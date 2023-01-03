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Как в Ватикане прощаются с Бенедиктом XVI. Фоторепортаж

Прощание с папой римским на покое Бенедиктом XVI продлится в Ватикане три дня — с 2 по 4 января. 5 января его похоронят на площади Святого Петра перед базиликой
Фото:Christopher Furlong / Getty Images
Фото: Christopher Furlong / Getty Images
2 января в Соборе Святого Петра в Ватикане началась церемония прощания с папой на покое Бенедиктом XVI

Фото:Christopher Furlong / Getty Images
Фото: Christopher Furlong / Getty Images
С утра люди собрались на площади Святого Петра, чтобы почтить память бывшего понтифика

Фото:Stefano Spaziani / Global Look Press
Фото: Stefano Spaziani / Global Look Press
Тело Бенедикта XVI без гроба выставлено в центре базилики
Фото:Stefano Spaziani / Vatican Media / Global Look Press
Фото: Stefano Spaziani / Vatican Media / Global Look Press
В первый день церемонии, по данным ватиканской жандармерии, около 65 тыс. человек пришли проститься с бывшим понтификом
Фото:Stefano Spaziani / Global Look Press
Фото: Stefano Spaziani / Global Look Press
На площади выстроились очереди из желающих проститься с умершим
Фото:Stefano Spaziani / Vatican Media / Global Look Press
Фото: Stefano Spaziani / Vatican Media / Global Look Press
Отдать дань уважения понтифику пришли итальянские политики, в том числе президент Серджо Маттарелла
Фото:Christopher Furlong / Getty Images
Фото: Christopher Furlong / Getty Images
Очередь из желающих проститься с Бенедиктом XVI в соборе Святого Петра

Фото:Christopher Furlong / Getty Images
Фото: Christopher Furlong / Getty Images
Католики смогут проститься с Бенедиктом XVI в базилике в течение трех дней до похорон

Фото:Christopher Furlong / Getty Images
Фото: Christopher Furlong / Getty Images
Бенедикт XVI был 265-м папой римским с 2005 года, он покинул святой престол в феврале 2013 года. Утром 31 декабря понтифик умер в возрасте 95 лет

Фото:Stefano Spaziani / Vatican Media / Global Look Press
Фото: Stefano Spaziani / Vatican Media / Global Look Press
Премьер-министр Джорджа Мелони на церемонии прощания с Бенедиктом XVI
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