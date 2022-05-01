Общество , 01 мая, 18:10
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Как прошли первомайские акции по всему миру. Фоторепортаж
1 мая в разных странах проходят акции, посвященные Дню труда. Обстановка в городах мира — в фоторепортаже РБК
Коломбо, Шри-Ланка. Члены Фронтовой социалистической партии Шри-Ланки с портретом Владимира Ленина
Сеул, Южная Корея. Члены Корейской конфедерации профсоюзов
Кесон-Сити, Филиппины. Защитники трудовых прав на митинге
Москва, Россия. Сторонники КПРФ на митинге
Никосия, Кипр. Миротворцы ООН наблюдают за первомайской демонстрацией в буферной зоне разделенной столицы Кипра
Афины, Греция. Члены профсоюза «Всеобщий боевой фронт» (PAME)
Стамбул, Турция. Полиция вокруг группы демонстрантов, намеревающихся пройти к главной городской площади Таксим. Власти Стамбула разрешили провести демонстрации в другом районе, все остальные локации оказались под запретом. По данным Reuters, полиция задержала «десятки» людей, пытавшихся пройти для участия в демонстрации на Таксим
Набатия, Ливан. Демонстрация, организованная Ливанской коммунистической партией
Дюссельдорф, Германия
Париж, Франция
Лондон, Великобритания
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