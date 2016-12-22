Деньги забытых предков: как заработать на хижинах каменного века

Пять лет братья-археологи Андрей и Виктор Цыбрии пытались восстановить заброшенный пионерский лагерь, а потом превратили его в музей под открытым небом. Смена концепции принесла 3,4 млн руб. прибыли в прошлом году

Андрей и Виктор Цыбрии (Фото: Игорь Кожевников для РБК)

Проектировщики пионерского лагеря «Тихий Дон», построенного в 1960-е годы для детей шахтеров в 110 км от Ростова-на-Дону, едва ли догадывались, что лагерь возводится на территории, где люди обитали еще многие тысячи лет назад. Позже археологи установили, что в окрестностях лагеря находятся одни из древнейших в нашей стране стоянки первобытного человека. Теперь здесь расположен частный музей под открытым небом: владельцы «Затерянного мира» реконструировали для посетителей древние поселения, разместив внутри первобытных хижин настоящие экспонаты — от каменных топоров до найденных при раскопках скелетов.

«Мы хотим показать, что археология — это не гробокопательство, а вся история человечества с ее идеями, заблуждениями и изобретениями», — объясняет один из основателей музея, Андрей Цыбрий. 48-летние братья-близнецы Цыбрии не скрывают, что подсмотрели идею «археологической деревни» в Европе, а путь к превращению заброшенного лагеря в прибыльный проект оказался долгим и тернистым.

Трубы и археология

Ростовчане Андрей и Виктор Цыбрии мечтали об археологии с детства, но окончили истфак Ростовского госуниверситета (сейчас — Южный федеральный университет) в неудачное для гуманитариев время — в начале 1990-х годов. Осознав, что любимое дело не прокормит, братья переквалифицировались в предпринимателей и занялись мелкой торговлей.

В 1996 году братья впервые начали работать по специальности. Изменилось законодательство об охране памятников исторического наследия, и государство обязало компании, занимающиеся строительством крупных инфраструктурных объектов, проводить в зоне будущей стройки историко-культурную экспертизу. Цыбрии ​организовали НП «Южархеология» и стали вести раскопки по всей России.

Найдя стабильный источник заработка, братья начали готовить к защите кандидатские диссертации. Одним из объектов своего научного интереса они выбрали стоянку первобытных рыболовов и охотников, расположенную в километре от хутора Пухляковский. Между стоянкой и хутором был заброшенный пионерский лагерь «Тихий Дон». Андрей и Виктор помнили лагерь еще со студенческих времен, когда ездили в эти места на практику. В 2005 году братья узнали, что владелец лагеря, купивший его в начале 1990-х, не нашел земле применения и собирается ее продать.

Фото: Игорь Кожевников для РБК

С археологической точки зрения место было невероятно выгодным: помимо стоянки каменного века, где вели раскопки Цыбрии, в окрестностях лагеря было немало других достопримечательностей. Например, он граничил со станицей Раздорской, где расположено два открытых еще советскими археологами многослойных поселения: поверх неолитического слоя лежат слои бронзового и раннего железного веков. В окрестностях лагеря находились десятки степных курганов разных эпох. Цыбрии задумали превратить лагерь в археологическую базу, где они и их коллеги могли бы жить во время раскопок, хранить оборудование, обрабатывать артефакты.

Идея была безумной: у братьев не хватало денег не только на обустройство лагеря, корпуса которого находились в аварийном состоянии, но и на покупку земли. «Да и зачем для базы целых 6 га земли? Но место нам очень уж приглянулось, и с покупкой в итоге повезло: владелец нуждался в деньгах и согласился продать лагерь по умеренной цене», — вспоминает Виктор Цыбрий. В итоге братья купили участок в рассрочку за 3 млн руб.

Деревня без жителей

В течение года Цыбрии использовали лагерь как базу для проведения раскопок, время от времени задумываясь, чем бы занять обширную пустующую территорию. В 2006 году Виктор по приглашению правительства Нидерландов побывал в этой стране, ознакомившись с ее музейной культурой. Его необычайно заинтересовала популярная в Европе идея «археологической деревни»: вместо того чтобы показывать посетителям экспонаты за стеклом, местные музеи реконструировали поселения древних людей под открытым небом.

«Я загорелся идеей сделать нечто подобное у себя в лагере — можно будет воочию увидеть, как жили первобытные люди!» — говорит Виктор Цыбрий. Вернувшись домой, он поделился идеей с братом, и они принялись строить «неолитический поселок» — неподалеку от советских корпусов возникли реконструированные в натуральную величину хижины древних охотников и рыбаков, жилище шамана, мастерская по изготовлению орудий труда, святилище и ряд других построек.

Фото: Игорь Кожевников для РБК

С 6 га приходилось платить серьезные налоги, и Цыбриям хотелось, чтобы участок приносил какие-то, пусть и небольшие, доходы. Первой мыслью было вернуть ему изначальную функцию детского лагеря: место отлично приспособлено для летнего отдыха — лагерь находится на берегу Дона, а реконструкция древних сооружений вызывает у детей дополнительный интерес.

