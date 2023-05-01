Как в России встретили Первомай. Фоторепортаж
В Москве депутаты фракции КПРФ провели митинг и встречу с избирателями у памятника Карлу Марксу на Театральной площади.
В Новочеркасске Ростовской области состоялся автопробег, посвященный празднованию 1 мая. Автоколонна проехала по центральным улицам города.
В Волгограде первомайская демонстрация прошла у Дворца культуры, но традиционного шествия по проспекту Ленина не проводили.
В Новосибирске областное отделение КПРФ организовало акцию на Красном проспекте на пересечении с улицей Крылова.
Народные гуляния на набережной Спортивной гавани во Владивостоке.
В мероприятии КПРФ в Москве участвовал лидер фракции Геннадий Зюганов, он отметил важность сплоченности россиян в сложившейся геополитической ситуации, когда «русскому миру объявили войну».
Участники первомайской демонстрации КПРФ во время митинга в Первомайском сквере в Новосибирске.
Корабль с флагами у набережной Спортивной гавани во Владивостоке.