15 добрых фотографий года. Фотогалерея

Активистки организации MomsRising во время акции на Капитолийском холме против программного билля Трампа, который они обозвали «Большим, Плохим, Предательским законопроектом» (Big, Bad, BEEtrayal Bill — каламбур, где bee означает «пчела» и отсылает к их костюмам). Документ предполагал сокращение финансирования медстрахования и соцпрограмм.