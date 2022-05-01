Как прошел первый с начала пандемии карнавал в Рио. Фоторепортаж

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииКрипто
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Крипто
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 апреля
EUR ЦБ: 75,31 (-0,61) Инвестиции, 29 апр, 08:02
Курс доллара на 29 апреля
USD ЦБ: 72,3 (-0,58) Инвестиции, 29 апр, 08:02
Оппозиция Армении объявила о «масштабных акциях неповиновения» со 2 мая Политика, 18:19
Как прошли первомайские акции по всему миру. Фоторепортаж Общество, 18:10 
Захарова назвала визит Джоли на Украину попыткой «перебить повестку» Политика, 18:06
Военная операция на Украине. Главное Политика, 18:03
Зеленский сообщил об эвакуации около 100 мирных жителей с «Азовстали» Политика, 17:59
«Дом культуры» поколения «альфа»: настоящая жизнь в ненастоящем мире Совместный проект, 17:40
В Чехии заявили о рекордном резерве газа в хранилищах Бизнес, 17:36
Путин обязал госструктуры дать ФСБ доступ к информационным ресурсам Политика, 17:27
Глава Курской области назвал диверсией обрушение ж/д моста у границы Политика, 17:21
Как прошел первый с начала пандемии карнавал в Рио. Фоторепортаж Общество, 17:02 
«Спартак» отказался организовать чемпионский коридор для «Зенита» Спорт, 17:00
Белгородский губернатор сообщил о раненом при пожаре на военном объекте Политика, 16:57
Счет на секунды: как помочь человеку, если остановилось сердце Партнерский проект, 16:32
Путин разрешил платежи в валюте по кредитам между резидентами Финансы, 16:30
Откройте брокерский счет
в ИК «Фридом Финанс»

Аналитика от профессионалов

Надежная инфраструктура

Актуальные инвестиционные идеи
Подробнее
Реклама
Общество ,  
0 

Как прошел первый с начала пандемии карнавал в Рио. Фоторепортаж

30 апреля в Бразилии завершился карнавал — первый с начала пандемии. По традиции в конце карнавала состоялся парад школ самбы. Как это было — в фоторепортаже РБК
Бразильский карнавал традиционно проводится перед началом Великого поста. За время пандемии его несколько раз отменяли и переносили. В этом году он был первоначально назначен на январь—февраль, но из-за волны штамма омикрон его перенесли на апрель. Основные мероприятия проходят в Рио-де-Жанейро, но карнавал также отмечают и в других городах, в том числе в Сан-Паулу. Соревнования школ самбы в Рио проходили до 26 апреля. 30 апреля карнавал торжественно закрылся парадом чемпионов.
Материалы к статье
Теги
мультимедиа карнавал Рио-де-Жанейро Бразилия
Откройте брокерский счет
в ИК «Фридом Финанс»

Аналитика от профессионалов

Надежная инфраструктура

Актуальные инвестиционные идеи
Подробнее
Реклама
Материалы по теме
В двух городах Бразилии перенесли карнавал самбы из-за «омикрона»
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter