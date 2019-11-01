Общество , 01 ноя, 14:29
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Как выглядит первый в России водородный трамвай. Фоторепортаж
Прототип первого в России водородного трамвая вышел на испытания в Санкт-Петербурге. 1 ноября он проехал по Московскому проспекту. Как выглядит трамвай будущего — в фоторепортаже РБК
Идея создать в России трамвай на водородном топливе появилась в 2016 году. Первым подобный транспорт запустил Китай в 2017 году
На прототипе трамвая установлена новая система генерации, водород хранится в баллонах, такой транспорт не нуждается в контактной сети
Машину вывели на испытания 1 ноября, она проехала по Московскому проспекту без пассажиров
Водородный транспорт считается безопасным для окружающей среды, так как при работе не выделяет загрязняющих веществ
Прототип разработали на базе советского трамвая ЛМ-68М, выпускавшегося в 1970–1980 годах
Если ходовые испытания пройдут успешно, будет создан образец уже для серийного производства