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Ford $12 (+38,73%) прогноз Deutsche Bank к 13.12.19 Купить
Boeing $500 (+14,06%) прогноз CFRA к 11.01.20 Купить
ТМК ₽88,58 (+82,94%) прогноз ВТБ Капитал к 27.02.20 Купить
Tesla $450 (+51,64%) прогноз Jefferies к 07.12.19 Купить
Target $79 (+9,95%) прогноз Credit Suisse к 10.01.20 Купить
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Общество ,  
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Как прошел ежегодный Венский оперный бал. Фоторепортаж
В Венской государственной опере прошел традиционный Венский бал. Первый такой вечер в современном формате провели еще в 1935 году, мероприятие занесено ЮНЕСКО в список нематериального культурного наследия. Как проходил бал в этом году — в фоторепортаже РБК
Фото: Leonhard Foeger / Reuters
В этом году Венский бал проходил в 63-й раз
Фото: Michael Gruber / AP

Министр юстиции Австрии Йозеф Мостер (слева) и победитель конкурса «Евровидение-2014» австрийский транссексуал Том Нойвирт, известный под псевдонимом Кончита Вурст

Фото: Florian Wieser / EPA / ТАСС

Президент национального совета Австрии Вольфганг Соботка, сводная сестра бывшего президента США Барака Обамы Аума Обама, супруга президента Австрии Дорис Шмидауэр, президент Австрии Александр ван дер Беллен, канцлер Австрии Себастьян Курц и его спутница Сюзанна Тьер (слева направо) ​

Фото: Leonhard Foeger / Reuters
Гости бала должны соблюдать строгий этикет: мужчины могут появиться лишь во фраках, белых жилетках и бабочках, женщины — в вечерних платьях. На фото: члены бального комитета во время церемонии открытия
Фото: Leonhard Foeger / Reuters
Артисты Венского государственного балета на церемонии открытия бала
Фото: Florian Wieser / EPA / ТАСС
Российская оперная певица Анна Нетребко
Фото: Leonhard Foeger / Reuters
Фото: Florian Wieser / EPA / ТАСС
Фото: Leonhard Foeger / Reuters
Оперный певец Юсиф Эйвазов
Фото: Leonhard Foeger / Reuters
Фото: Florian Wieser / EPA / ТАСС
Теги: мультимедиа, Вена
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