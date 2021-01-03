Лента новостей

Россияне негативнее всех отнеслись к росту доли женщин в руководстве

Жириновский назвал способ для Трампа остаться у власти

Встреча без галстуков: шесть трендов в работе с персоналом в 2021 году

В Москве к вакцинации от COVID допустили работников банков и бюджетников

«Дом-2» закрыли, в Россию пришел Spotify и другие хорошие новости 2020-го

Лучшие кадры 2020 года. Выбор РБК

Приставы назвали сумму собранных с водителей штрафов за неполный 2020 год

Цена биткоина впервые превысила $34 тыс.

Система быстрых платежей ЦБ усилила требования к защите переводов

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 3 января

Число жертв коронавируса в США преодолело отметку в 350 тыс.

В Красноярском крае при тушении пожара нашли тела трех человек

Как подорожали автомобили за 2020 год. Сравнительная таблица

ВКС сообщили число выведенных на орбиту аппаратов в 2020 году