На юга: как «черноморский Airbnb» зарабатывает на туристах ₽100 млн в год

Алексей Черепахин привык путешествовать по России: бывший курсант военной академии до 2011 года был невыездным. Ежегодно в период летнего отпуска он вместе с супругой Оксаной Шустиковой отправлялся на черноморское побережье Краснодарского края. Выбрать гостиницу было целой проблемой. «В 2000-х никаких онлайн-сервисов бронирования отелей в России не было — приходилось искать ночлег либо непосредственно на месте, либо заранее, связываясь с владельцем через доски объявлений, — рассказывает Черепахин. — В 2008 году мы с женой приехали в черноморскую гостиницу, которую нашли на такой доске. Условия нас шокировали: в номере все отваливалось, кондиционеры не работали. Нам пришлось выселиться, заплатив за сутки больше, чем договаривались».
Неудачный отдых подтолкнул Черепахина к идее создать онлайн-сервис, позволяющий выбирать и заранее бронировать жилье. Бизнес строился небыстро: почти два года ушло на разработку сайта и примерно столько же на то, чтобы привлечь первых клиентов. В 2012 году отчаявшийся предприниматель даже замораживал проект на год и только в 2014-м смог выйти в небольшой плюс. Сейчас с сервисом сотрудничают более 80 тыс. собственников российских гостиниц, мини-отелей, квартир и домов, более половины из которых живут в Крыму и Краснодарском крае. В 2017 году выручка Tvil составила 100 млн руб., прибыль — 27 млн руб.
Не по уставу
35-летний Алексей Черепахин родился в небольшом поселке Приютово на юго-западе Башкирии в семье слесаря и домохозяйки. С детства он старался быть лучшим во всем: занимался спортом, учился на отлично. «Я понимал, что семья не сможет обеспечить мне учебу в вузе, поэтому делал все, чтобы по окончании школы была возможность поступить на бюджет: участвовал во всех мероприятиях, общался с учителями», — вспоминает он. Старания были не напрасны: юноша поступил на бюджетное место на факультет автоматизированных систем управления в московской военной академии РВСН имени Петра Великого. «Я даже толком не знал, что буду изучать. Думал, что буду ракеты строить, приехал — а тут строевая подготовка», — смеется он.
Во время обучения выходец из небогатой семьи подрабатывал репетитором по математике и физике и все чаще задумывался о своем деле. «Это был какой-то предпринимательский психоз: лежал вечером в общежитии и думал, как потрачу деньги, которые еще не заработал», — вспоминает Черепахин. Он строил прожекты: собирался распространять купоны на скидки в магазинах через специальные стойки в кафе и ресторанах, собирать заказы от разных типографий и отправлять их на печать в Финляндию.
Когда на четвертом курсе студентов начали для ознакомления возить по воинским частям, Черепахин решил отчислиться из академии: предпринимательские перспективы казались гораздо привлекательнее военных. «Когда я увидел, как живут офицеры в реальных условиях — служба по ночам, дедовщина, сразу подумал: только бы не застрять в воинской части, — говорит он. — Мне хотелось говорить с людьми по душам, а не по уставу». С трудом отчислившись, Черепахин продолжил заниматься репетиторством, параллельно работая мерчандайзером в люберецкой компании по продаже алкоголя.
В 2004 году предприниматель случайно попал в сферу недвижимости. Прочел купленную в переходе книгу «Богатый папа, бедный папа» Роберта Кийосаки, вдохновился идеей выплаты жилищного кредита за счет сдачи квартиры в аренду и решил устроиться риелтором в Московское агентство недвижимости. «Я мечтал о своей квартире, поэтому захотел немного покрутиться в этой сфере», — объясняет Черепахин. К концу 2004-го он стал получать первые проценты с заключенных сделок, а в 2005-м вошел в топ-5 лучших риелторов агентства. «Спустя три года, когда я зарабатывал уже в среднем по $5 тыс. ежемесячно и обзавелся собственной квартирой в Москве, работа вдруг мне наскучила, — рассказывает предприниматель. — Наверное, в глубине души я жалел, что мои мечты о своем бизнесе до сих пор не реализованы».
Tvil.ru в цифрах
Более 1 млрд руб. — оборот за 2017 год;
59 тыс. заявок на бронирование в июле 2018 года;
81,5 тыс. предложений жилья размещено на сайте;
500 городов и населенных пунктов подключены к Tvil;
300 млн руб. — оборот за август 2018 года.
