Как политики смеялись и плакали в 2017 году
Политика, 09:42
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Как политики смеялись и плакали в 2017 году
О чем спорили президент Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев, почему плакал премьер-министр Канады Джастин Трюдо, о чем грустила канцлер Германии Ангела Меркель — эмоции политиков в 2017 году
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О чем спорили президент Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев, почему плакал премьер-министр Канады Джастин Трюдо, о чем грустила канцлер Германии Ангела Меркель — эмоции политиков в 2017 году.