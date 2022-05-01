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Как прошли первомайские акции по всему миру. Фоторепортаж

1 мая в разных странах проходят акции, посвященные Дню труда. Обстановка в городах мира — в фоторепортаже РБК
Фото:Eranga Jayawardena / AP
Фото: Eranga Jayawardena / AP
Коломбо, Шри-Ланка. Члены Фронтовой социалистической партии Шри-Ланки с портретом Владимира Ленина
Фото:Ahn Young-joon / AP
Фото: Ahn Young-joon / AP
Сеул, Южная Корея. Члены Корейской конфедерации профсоюзов
Фото:Rolex Dela Pena / EPA / ТАСС
Фото: Rolex Dela Pena / EPA / ТАСС
Кесон-Сити, Филиппины. Защитники трудовых прав на митинге
Фото:Владимир Вяткин / «РИА Новости»
Фото: Владимир Вяткин / «РИА Новости»
Москва, Россия. Сторонники КПРФ на митинге
Фото:Petros Karadjias / AP
Фото: Petros Karadjias / AP
Никосия, Кипр. Миротворцы ООН наблюдают за первомайской демонстрацией в буферной зоне разделенной столицы Кипра
Фото:Alexandros Vlachos / EPA / ТАСС
Фото: Alexandros Vlachos / EPA / ТАСС
Афины, Греция. Члены профсоюза «Всеобщий боевой фронт» (PAME)
Фото:Murad Sezer / Reuters
Фото: Murad Sezer / Reuters
Стамбул, Турция. Полиция вокруг группы демонстрантов, намеревающихся пройти к главной городской площади Таксим. Власти Стамбула разрешили провести демонстрации в другом районе, все остальные локации оказались под запретом. По данным Reuters, полиция задержала «десятки» людей, пытавшихся пройти для участия в демонстрации на Таксим
Фото:Aziz Taher / Reuters
Фото: Aziz Taher / Reuters
Набатия, Ливан. Демонстрация, организованная Ливанской коммунистической партией
Фото:Sascha Steinbach / EPA / ТАСС
Фото: Sascha Steinbach / EPA / ТАСС
Дюссельдорф, Германия
Фото:Sarah Meyssonnier / Reuters
Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters
Париж, Франция
Фото:Hollie Adams / Getty Images
Фото: Hollie Adams / Getty Images
Лондон, Великобритания
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