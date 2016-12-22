Корпоративный ликбез: какой доход приносят курсы для менеджеров

Незнание правил русского языка может не только подпортить репутацию компании, но и ударить по ее финансам. Маркетолог Юлия Андреева создала корпоративные курсы грамотности, которые приносят ей более 7 млн руб. выручки в год

Юлия Андреева (Фото: Владислав Шатило / РБК)

«Доброго времени суток! Я вас услышал. Мы активно пушим своих юристов для того, чтобы ускорить процесс подготовки необходимых документов, дабы в ходе переговоров апеллировать фактами. Надеемся на взаимопонимание и ждем обратной связи!!!» Тысячи таких писем в день отправляются с компьютеров секретарей, предпринимателей и топ-менеджеров, которые, сами того не сознавая, наносят своей компании серьезный вред, считает основательница проекта «Програмота» Юлия Андреева.

«Даже если человек предлагает хороший продукт, но при этом пишет безграмотно, его шансы заключить крупный контракт существенно снижаются. Язык — это наша визитная карточка: если специалист не владеет как минимум школьной программой, а желательно чувством родного языка, то его квалификация, а значит, и качество продукта под вопросом», — утверждает она. Чтобы не терять клиентов из-за таких ляпов, многие компании стараются поднять уровень грамотности своих сотрудников. Андреева решила на этом заработать и создала онлайн- и офлайн-программы по деловой коммуникации — от грамотности до этикета переписки.

Рекламщик, текстильщик, полярник

Прежде чем стать специалистом по ликбезу, Юлия Андреева работала маркетологом, занималась текстильным производством и даже организовывала полярные экспедиции. «Вообще-то я хотела стать художником, но в художественно-промышленную академию им. Строганова не поступила. Пришлось выбрать более земную профессию», — вздыхает Андреева. Она получила диплом маркетолога в Московском государственном университете печати и пошла работать по специальности — c 2007 по 2010 год занималась рекламой в агентстве «Михайлов и партнеры» и вела корпоративные печатные проекты в типографии SmitHartman, а потом заболела Арктикой. «Я собрала команду таких же авантюристов, нашла спонсоров, получила разрешения во всех ведомствах и поехала на Новую Землю», — рассказывает Андреева. В течение месяца она с единомышленниками восстанавливала зимовье Виллема Баренца и искала останки его каравеллы, которая затонула у Новой Земли в XVI веке.

Увлечение Арктикой​ пришлось отложить в 2010 году, когда Андреева вышла замуж и решила стать мамой. Чтобы не скучать в декрете, она запустила небольшой бизнес — арендовала цех, в котором наладила производство постельного белья с принтами, чуней и текстильных сумок. Продукция ее проекта Happy Sleepers продавалась в «Республике», «Твоем доме» и других крупных сетях Москвы и приносила 150–200 тыс. руб. выручки в месяц. «Мне нравилось делать уютные вещи, которые люди будут любить и постоянно использовать. Но наладить четкую систему отгрузки и возвратов, выйти на стабильную рентабельность оказалось непросто. Я попробовала и поняла, что это не моя стихия», — вспоминает Андреева.

Через два года после старта она закрыла текстильный проект и решила заняться образованием для взрослых. «Я хотела открыть своеобразную студию полезных знаний, где человек мог заполнить пробелы в сферах, с которыми сталкивается ежедневно. Как обезопасить себя при подписании крупного договора? Что ответить сотруднику ГИБДД, который требует произвести досмотр? Как правильно питаться и спать так, чтобы восстанавливаться? Если человек вооружен такими практическими знаниями, жить становится гораздо легче», — поясняет она. В новый бизнес Андреева привлекла старого друга Николая Бухтиярова, который тогда занимался оптовой торговлей строительными материалами, а до этого десять лет работал в банках. «Идея совместного бизнеса витала в воздухе, и мы часто штурмовали этот вопрос. Знаю, что с друзьями лучше не работать, чтобы не рисковать дружбой, но нас с Юлей это не коснулось», — говорит Бухтияров.

Чистописание для взрослых

Партнеры выделили несколько областей, в которых у взрослых чаще всего возникают трудности: юриспруденция, финансы, развитие памяти, грамотность и пр. И составили однодневные курсы по каждой. На подготовку программ, поиск лекторов, создание бизнес-плана и «промышленный шпионаж» — походы на курсы к конкурентам — ушло несколько месяцев. 1 января 2013 года проект Capable People (англ. — «способные люди») стартовал на партнерской площадке Московской школы кино.

