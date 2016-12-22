О чем говорят машины: почему чат-боты пока не опасны для человечества

Пока компьютеры лишь делают вид, что понимают собеседника — они просто подставляют в разговор те слова, которые видели раньше в похожем окружении. Что эти слова означают, им по-прежнему неизвестно