Хамфрисом и Габриэлем Клеменсом в &laquo;Александра-Пэлас&raquo;. Лондон,&nbsp;28 декабря 2025 года.
Фото: James Fearn / Getty Images

Болельщики в костюмах далматинцев следят за матчем чемпионата мира по дартсу между Люком Хамфрисом и Габриэлем Клеменсом в «Александра-Пэлас». Лондон, 28 декабря 2025 года.

Участник блока Quando Come se Lambuza выступает на парадах в центре города в рамках карнавала в Белу-Оризонти.&nbsp;Бразилия, 1 марта 2025 года.
Фото: Pedro Vilela / Getty Images

Участник блока Quando Come se Lambuza выступает на парадах в центре города в рамках карнавала в Белу-Оризонти. Бразилия, 1 марта 2025 года.

Активистки организации MomsRising во время акции на Капитолийском холме против программного билля Трампа, который они обозвали &laquo;Большим, Плохим, Предательским законопроектом&raquo; (Big, Bad, BEEtrayal Bill &mdash; каламбур, где bee&nbsp;означает &laquo;пчела&raquo; и отсылает к их костюмам). Документ предполагал сокращение финансирования медстрахования и соцпрограмм.
Фото: Jemal Countess / Getty Images

Активистки организации MomsRising во время акции на Капитолийском холме против программного билля Трампа, который они обозвали «Большим, Плохим, Предательским законопроектом» (Big, Bad, BEEtrayal Bill — каламбур, где bee означает «пчела» и отсылает к их костюмам). Документ предполагал сокращение финансирования медстрахования и соцпрограмм.

26 декабря 2025 года в Фолкстоне (Великобритания) на пляже &laquo;Санни-Сэндс&raquo; прошел традиционный рождественский заплыв. На фото&nbsp;&mdash; участники, одетые в костюмы Лоракса.
Фото: Brook Mitchell / Getty Images

26 декабря 2025 года в Фолкстоне (Великобритания) на пляже «Санни-Сэндс» прошел традиционный рождественский заплыв. На фото — участники, одетые в костюмы Лоракса.

Кошки спят во временном укрытии в районе Хатъяй, пострадавшем от сильного наводнения из-за проливных дождей, которые затронули несколько провинций на юге Таиланда. 26 ноября 2025 года.
Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Кошки спят во временном укрытии в районе Хатъяй, пострадавшем от сильного наводнения из-за проливных дождей, которые затронули несколько провинций на юге Таиланда. 26 ноября 2025 года.

Люди наслаждаются солнечным днем в Сент-Джеймсском парке в Лондоне 20 марта 2025 года&nbsp;&mdash; в день весеннего равноденствия.
Фото: Dan Kitwood / Getty Images

Люди наслаждаются солнечным днем в Сент-Джеймсском парке в Лондоне 20 марта 2025 года — в день весеннего равноденствия.

Собаки породы бедлингтон-терьер после конкурса на 149-й ежегодной выставке собак Вестминстерского кинологического клуба.&nbsp;Нью-Йорк,&nbsp;11 февраля 2025 года.
Фото: Andres Kudacki / Getty Images

Собаки породы бедлингтон-терьер после конкурса на 149-й ежегодной выставке собак Вестминстерского кинологического клуба. Нью-Йорк, 11 февраля 2025 года.