Курсы проходили по выходным и длились целый день, с 10 утра до 7 вечера. Участие стоило 5 тыс. руб. «Мы старались быть как можно ближе к реальной жизни: на курсах по русскому языку вместо примеров из художественной литературы разбирали деловые письма. На занятиях по мнемонике учили запоминать прикладную информацию. Например, для агентов по недвижимости — кадастровый номер объекта по ассоциациям: 33 — возраст Христа, 12 — число месяцев в году, и т.д.», — рассказывает Андреева. Курсы быстро набрали популярность, и уже к концу зимы проект Capable People перебрался в собственный лекторий (50 кв. м) на территории Artplay. На запуск курсов и ремонт помещения ушло около 2,5 млн руб.

За первый год работы проект принес партнерам 2,3 млн руб. выручки и вышел на самоокупаемость, в 2014 году выручка составила уже 3 млн руб. Показатели росли бы и дальше, уверены основатели, если бы не финансовый кризис. «Дополнительное образование — это не продукт первой необходимости, поэтому люди стали экономить на этом в первую очередь», — говорит Андреева. Выручка по итогам 2015 года сократилась почти в два раза, проект перестал окупать аренду и гонорары лекторов. Из помещения в Artplay пришлось переехать в здание библиотеки имени Грибоедова, которая согласилась пустить компанию бесплатно по просьбе департамента культуры Москвы, который поддержал проект. Со всеми трудностями Андреева разбиралась сама — Николай Бухтияров перестал участвовать в проекте еще в середине 2014 года, чтобы больше внимания уделять своему основному бизнесу.

Фото: Владислав Шатило / РБК

Юлия Андреева понимала, что переезд не спасет ее бизнес, и решила кардинально изменить сам продукт. «Частные клиенты уже не готовы были тратиться на такие курсы, а вот крупные компании даже в кризис не жалели средств на развитие своих сотрудников», — объясняет она. Она оставила только одно направление — русский язык — и переключилась на корпоративных клиентов. Новую модификацию проекта она назвала «Програмота».

Элементарный деловой этикет: пять советов от Юлии Андреевой 1. Проверяйте себя. Даже если считаете, что орфография и верно поставленные знаки препинания — пережиток. Проверять правописание слов проще всего на «Грамоте.ру» или в бесплатной справочной службе Института русского языка им. В.В.Виноградова. 2. Выражайте суть послания одним предложением вначале. На короткое сообщение легче ответить. 3. Отвечайте всем. Уважайте собеседника, даже если не планируете развивать с ним контакт. Не пренебрегайте обратной связью. Отвечайте людям на письма, звонки и сообщения. «Спасибо, понял. Пока не готов ответить» лучше молчания. 4. Соблюдайте дистанцию. Держите одну и ту же дистанцию в общении независимо от способа связи. Если вы из почты перешли в мессенджер, это не значит, что «Добрый день» можно заменить на «прив» с парой смайлов. 5. В зависимости от ситуации и статуса собеседника выбирайте наиболее удобные способы связи. Мессенджеры — для коротких быстрых сообщений, почта — для обстоятельных и фиксации договоренностей.

Виртуальная грамота

Теперь курсы представляли собой не офлайн-интенсивы на целый день, а онлайн-программы, которые можно проходить удаленно. С поиском клиентов проблем не было: на курсы Capable People часто приходили топ-менеджеры крупных компаний. Первыми клиентами «Програмоты» стали «Сбербанк Страхование», Ernst & Young и «Газпром». «Многим кажется, что русский язык — это какая-то ненужная школьная дисциплина, неприменимая в жизни. На самом деле это не так — кем бы мы ни работали, мы всегда общаемся с клиентами и партнерами, пишем деловые письма. И то, как мы это делаем, формирует наш образ в глазах собеседника», — считает Андреева. По ее словам, уровень грамотности сотрудников напрямую влияет не только на их личный статус, но и на показатели компании: мало кто хочет вести дела с малограмотным специалистом.