Источник: данные компании
Ахиллес и Черепахин
Вернувшись из неудачной поездки на Черное море, Черепахин хотел оставить гневный отзыв о гостинице, но обнаружил, что на досках объявлений нет такой возможности. «Владельцам той гостиницы было наплевать, что я о них думаю: возможности повлиять на их репутацию через интернет не было никакой». Черепахин загорелся идеей сделать сайт, где были бы собраны объявления разных владельцев недвижимости, а туристы могли бы делиться впечатлениями о конкретном месте.
На дворе был 2008 год — в Сан-Франциско только что начал работу Airbnb, но Черепахин об этом не знал. Впрочем, идея показалась предпринимателю настолько перспективной, что ради нее он уволился из агентства недвижимости. К проекту согласились присоединиться лучший друг Черепахина и его бывший коллега по работе. В начале 2009 года партнеры начали собирать в одну базу все гостиницы и мини-отели на черноморском побережье, затем начали рисовать макет сайта в Paint. «Был азарт, куча идей и грандиозный план запустить сервис к лету», — признается Черепахин.
Поначалу приятели думали, что смогут сделать портал самостоятельно, но вскоре поняли, что осилят разве что сайт-визитку. Весной 2009-го они нашли разработчиков, которые взялись за создание платформы. Решив привлекать заинтересованную аудиторию еще до запуска сайта, предприниматели стали развивать группу «Отдых на Черном море» в социальной сети «Одноклассники»: размещали актуальные вопросы, устраивали конкурсы. За год группа разрослась до 11 разделов, которые посещали 100 тыс. человек. «Мы хотели перенести все эти разделы на сайт, чтобы помимо основного функционала онлайн-бронирования на нем была некая социальная составляющая, — объясняет Черепахин. — Тогда я еще не понимал, насколько сложно все это запрограммировать, поэтому фонтан желаний не иссякал. Не успев отрисовать интерфейс страницы, мы уже дополняли ее новыми «хотелками», тем самым только тормозя процесс».
Около года над сайтом работала первая команда программистов, столько же — вторая. Так и не дождавшись старта, из проекта вышел один из партнеров. К концу 2010 года на разработку в общей сложности было потрачено уже более 1 млн руб. Черепахин решил отказаться от дополнительного функционала: разделов с достопримечательностями и предложениями экскурсий, личных профилей туристов, где они могли бы делиться фотографиями из поездок и т.д. Платформа была запущена в феврале 2011 года. Над названием предприниматель долго не думал. «Мы с женой в то время всегда брали с собой в поездки постельное белье из твила, — рассказывает Черепахин. — Этот материал стал для меня символом комфорта в номере, а комфорт для туриста был главной целью проекта. Доменное имя tvil.ru было на тот момент свободно, и я его купил за 90 руб.».
В мае 2011 года предприниматель запустил рекламу tvil.ru в «Яндекс.Директ». Когда посещаемость сайта достигла 15–20 тыс. пользователей в сутки, он на радостях решил открыть собственный офис. Штаб-квартира в столице будет слишком накладной, заключил Черепахин, поэтому офисным городом выбрал Уфу (там когда-то училась его жена). В команду он взял 12 человек: программистов, маркетологов и менеджеров кол-центра. Правда, уже через месяц из проекта вышел и второй партнер Черепахина — в новом городе предприниматель не прижился и решил вернуться в Москву.
Команда стала привлекать на сайт владельцев жилья со всей России: звонили, помогали разместить объявление на сайте, давали электронный доступ. Речь о комиссии с потенциальных бронирований пока даже не шла, признается Черепахин, поэтому бизнес работал вхолостую. «К отпускному сезону у нас стали появляться «живые» предложения, но спросом они не пользовались, — рассказывает Черепахин. — Позже я понял, что желание охватить сразу всю Россию было ошибкой: на крупные города уже стали выходить другие агрегаторы, такие как Ostrovok.ru, и мы просто размывали свои силы. Нам надо было сначала полностью закрыть один регион, а потом идти в другие». Из-за проволочек с разработкой сайта стартапер упустил время — в России у него уже появилось несколько сильных конкурентов.
