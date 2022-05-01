Как прошел первый с начала пандемии карнавал в Рио. Фоторепортаж

30 апреля в Бразилии завершился карнавал — первый с начала пандемии. По традиции в конце карнавала состоялся парад школ самбы. Как это было — в фоторепортаже РБК