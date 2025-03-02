Глотатель огня и разработчик Microsoft: какие знаменитости были в космосе

Что такое космический туризм

О развитии космического туризма задумались в конце XX века, но первый успешный полет прошел только в 2001 году. Американский предприниматель Деннис Тито после года тренировок пробыл в космосе почти восемь суток.

Космический туризм можно разделить на два вида — орбитальный и суборбитальный. В первом случае люди оказываются на орбите и могут оставаться в космосе продолжительное время. Для этого ракета преодолевает линию Кармана — границу атмосферы Земли и космоса на высоте 100 км над уровнем моря. Суборбитальные полеты осуществить проще — людей поднимают к границе атмосферы, они на несколько минут зависают в невесомости и возвращаются на Землю. Длятся они 10–15 минут.

Космическим туризмом занимаются несколько компаний, самые крупные из них: