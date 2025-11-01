Прощание со звездой «Полицейского с Рублевки» Романом Поповым. Фото
В Москве состоялось прощание с Романом Поповым, звездой комедийных сериалов. Часть праха актера захоронят в столице, а часть — развеют над Черным морем. Самая известная роль Попова — следователь Игорь Мухич в многосерийных фильмах «Полицейский с Рублевки» и «Детективное агентство Мухича». Попов умер на 41-м году жизни от рака мозга.
Прощание с актером Романом Поповым в состоялось в Центральной клинической больнице в Москве 1 ноября 2025 года.
Проститься с Поповым пришел его коллега по полицейским сериалам Сергей Бурунов. Он сказал журналистам, что Попов «ни секунды не пожаловался» и был настоящим мужчиной.
На прощание пришел комик и актер Гарик Харламов. Он ранее рассказывал, что слава пришла к Попову не сразу: «Кто-то становится известным мгновенно и без особых усилий, а кому-то приходится пахать для этого. Ромка относился ко второму типу». По словам Харламова, несмотря на творческие неудачи, актер «никогда не жаловался, а спокойно работал и добивался своего. Упорство и сила воли в итоге дали свои плоды».
Бывший коллега по дуэту КВН «20:14. Город Сочи» Оганес Григорян (на фото — третий справа) так вспоминал о Попове: «Я знал его 20 с лишним лет. Мой ближайший друг, мы прошли с ним много-много всего вместе, в определенный момент времени были очень близки. Поэтому его уход я воспринимаю как потерю очень близкого человека».
Актер кино и дубляжа Гавриил Гордеев.
Комик и кинопродюсер Сергей Кутергин.
Актер Карен Арутюнов.
Роман Попов в 2018 году пережил операцию по удалению злокачественной опухоли головного мозга. В августе 2025-го он сообщил о рецидиве заболевания, из-за которого ослеп на один глаз.
На фото в центре — жена Романа Попова Юлия. Также у актера остались трое детей.
Мать актера Романа Попова Светлана.
Певец Александр Асташенок и его супруга Елена Венгржиновская.
Актриса Ирина Темичева и сценарист Виктор Бондарюк.
Актриса Юлия Богатикова.
Актер дубляжа Иван Калинин.
Выпускник проекта «Фабрика Звезд-6», бывший участник группы «Челси» Роман Архипов.
Роман Попов родился 9 февраля 1985 года в городе Конотоп Украинской ССР. В 2000-е годы он играл в КВН, а в 2016-м снялся в роли капитана Игоря Мухича в сериале «Полицейский с Рублевки» о полицейских из вымышленного ОМВД «Барвиха-Северное». Впоследствии он вернулся к этой роли в продолжениях и спин-оффах сериала, один из которых был посвящен его персонажу — «Детективное агентство Мухича».
