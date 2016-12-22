Около 40% бюджетов на онлайн-рекламу в Рунете не окупились

Digital-агентство R:TA и компания по разработке ПО для бизнес-аналитики Roistat проанализировали затраты на онлайн-рекламу среднего, малого и микробизнеса в период с июля 2017 по июнь 2018 года. В выборку попали 2 тыс. рекламодателей из базы Roistat. Выяснилось, что почти 40% расходов предпринимателей приходится на неэффективные каналы: рекламные сети («Рекламная сеть Яндекса» и «Контекстно-медийная сеть Google» — 29%) и на соцсети («ВКонтакте» и Facebook — 8%). Для этих инструментов, по данным исследования, характерна отрицательная окупаемость инвестиций (ROI): в случае работы с рекламными сетями предприниматели получали на 14% меньше прибыли, чем вкладывали, в случае с соцсетями — на 41% меньше. Учитывая, что средний ежемесячный бюджет онлайн-рекламы проанализированных компаний равен 578 тыс. руб. (от 155 тыс. руб. у микробизнеса до 1,2 млн руб. у среднего бизнеса), предприниматели теряют на неэффективных инструментах около 42,4 тыс. руб. каждый месяц.

Оставшиеся 60% расходов на интернет-продвижение приносят компаниям пользу. По данным исследования, эти средства уходят на поисковую рекламу (выдача «Яндекса» и Google), которая окупает вложенные в нее средства на 39%. Таким образом, при аналогичном бюджете реклама в поисковиках приносит небольшим компаниям до 139,7 тыс. руб. прибыли ежемесячно.

По данным Ассоциации коммуникационных агентств России, реклама в Рунете уже несколько лет является лидером по динамике доходов: ее бюджет в 2017 году вырос на 22% и достиг 166,3 млрд руб. Для сравнения, затраты на телевизионную рекламу за тот же период выросли на 13%, на outdoor-рекламу (реклама на уличных щитах, в транспорте, бизнес-центрах и т.п.) — на 9%, на радио — на 3%, а в прессе и вовсе упали на 8%.