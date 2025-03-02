Глотатель огня и разработчик Microsoft: какие знаменитости были в космосе
Кэти Пэрри весной совершит суборбитальный полет на корабле компании Джеффа Безоса Blue Origin. Состав экипажа будет полностью женским, среди пассажиров — невеста Безоса Лорен Санчес, радиоведущая CBS News Гэйл Кинг и продюсер Кериэнн Флинн. Какие еще бизнесмены и знаменитости становились космическими туристами — в подборке РБК
О развитии космического туризма задумались в конце XX века, но первый успешный полет прошел только в 2001 году. Американский предприниматель Деннис Тито после года тренировок пробыл в космосе почти восемь суток.
Космический туризм можно разделить на два вида — орбитальный и суборбитальный. В первом случае люди оказываются на орбите и могут оставаться в космосе продолжительное время. Для этого ракета преодолевает линию Кармана — границу атмосферы Земли и космоса на высоте 100 км над уровнем моря. Суборбитальные полеты осуществить проще — людей поднимают к границе атмосферы, они на несколько минут зависают в невесомости и возвращаются на Землю. Длятся они 10–15 минут.
Космическим туризмом занимаются несколько компаний, самые крупные из них:
- Blue Origin Джеффа Безоса. Кэти Перри совершит суборбитальный полет на корабле компании New Shepard (на фото). Стоимость «билета» не разглашается;
- Virgin Galactic британского миллиардера Ричарда Брэнсона. Стоимость рейса — $600 тыс. Корабли Virgin Galactic поднимаются примерно на 90 км;
- SpaceX Илона Маска. Совместно с компанией Axiom Space в 2022 году они отправили на МКС первую полностью коммерческую миссию. Полет обошелся в $55 млн для каждого туриста.
На фото: Чарльз Симони и российский космонавт Юрий Лончаков после возвращения с МКС, 8 апреля 2009 года
Разработчик ПО Microsoft Чарльз Симони — первый миллиардер, который отправился в космос. На МКС его доставила российская ракета «Союз» по программе Space Adventures. Симони был в космосе дважды — в апреле 2007 года и в марте 2009 года. За две поездки он заплатил $60 млн. «Я не могу полететь в третий раз, потому что я только женился и мне нужно провести время с семьей», — говорил он о возможности новых полетов в 2009 году.
На фото: Ги Лалиберте во время проверки скафандра перед стартом космического корабля «Союз ТМА-16» на космодроме Байконур, 30 сентября 2009 года
Первым клоуном в космосе стал канадский миллиардер Ги Лалиберте. Он начал карьеру как простой цирковой артист — ходил на ходулях и глотал огонь, а после основал Cirque du Soleil. Лалиберте провел на МКС 12 дней, полет обошелся в $35 млн. «Когда я был совсем молодым, люди спрашивали меня, что я хочу делать в будущем. Я отвечал — путешествовать по миру. Для меня полет был больше связан со страстью к путешествиям, чем с полетом в космос», — делился он впечатлениями от полета.
На фото: Джефф Безос на космодроме Launch Site One в Техасе, 20 июля 2021 года
Первый пилотируемый полет Blue Origin состоялся летом 2021 года. На борту были основатель компании, его брат Марк, 82-летняя бывшая летчица-испытатель Уолли Фанк и 18-летний сын нидерландского инвестиционного банкира Оливер Деймен. Последние были самыми молодым и возрастным астронавтами в истории. Туристы поднялись на высоту 107 км над Землей. Полет продлился чуть больше 10 минут.
На фото: Уильям Шетнер второй слева
Канадский актер Уильям Шетнер, сыгравший капитана Кирка в сериале и фильмах «Стартрек», совершил суборбитальный полет в возрасте 90 лет и стал самым пожилым человеком, побывавшим в космосе. Полет продлился 10 минут, после чего экипаж успешно приземлился. «Все, что я видел, — это смерть. Я видел холодную, темную, черную пустоту. <...> Все мои представления были неверными. Я обнаружил, что красоты там нет, она здесь, внизу, со всеми нами», — рассказывал он о своем опыте.
Миллиардер Ричард Брэнсон (на фото) в июле 2021 года отправился в космос в составе первой миссии его компании Virgin Galactic. По словам бизнесмена, его цель — «превратить мечту о космических путешествиях в реальность: для моих внуков, для ваших внуков, для всех».
На фото (слева направо): инженер SpaceX Анна Менон, отставной подполковник ВВС США, пилот Скотт «Кидд» Потит, миллиардер Джаред Айзекман, инженер SpaceX Сара Джиллис, 27 августа 2024 года
Джаред Айзекман был в космосе дважды. В 2021 году он возглавил первую полностью гражданскую миссию в космос на рейсе SpaceX, а в сентябре 2024 года — миссию Polaris Dawn. В рамках последней Айзекман и инженер SpaceX Сара Джиллис провели в открытом космосе 10 минут на высоте более 700 км над Землей. Они стали первыми в истории непрофессиональными астронавтами, которые вышли в открытый космос. Позднее Айзекман вошел в администрацию президента США Дональда Трампа — возглавил NASA.
На фото: режиссер Клим Шипенко, актриса Юлия Пересильд, а также космонавты «Роскосмоса» Антон Шкаплеров, Олег Новицкий и Петр Дубров
В 2021 году «Роскосмос» отправил членов съемочной группы фильма «Вызов» — актрису Юлию Пересильд и режиссера Клима Шипенко на МКС, где они сняли часть сцен. Картина стала первым в мире полнометражным художественным фильмом, сцены для которого снимали в космосе профессиональные кинематографисты.
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