 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Новый год 2025 ,  
0 

Салют у Бурдж-Халифа и Парфенона: как встретили Новый год в мире

Появились фотографии празднования Нового года в разных городах мира
Сюжет
Новый год 2025
Световые представления, бенгальские огни и запуск воздушных шаров. Как жители городов от Токио до Нью-Йорка встретили Новый год — в фотогалерее РБК
Салют у Бурдж-Халифа и Парфенона: как встретили Новый год в мире

Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь

Самые яркие кадры 2024 года. Подборка РБК

Как сервировать новогодний стол. Инструкция

Песков прокомментировал перспективы завершения военного конфликта на Украине

Важные законы в сфере недвижимости и ЖКХ, принятые в 2024 году

Что будет с биткоином в ближайшую неделю

Российский шахматист в 18 лет выиграл чемпионат мира

Роскомнадзор предложил критерии пропаганды чайлдфри

Главные события 2024 года по версии российских виноделов

Какие станции метро открылись в Москве в 2024 году. Фото

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Алиса Копчугова, Анастасия Сирина Анастасия Сирина
мультимедиа Новый год Новый Год праздники новогодние праздники зимние праздники елка салют праздничный салют фейерверк
Материалы по теме
Как католики и другие конфессии встретили Рождество. Фоторепортаж
Общество
От Красной площади до Гонконга: как в мире праздновали Новый год
Общество
Как украсили города мира перед Новым годом и Рождеством. Фотогалерея
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 29 декабря 2024
EUR ЦБ: 106,1 (+0,15) Инвестиции, 31 дек 2024, 09:38 Курс доллара на 29 декабря 2024
USD ЦБ: 101,68 (+1,15) Инвестиции, 31 дек 2024, 09:38
В четырех российских аэропортах временно приостановили полетыОбщество, 21:36
Над пятью российскими регионами за вечер сбили 19 дроновПолитика, 21:25
Как выглядит потерпевший крушение в Керченском проливе танкерОбщество, 21:22
Салют у Бурдж-Халифа и Парфенона: как встретили Новый год в миреОбщество, 21:18 
Кадры с горящей у башни Трампа в Лас-Вегасе Tesla CybertruckОбщество, 21:15
На кузове машины врезавшегося в толпу в Новом Орлеане нашли черный флагОбщество, 21:12
Глава Приднестровья обвинил Молдавию в ложных долгах за газПолитика, 21:04
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Россиян предупредили о вирусе гриппа, вызывающем пневмонию за 24 часаОбщество, 21:00
У здания отеля Трампа в Лас-Вегасе загорелся Tesla CybertruckПолитика, 20:54
Азербайджан потребовал от Ирана прекратить оскорблять АлиеваПолитика, 20:26
В России введут единый экзамен по русскому для иностранных абитуриентовПолитика, 20:18
Эрдоган ответил на слова жительницы Турции, заметившей, что он постарелОбщество, 20:00
Жители нескольких регионов России наблюдали северное сияние в Новый годОбщество, 19:53
Конгрессмен остерег демократов от искушения следовать плану против ТрампаПолитика, 19:46