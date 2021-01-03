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Курс доллара на 31 декабря 2020
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Приставы назвали сумму собранных с водителей штрафов за неполный 2020 год
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Цена биткоина впервые превысила $34 тыс.
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Система быстрых платежей ЦБ усилила требования к защите переводов
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Число жертв коронавируса в США преодолело отметку в 350 тыс.
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В Красноярском крае при тушении пожара нашли тела трех человек
Общество, 08:23
Как подорожали автомобили за 2020 год. Сравнительная таблица
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ВКС сообщили число выведенных на орбиту аппаратов в 2020 году
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www.adv.rbc.ru
www.adv.rbc.ru
Общество
,
03 янв, 10:00
0
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Лучшие кадры 2020 года. Выбор РБК
Пандемия, вооруженные конфликты, протесты и спортивные соревнования — через объективы фотографов. РБК выбрал самые яркие и важные кадры 2020 года
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