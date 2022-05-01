Общество ,
01 мая, 17:02
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Как прошел первый с начала пандемии карнавал в Рио. Фоторепортаж
30 апреля в Бразилии завершился карнавал — первый с начала пандемии. По традиции в конце карнавала состоялся парад школ самбы. Как это было — в фоторепортаже РБК
Бразильский карнавал традиционно проводится перед началом Великого поста. За время пандемии его несколько раз отменяли и переносили. В этом году он был первоначально назначен на январь—февраль, но из-за волны штамма омикрон его перенесли
на апрель. Основные мероприятия проходят в Рио-де-Жанейро, но карнавал также отмечают и в других городах, в том числе в Сан-Паулу. Соревнования школ самбы в Рио проходили до 26 апреля. 30 апреля карнавал торжественно закрылся парадом чемпионов.