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Как в мире встретили праздник Ураза-байрам. Фоторепортаж

2 мая по всему миру прошли праздничные молитвы в честь Ураза-байрама. Это один из главных праздников для мусульман, он знаменует окончание поста в священном месяце Рамадан. Как встретили праздник в разных странах — в фоторепортаже РБК
Фото:Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Москва, Россия. Торжественный намаз в Соборной мечети. Справа на фото — председатель Совета муфтиев России муфтий Равиль Гайнутдин
Фото:Emrah Gurel / AP
Фото: Emrah Gurel / AP
Стамбул, Турция. Молящиеся перед мечетью «Айя-София»
Фото:Fayaz Aziz / Reuters
Фото: Fayaz Aziz / Reuters
Пешавар, Пакистан
Фото:Ammar Awad / Reuters
Фото: Ammar Awad / Reuters
Старый Иерусалим. Мусульмане молятся в комплексе на Храмовой горе, включающем в себя мечеть Аль-Акса
Фото:Rolex dela Peña / EPA / ТАСС
Фото: Rolex dela Peña / EPA / ТАСС

Марикина, столичный регион Филиппин

Фото:Табылды Кадырбеков / Sputnik / РИА Новости
Фото: Табылды Кадырбеков / Sputnik / РИА Новости
Бишкек, Киргизия
Фото:Hassan Ammar / AP
Фото: Hassan Ammar / AP
Бейрут, Ливан. Мечеть Мухаммад Аль-Амин
Фото:Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС
Казань, Республика Татарстан, Россия. Мусульмане перед началом торжественного намаза у мечети Кул-Шариф
Фото:Khaled Elfiqi / EPA / ТАСС
Фото: Khaled Elfiqi / EPA / ТАСС
Каир, Египет
Фото:Sana Sana / Reuters
Фото: Sana Sana / Reuters
Дамаск, Сирия. Мечеть Аль-Хассан. В центре на первом плане — президент Сирии Башар Асад
Фото:Antonio Bat / EPA / ТАСС
Фото: Antonio Bat / EPA / ТАСС
Загреб, Хорватия. Центральная мечеть
Фото:Tatan Syuflana / AP
Фото: Tatan Syuflana / AP
Джакарта, Индонезия. Молящиеся женщины в гавани Сунда Келапа
Фото:Henry Nicholls / Reuters
Фото: Henry Nicholls / Reuters
Бирмингем, Великобритания
Фото:Sayyid Abdul Azim / AP
Фото: Sayyid Abdul Azim / AP
Найроби, Кения.
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