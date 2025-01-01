Появились фотографии празднования Нового года в разных городах мира

Салют у Бурдж-Халифа и Парфенона: как встретили Новый год в мире

Световые представления, бенгальские огни и запуск воздушных шаров. Как жители городов от Токио до Нью-Йорка встретили Новый год — в фотогалерее РБК