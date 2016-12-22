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Кто вошел в рейтинг самых высокооплачиваемых мертвых знаменитостей
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Кто вошел в рейтинг самых высокооплачиваемых мертвых знаменитостей
Бизнес, 12:42
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Кто вошел в рейтинг самых высокооплачиваемых мертвых знаменитостей
Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых умерших знаменитостей. Уже многие годы его возглавляет певец Майл Джексон. Солидную часть дохода его родственникам приносят продажи альбомов музыканта. На второй строчке рейтинга — Элвис Пресли. На третьей — гольфист Арнольд Пальмер. Кто вошел в рейтинг — в фотогалерее РБК
1. Певец Майкл Джексон
Фото: Ric Francis / AP

Заработок за год: $400 млн

Дата смерти: 25 июня 2009

Большую часть годового заработка поп-короля — $287 млн – составила сделка по продаже десятипроцентной доли Джексона в компании EMI Music Publishing, которая владеет правами более чем  на 2 млн песен

2. Певец Элвис Пресли
Фото: AP

Заработок за год: $40 млн

Дата смерти: 16 августа 1977

Заработок Элвиса Пресли складывается из продаж копий его альбомов, которые до сих пор расходятся миллионными тиражами, а также из продаж билетов в поместье певца в Мемфисе

3. Гольфист Арнольд Палмер
Фото: AP

Заработок за год: $35 млн

Дата смерти: 25 сентября 2016

Основную долю заработка составляют продажи спортивного снаряжения и напитков, которые выпускаются под именем известного спортсмена

4. Художник-карикатурист Чарльз Шульц
Фото: Michel Lipchitz / AP

Заработок за год: $34 млн

Дата смерти: 12 февраля 2000 года

Родственники Шульца до сих пор получают доход за придуманного им белого песика Снупи

5. Певец Боб Марли
Фото: AP

Заработок за год: $23 млн

Дата смерти: 11 мая 1981 года

Основную долю заработка составляют продажи различных товаров с именем певца — ​от наушников и микрофонов до приспособлений для курения

6. Мультипликатор Доктор Сьюз
Фото: David Bookstaver / AP

Заработок за год: $16 млн

Дата смерти: 24 сентября 1991 года

Доктор Сьюз — создатель сказок и снятых по их мотивам мультфильмов, на которых выросли миллионы американцев. В прошлом году, по данным Forbes, было продано 4,8 млн его книг

7. Основатель журнала Playboy Хью Хефнер
Фото: AP

Заработок за год: $15 млн

Дата смерти: 27 сентября 2017 года

Наследники Хефнера, умершего в сентябре 2017 года, продали принадлежащую ему недвижимость, что и принесло основателю журнала Playboy седьмое место рейтинга Forbes

8. Актриса Мэрилин Монро
Фото: AP

Заработок за год: $14 млн

Дата смерти: 5 августа 1962 года

Актриса и певица вернулась в рейтинг в этом году благодаря подписанному соглашению на выпуск продукции с использованием ее образа (в том числе для ручек Montblanc)

9. Певец Принс
Фото: AP

Заработок за год: $13 млн

Дата смерти: 21 апреля 2016 года

Альбомы певца и спустя два года после его смерти продаются миллионными тиражами

10. Музыкант Джон Леннон
Фото: Ferd Kaufman / AP

Заработок за год: $12 млн

Дата смерти: 8 декабря 1980 года

Альбомы Леннона до сих пор продаются тиражом примерно 2 млн копий в год

11. Рэпер XXXTentacion
Фото: Matias J. Ocner / Zuma / ТАСС

Заработок за год: $11 млн

Дата смерти: 18 июня 2018 года

Состояние XXXTentacion — его 4 млн стримов за прошлый год. Результат, которым могут похвастаться немногие из ныне живущих артистов

12. Боксер Мохаммед Али
Фото: AP

Заработок за год: $8 млн

Дата смерти: 3 июня 2016 года

Основная часть заработка — контракты со швейцарским брендом часов Tag Heuer и с сетью Fox Broadcasting на использование изображения боксера в рекламе Super Bowl

13. Фотомодель Бетти Пейдж
Фото: CMG Worldwide

Заработок за год: $7 млн

Дата смерти: 11 декабря 2008 года

Бетти Пейдж считается иконой стиля pin-up. Ее образ используется в одежде, сумках, париках и даже фитнес-DVD.

Автор: Юлия Сапронова.
Теги: мультимедиа , Майкл Джексон
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