Кто вошел в рейтинг самых высокооплачиваемых мертвых знаменитостей

Заработок за год: $400 млн
Дата смерти: 25 июня 2009
Большую часть годового заработка поп-короля — $287 млн – составила сделка по продаже десятипроцентной доли Джексона в компании EMI Music Publishing, которая владеет правами более чем на 2 млн песен
Заработок за год: $40 млн
Дата смерти: 16 августа 1977
Заработок Элвиса Пресли складывается из продаж копий его альбомов, которые до сих пор расходятся миллионными тиражами, а также из продаж билетов в поместье певца в Мемфисе
Заработок за год: $35 млн
Дата смерти: 25 сентября 2016
Основную долю заработка составляют продажи спортивного снаряжения и напитков, которые выпускаются под именем известного спортсмена
Заработок за год: $34 млн
Дата смерти: 12 февраля 2000 года
Родственники Шульца до сих пор получают доход за придуманного им белого песика Снупи
Заработок за год: $23 млн
Дата смерти: 11 мая 1981 года
Основную долю заработка составляют продажи различных товаров с именем певца — от наушников и микрофонов до приспособлений для курения
Заработок за год: $16 млн
Дата смерти: 24 сентября 1991 года
Доктор Сьюз — создатель сказок и снятых по их мотивам мультфильмов, на которых выросли миллионы американцев. В прошлом году, по данным Forbes, было продано 4,8 млн его книг
Заработок за год: $15 млн
Дата смерти: 27 сентября 2017 года
Наследники Хефнера, умершего в сентябре 2017 года, продали принадлежащую ему недвижимость, что и принесло основателю журнала Playboy седьмое место рейтинга Forbes
Заработок за год: $14 млн
Дата смерти: 5 августа 1962 года
Актриса и певица вернулась в рейтинг в этом году благодаря подписанному соглашению на выпуск продукции с использованием ее образа (в том числе для ручек Montblanc)
Заработок за год: $13 млн
Дата смерти: 21 апреля 2016 года
Альбомы певца и спустя два года после его смерти продаются миллионными тиражами
Заработок за год: $12 млн
Дата смерти: 8 декабря 1980 года
Альбомы Леннона до сих пор продаются тиражом примерно 2 млн копий в год
Заработок за год: $11 млн
Дата смерти: 18 июня 2018 года
Состояние XXXTentacion — его 4 млн стримов за прошлый год. Результат, которым могут похвастаться немногие из ныне живущих артистов
Заработок за год: $8 млн
Дата смерти: 3 июня 2016 года
Основная часть заработка — контракты со швейцарским брендом часов Tag Heuer и с сетью Fox Broadcasting на использование изображения боксера в рекламе Super Bowl
Заработок за год: $7 млн
Дата смерти: 11 декабря 2008 года
Бетти Пейдж считается иконой стиля pin-up. Ее образ используется в одежде, сумках, париках и даже фитнес-DVD.