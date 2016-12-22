Принц или нищий: как Е Цзяньмин решил купить 14% акций «Роснефти» и исчез

Исчезновение возможного партнера «Роснефти» привлекло внимание к его противоречивой биографии. Есть версия, что взлету, а затем и падению карьеры главы CEFC Е Цзяньмина способствовала его близость к китайским спецслужбам