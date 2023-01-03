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Как в Ватикане прощаются с Бенедиктом XVI. Фоторепортаж
Прощание с папой римским на покое Бенедиктом XVI продлится в Ватикане три дня — с 2 по 4 января. 5 января его похоронят на площади Святого Петра перед базиликой
2 января в Соборе Святого Петра в Ватикане началась церемония прощания с папой на покое Бенедиктом XVI
С утра люди собрались на площади Святого Петра, чтобы почтить память бывшего понтифика
Тело Бенедикта XVI без гроба выставлено в центре базилики
В первый день церемонии, по данным ватиканской жандармерии, около 65 тыс. человек пришли проститься с бывшим понтификом
На площади выстроились очереди из желающих проститься с умершим
Отдать дань уважения понтифику пришли итальянские политики, в том числе президент Серджо Маттарелла
Очередь из желающих проститься с Бенедиктом XVI в соборе Святого Петра
Католики смогут проститься с Бенедиктом XVI в базилике в течение трех дней до похорон
Бенедикт XVI был 265-м папой римским с 2005 года, он покинул святой престол в феврале 2013 года. Утром 31 декабря понтифик умер в возрасте 95 лет
Премьер-министр Джорджа Мелони на церемонии прощания с Бенедиктом XVI