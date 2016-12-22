Без бумажки: как госорганам перейти к эффективному управлению

Нужно дать чиновнику право на ошибку. Это поможет понять, что некоторые процессы стоит отпустить и позволить делам идти своим чередом и что государству не нужно быть всеобщим «папой» или «мамой»