Черепахин сфокусировался на Краснодарском крае и не прогадал: к лету 2012 года на платформе появилось 3 тыс. реальных предложений из этого региона, а ее посещаемость достигла 25 тыс. пользователей в день. Предприниматель решил, что пора брать комиссию с заказов. К тому моменту программисты как раз доработали полноценную систему бронирования: туристы, заходящие на сайт, отправляли заявку владельцу, а после подтверждения срока аренды должны были оплатить 100% ее стоимости (10% получал Tvil, 90% — собственник жилья).
«Я думал, что сейчас все взлетит, — говорит Черепахин. — Но система не работала. Когда туристы узнавали, что нужно внести 100-процентную предоплату, то начинали думать, что мы мошенники». Они пытались списаться с собственником через сайт, узнать его контакты и решить все по телефону. В свою очередь, у владельцев, привыкших к доскам объявлений, не было культуры ведения онлайн-календаря, поэтому турист не мог сам забронировать даты через интернет, а вынужден был созваниваться с арендодателем. Кроме того, владельцы не хотели отдавать нам 10% денег».
В итоге за два первых летних месяца через tvil.ru было сделано всего 100 броней (для сравнения: сейчас сервис принимает в среднем более 30 тыс. заявок в месяц), которые принесли около 100 тыс. руб. выручки. Деньги у предпринимателя заканчивались (общие инвестиции в Tvil к тому моменту составили около 6 млн руб), и в августе 2012-го он решил заморозить проект — распустил сотрудников и закрыл офис в Уфе.
Импортозамещения не будет
Объем российского рынка гостиничных услуг, по данным агентства Discovery Research Group, в 2016 году составил 187 млрд руб. 86,5% объема рынка пришлось на услуги гостиниц. Бронировали их в основном офлайн: на совокупные бронирования гостиниц офлайн пришлось 155 млрд руб., онлайн — всего 31 млрд руб. Впрочем, как отмечают авторы исследования, потенциал онлайн-сегмента очень высок. Его росту будет способствовать в том числе увеличение сегмента online-travel (онлайн-продажи туров, авиабилетов и т.д).
Доминирующее положение на российском рынке онлайн-бронирований жилья сегодня занимает Booking.com: по оценкам руководителя туроператора «Свой ТС» Сергея Войтовича, на долю этого сервиса приходится 60–70% индивидуальных продаж в России. «Ни один российский туроператор не может сравниться с Booking.com, потому что у них ограничены договоры с крупными международными сетевыми отелями — Accor, Rezidor и Radisson, — говорит Войтович. — Российский туроператор не заключит такое соглашение и получит условия намного хуже. Поэтому Booking.com сейчас и на много лет вперед будет доминировать на рынке».
Южная перезагрузка
«Провал 2012 года стал для меня холодным душем», — признается Черепахин. Он решил снова отправиться на Черное море с женой и лично опросить владельцев гостевых домов и мини-отелей, какой формат работы будет для них удобным. Однако живой опрос ничего не дал: собственники курортного жилья как один говорили, что их вполне устраивает работа с досками объявлений и ни на какую онлайн-систему бронирования они переходить не хотят.
Отчаявшись переубедить арендодателей, предприниматель с женой вернулся в Москву. Шустикова устроилась на другую работу, а Черепахин стал подрабатывать риелтором. Мечта возродить tvil.ru все еще не давала ему покоя. «Через несколько месяцев самокопания я заключил: надо начать с собственного бизнес-образования, — признается Черепахин. — До этого Tvil был хобби, никакого бизнес-плана или стратегии развития у меня не было, оттого и дела не шли. К тому же я слышал, что предприниматели, сконцентрированные на бизнесе, часто разводятся с женами. Поэтому мы с женой решили вместе пройти курс Mini-MBA».
Супруги прошли двухмесячный курс в институте бизнеса и делового администрирования РАНХиГС и в феврале 2013-го вновь открыли офис, теперь уже московский. Шустикова пригласила в компанию нескольких подруг и вместе с ними вновь принялась обзванивать владельцев жилья на черноморском побережье. На этот раз супруги предложили им новые условия: брали на себя фотографирование объектов и размещение информации о них в системе в обмен на то, что владельцы будут ей пользоваться. Акция стала пользоваться спросом. С марта 2013 по январь 2014 года компания, подключив внештатных фотографов, сняла более 1000 гостиничных домов и квартир для отдыха в разных городах России (в приоритете были черноморские).
