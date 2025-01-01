Салют у Бурдж-Халифа и Парфенона: как встретили Новый год в мире
Новогоднее поздравление на фасаде правительственного здания в Токио, Япония
Новогодний фейерверк вблизи Сиднейского оперного театра, Австралия
Мальчики дуют в рожки во время празднования Нового года на одной из улиц в городе Мандалуйонг, Филиппины
Традиционное празднование Нового года на площадке рядом с небоскребом Тайбэй 101, Тайвань
Праздничный запуск воздушных шаров в Ухане, Китай
Женщины в праздничных украшениях в Джакарте, Индонезия
Украшенные гирляндами туристические кораблики в ожидании новогодних фейерверков на реке в Бангкоке, Таиланд
Санта фотографируется с прихожанами во время новогодней молитвы в христианской церкви в Тегеране, Иран
Фейерверк, запущенный с небоскреба Бурдж-Халифа, самого высокого здания в мире, в Дубае, Объединенные Арабские Эмираты
Мальчик в костюме Санта Клауса, продающий на автодорогах Дамаска новогодние шары и украшения, Сирия
Новогодний салют в Багдаде, Ирак
Мальчик на улицах Найроби устраивает световое представление, Кения
Толпы гуляющих на площади в центральном Стамбуле, Турция
Девушки любуются бенгальскими огнями во время новогодних празднований в Киеве, Украина
Новогодний фейерверк недалеко от древнего храма Парфенона в Афинах, Греция
Полицейские во время запуска новогоднего салюта в Берлине, Германия
Новогодняя иллюминация на Триумфальной арке в Париже, Франция
Празднующие на улицах Лондона, Великобритания
Праздничный фейерверк в столице Мальты Валлетте
Салют в Рио-де-Жанейро, Бразилия
Автомобили на обесточенном шоссе в Сан-Хуане. Из-за аварии в энергосистеме жители острова Пуэрто-Рико остались без электричества в канун Нового года
Новогодний салют в городе Винья-дель-Мар, Чили
Празднование на Таймс-сквер в Нью-Йорке, США
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