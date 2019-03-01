Как прошел ежегодный Венский оперный бал. Фоторепортаж

В Венской государственной опере прошел традиционный Венский бал. Первый такой вечер в современном формате провели еще в 1935 году, мероприятие занесено ЮНЕСКО в список нематериального культурного наследия. Как проходил бал в этом году — в фоторепортаже РБК

В этом году Венский бал проходил в 63-й раз Министр юстиции Австрии Йозеф Мостер (слева) и победитель конкурса «Евровидение-2014» австрийский транссексуал Том Нойвирт, известный под псевдонимом Кончита Вурст Президент национального совета Австрии Вольфганг Соботка, сводная сестра бывшего президента США Барака Обамы Аума Обама, супруга президента Австрии Дорис Шмидауэр, президент Австрии Александр ван дер Беллен, канцлер Австрии Себастьян Курц и его спутница Сюзанна Тьер (слева направо) ​ Гости бала должны соблюдать строгий этикет: мужчины могут появиться лишь во фраках, белых жилетках и бабочках, женщины — в вечерних платьях. На фото: члены бального комитета во время церемонии открытия Артисты Венского государственного балета на церемонии открытия бала Российская оперная певица Анна Нетребко Оперный певец Юсиф Эйвазов