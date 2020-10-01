Общество , 01 окт, 21:46
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Открытие Московского международного кинофестиваля. Фоторепортаж
В столице открылся 42-й Московский международный кинофестиваль. Его начало перенесли на осень из-за пандемии коронавируса. Программный директор фестиваля Кирилл Разлогов назвал чудом то, что он состоится в очном формате. В конкурсную программу вошли 13 фильмов, в основном из России и ближнего зарубежья. Жюри в этом году возглавил режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов. Как прошло открытие ММКФ — в фоторепортаже РБК
Оксана Акиньшина
Нонна Гришаева
Татьяна Рыбинец
Режиссер Валерий Тодоровский представит на ММКФ свой новый фильм «Гипноз»
Актриса Анна Снаткина с мужем Виктором Васильевым
Звезда сериала «Чики» Варвара Шмыкова
Софья Эрнст и Юлия Снигирь
Мария Кожевникова
Андрей Соколов
Ольга Кабо
Елизавета Боярская
Режиссер Сергей Мирошниченко с дочерью
Елена Борщева
Андрей Бурковский
Член жюри кинофестиваля актриса Марина Александрова
Официальный представитель МИДа Мария Захарова
Председатель жюри ММКФ режиссер Тимур Бекмамбетов и народная артистка РСФСР Светлана Крючкова