Прощание со звездой «Полицейского с Рублевки» Романом Поповым. Фото

Роман Попов в 2018 году пережил операцию по удалению злокачественной опухоли головного мозга. В августе 2025-го он сообщил о рецидиве заболевания, из-за которого ослеп на один глаз.

На фото в центре — жена Романа Попова Юлия. Также у актера остались трое детей.