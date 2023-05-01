Как в России встретили Первомай. Фоторепортаж

В 2023 году власти российских регионов рекомендовали не проводить первомайские демонстрации, объяснив это мерами безопасности. Несмотря на это, в некоторых городах прошли мероприятия за права трудящихся. Как выглядели акции — в фоторепортаже РБК