Для туристов условия тоже изменились: в 2013 году Tvil стал брать 25-процентную предоплату аренды жилья (вместо прежних 100%). Оборот компании (комиссия от бронирования) в 2013 году составил около 4,5 млн руб., убыток — 1 млн руб. В 2014 году благодаря снижению предоплаты до 10% сервис стал работать в небольшой плюс: годовая выручка достигла 14 млн руб., прибыль — 1 млн руб.
Помогла политика
Активный рост начался с 2015 года: выручка за этот год составила 40 млн руб., прибыль — около 5 млн руб. Компания открыла офисы в Ялте и Краснодаре. А в 2017 году бронирования через tvil.ru принесли Черепахину уже около 100 млн руб. выручки и 27 млн прибыли. Следующий год сделал ему приятный сюрприз — по политическим причинам Booking.com ограничил свою работу в Крыму. С 13 июля 2018 года сервис перестал обслуживать туристов, бронирования остались доступны только для бизнес-путешествий. После этого события выручка, которую Tvil получал от курортов полуострова, выросла в два раза. За один только август 2018-го предприниматель выручил 36,5 млн руб. при прибыли 10 млн руб.
Бизнес у Черепахина, разумеется, очень сезонный. Октябрь, ноябрь и декабрь — провальные месяцы: в это время Tvil работает только с горнолыжными курортами и несет 30-процентные убытки. С января начинаются летние бронирования и сервис выходит в ноль. Весенние и летние месяцы — самый горячий сезон: выручка в этот период в четыре-пять раз превышает осенне-зимнюю.
В основном Tvil работает с частными квартирами и домами: 42,7 тыс. объектов на сайте — квартиры, 24,6 тыс. — гостиницы и мини-отели, 11,7 тыс. — дома, 2,3 тыс. — базы отдыха. Это позволяет основателю в шутку называть свой сервис черноморским Airbnb. «Мы больше нацелены на курортные направления: лучше работать с черноморским трафиком массово, чем по крупинкам собирать его из разных городов», — говорит он.
Взгляд со стороны
«Ограничения по работе Booking.com в Крыму дают отечественным сервисам определенные преимущества»
Кирилл Агапов, управляющий партнер консалтинговой компании Umbrella Hospitality CIS
Tvil — это хороший отечественный сервис с бизнес-моделью, которая понятна как собственникам, так и туристам. Компания работает преимущественно с регионами черноморского побережья РФ, а недавние ограничения по работе Booking.com в Крыму дают отечественным сервисам определенные преимущества. Бороться с Booking.com и Airbnb в Москве и Санкт-Петербурге Tvil было бы очень сложно из-за серьезного перевеса в ресурсах этих компаний, но на не столь конкурентном рынке Юга России у него есть все шансы.
«Не могу сказать, что в России Tvil составляет сильную конкуренцию западным игрокам»
Артем Мачульский, вице-президент альянса отельеров России U PRO
Мы не работаем с Tvil.ru, так как данный агрегатор не имеет интеграции с наиболее популярными электронными системами управления гостиницами. Кроме того, сервис не предоставляет никаких гарантий по оплате и заезду гостей. Tvil может конкурировать с другими агрегаторами в направлении аренды апартаментов, но не отелей. Не могу сказать, что в России Tvil составляет сильную конкуренцию западным игрокам. Возможно, на рынке Крыма у Tvil.ru больше преимуществ, но даже там они уступают другим онлайн-турагентствам.
«Мы не считаем Tvil прямым конкурентом»
Наталья Радченкова, директор по маркетингу Ostrovok.ru
Россияне все чаще начинают планировать поездки самостоятельно: это подтверждает собранная нами по итогам первого полугодия 2018 года статистика. Количество бронирований в Ostrovok выросло примерно на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Число запросов на самостоятельное бронирование размещений в поисковых системах — на 26%. По нашим данным, большинство путешественников по-прежнему предпочитают отельный отдых в поездках, так как аренда квартир и апартаментов зачастую менее комфортна.
Мы приветствуем появление новых игроков на тревел-рынке и положительно относимся к здоровой конкуренции. Тем не менее мы не считаем Tvil прямым конкурентом. Объемы инвентаря наших компаний несопоставимы. Ostrovok.ru предоставляет более 1 млн. вариантов размещений по 28 тыс. прямых договоров с отелями и от 75 крупных поставщиков. У Tvil объектов размещения гораздо меньше.