Открытие Московского международного кинофестиваля. Фоторепортаж

В столице открылся 42-й Московский международный кинофестиваль. Его начало перенесли на осень из-за пандемии коронавируса. Программный директор фестиваля Кирилл Разлогов назвал чудом то, что он состоится в очном формате. В конкурсную программу вошли 13 фильмов, в основном из России и ближнего зарубежья. Жюри в этом году возглавил режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов. Как прошло открытие ММКФ — в фоторепортаже РБК