Общество , 02 мая, 14:37
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Как в мире встретили праздник Ураза-байрам. Фоторепортаж
2 мая по всему миру прошли праздничные молитвы в честь Ураза-байрама. Это один из главных праздников для мусульман, он знаменует окончание поста в священном месяце Рамадан. Как встретили праздник в разных странах — в фоторепортаже РБК
Москва, Россия. Торжественный намаз в Соборной мечети. Справа на фото — председатель Совета муфтиев России муфтий Равиль Гайнутдин
Стамбул, Турция. Молящиеся перед мечетью «Айя-София»
Пешавар, Пакистан
Старый Иерусалим. Мусульмане молятся в комплексе на Храмовой горе, включающем в себя мечеть Аль-Акса
Марикина, столичный регион Филиппин
Бишкек, Киргизия
Бейрут, Ливан. Мечеть Мухаммад Аль-Амин
Казань, Республика Татарстан, Россия. Мусульмане перед началом торжественного намаза у мечети Кул-Шариф
Каир, Египет
Дамаск, Сирия. Мечеть Аль-Хассан. В центре на первом плане — президент Сирии Башар Асад
Загреб, Хорватия. Центральная мечеть
Джакарта, Индонезия. Молящиеся женщины в гавани Сунда Келапа
Бирмингем, Великобритания
Найроби, Кения.
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