В ходе обучения менеджеры и владельцы компаний проходят тесты, построенные по принципу детективной истории, смотрят обучающие видео, заучивают правила с помощью рифм и участвуют в квестах. «Просто переписать правила и проиллюстрировать их картинками мало — это не сработает. Нужно почувствовать, где именно болит у человека, и заинтересовать его в том, чтобы эту проблему устранить, — рассуждает предпринимательница. — Без интереса и любви к предмету ничего не получится». На переупаковку продукта и создание онлайн-программ Андреева потратила около 500 тыс. руб.

Сейчас «Програмота» работает в трех направлениях. Базовое — это правила орфографии, пунктуации и орфоэпии (нормы произношения слов). Второй блок связан со стилистикой и лексическим наполнением текста: как переключать регистры стиля в зависимости от статуса собеседника и ситуации, какие слова не стоит переносить из разговорной речи в деловую и наоборот. Третье направление — деловой этикет и речевая культура. Здесь учат составлять рабочие письма, официальные бумаги и общаться с коллегами в мессенджерах, чтобы быть правильно понятым.

Обычно клиенты приходят в «Програмоту», чтобы решить какую-либо частную проблему. «Департамент дизайна на общих встречах не может объяснить, почему здесь красный, а не зеленый, и для общего блага нужно научить их говорить», — приводит пример Андреева. Часто поступают запросы на то, чтобы сделать речь сотрудников более яркой, но на деле оказывается, что работать нужно с базовыми знаниями русского языка. «Чиновники, например, повсеместно страдают канцеляритом. Ну, как страдают — они-то считают, что только такими громоздкими конструкциями и следует изъясняться в деловой среде. Моя задача — переубедить их и научить говорить просто и ясно», — говорит Андреева. В таких случаях «Програмота» продает клиенту готовый курс вебинаров или видео и проверяет результаты с помощью тестов. Минимальный пакет услуг обойдется компании в 80 тыс. руб.

Иногда в «Програмоту» приходят запросы на нестандартные имиджевые проекты. «В 2015 году мы готовились ко Дню знаний и решили организовать для сотрудников что-то образовательное и интерактивное», — рассказывает бывший начальник управления внутренних коммуникаций Сбербанка Анна Паршина. «Програмота» отсняла видеообращения сотрудников Сбербанка друг к другу, в которых они рассказывали о самых раздражающих фразах в деловой переписке, и разработала обучающие макеты с веселыми картинками, которые развесили в коридорах, у столовой и перед лифтами. «Люди задерживали на них взгляд, правила автоматически откладывались в памяти. Это было как раз то, что нужно», — говорит Паршина. Стоимость таких индивидуальных проектов доходит до 500 тыс. руб., но заказывают их редко, признает Андреева: серьезно инвестировать в грамотность своих сотрудников российские компании пока не готовы.

Фото: Владислав Шатило / РБК

Экономика ликбеза

Сейчас в арсенале «Програмоты» десять онлайн-продуктов и 15 офлайн-программ для тех, кто предпочитает отправлять сотрудников на очные лекции (обычно они проходят в офисах заказчиков). И всего один штатный сотрудник — сама предпринимательница. «Нет смысла оформлять людей в штат и сокращать тем самым их доход за счет налоговых вычетов. Со всеми работаем по договорам», — объясняет она.

За участие в подготовке полноценного курса и его запись лектор получает от 100 тыс. руб., но такие траты случаются редко: костяк продуктов был создан еще на старте. На доработку и обновление программ Андреева тратит около 250 тыс. руб. в квартал. Затраты на создание курса составляют около 50% от его рыночной стоимости и окупаются, как только курс заказывают больше двух раз. По предварительным расчетам, в 2017 году «Програмота» принесет 7 млн руб. выручки и 5 млн руб. прибыли.

В 2017 году Андреева выпустила книгу «Русский без нагрузки», в которой собрала основные правила языка, упакованные в стихотворную форму: «Бережливый граф Рошфор перевел деньги в офшор. И сделал это безопасно, без удвоения согласных» и т.п. Книга напечатана уже вторым изданием, но прибыли пока не приносит.

В планах Андреевой — уйти в смежные с языковой грамотностью сферы, например создать специальную систему оценки персонала, которая может заинтересовать государственные структуры. «Неграмотное деловое письмо, отправленное секретарем, — это неприятно, но глобально оно ничего не изменит. А няня, которая не знает норм языка и проводит с ребенком большую часть дня, запросто может повлиять на формирование речевой культуры», — говорит Андреева.