У Андрея и Виктора по четверо детей. Отправляясь летом в экспедиции, Цыбрии обычно брали семьи с собой. Дети помогали мыть посуду, готовили бутерброды, но, конечно, не могли не играть в первобытных людей: резали колбасу кремневыми ножами, устроили столовую в одной из реконструированных хижин. Вечерами и взрослые, и дети собирались в этой хижине и сидели вокруг костра.

Фото: Игорь Кожевников для РБК

С 2007 года лагерь «Затерянный мир», в который братья переименовали «Тихий Дон», начал участвовать в областных тендерах по организации летнего отдыха. По работе Цыбрии были знакомы со многими чиновниками районных администраций Ростовской области и надеялись, что это сработает на них. Им удалось выиграть в нескольких конкурсах и договориться с руководством ряда казачьих учебных заведений и военно-патриотических организаций об отдыхе детей. Чтобы создать спартанские условия, размещали их в палаточном лагере.

Например, Центр патриотического воспитания молодежи Ростовской области ежегодно устраивал на территории оборонно-спортивный лагерь, где старшеклассников готовили к военной службе: приглашенные инструкторы обучали ребят собирать автомат, использовать маскировку, проходить полосу препятствий, читать карту и т.п. Занятия проводились в три трехдневные смены, за проживание в общей сложности 270 детей Цыбрии получали 600 тыс. руб. Отдыхавшим в перерывах между военными упражнениями детям братья предлагали бесплатные экскурсии по поселению каменного века. В 2008 году Цыбрии возвели в дополнение к нему еще и участок с артефактами бронзового века.

Но добиться сколько-нибудь заметной прибыли не удалось. «Мы не знали, что в конкурсах по предоставлению летнего детского отдыха чаще всего побеждают лагеря, расположенные на морском побережье, — говорит Виктор Цыбрий. — Море — это всегда козырь, а Дон, какие бы тут достопримечательности ни находились, не котируется». Полной сезонной загрузки в 200 детей в день «Затерянному миру» за пять лет добиться так и не удалось. В среднем государство платило за содержание каждого ребенка около 500 руб. в день, что позволяло в лучшем случае сводить баланс к нулю.

Интерактивная история

В 2012 году предприниматели признались себе, что сделать детский лагерь не получилось. «Затерянный мир» представлял собой странное зрелище: с одной стороны, вокруг палаток маршировали юные казаки, с другой — подступали первобытные хижины, которых становилось все больше.

Цыбрии решили поменять концепцию «Затерянного мира»: пусть это будет именно музей под открытым небом, а все лагерные мероприятия станут второстепенными. Если обычные археологические музеи работают по принципу «руками не трогать», то тут надо сделать ставку на интерактив, открыв на территории древних поселков многочисленные мастер-классы, где сотрудники учат детей тому, что знал и умел древний человек. «Дети не поверят, что кремневым топором можно рубить деревья, если им не дадут его в руки, — говорит Андрей Цыбрий. — Никогда не поймут, насколько ценен был для первобытного человека огонь, пока не попробуют сами его добыть». При этом музей предполагалось делать не только для детей, но и для взрослых.

Фото: Игорь Кожевников для РБК

Раскрутить музей помогло взаимодействие с местной администрацией. В 2012 году правительство Ростовской области организовало пресс-тур по региону для представителей туркомпаний и журналистов местных СМИ. В каждом районе им демонстрировали местные достопримечательности. В Усть-Донецком районе такой достопримечательностью оказался «Затерянный мир». После того как о музее написали ростовские СМИ, поток посетителей начал быстро расти, а «Затерянный мир» договорился о сотрудничестве с несколькими туристическими компаниями (сейчас музей сотрудничает более чем с 20 турагентствами).

Изменив концепцию, Цыбрии полностью поменяли и бизнес-модель. Теперь за доступ на территорию лагеря каждый гость платит по 150 руб. в день. Экскурсии стоят от 150 до 250 руб. с человека, за мастер-классы приходится доплачивать: слепить глиняный горшок посетитель может за 150 руб., поупражняться в изготовлении каменного рубила — за 200 руб., добыть огонь — 70 руб. и т.п. Гости могут осматривать и трогать все экспонаты, кроме скелетов древних людей.

Часть экспонатов братья берут на временное хранение в Таганрогском историко-краеведческом музее, но большинство — это собственность Цыбриев. Это так называемый массовый археологический материал — осколки керамики, не представляющие большого интереса для науки каменные орудия и т.п. По словам Виктора Цыбрия, государство не претендует на все археологические находки, а только на уникальные артефакты, например языческие идолы, хорошо сохранившиеся бронзовые украшения.

Отремонтировав корпуса, предприниматели дали гостям возможность останавливаться в музее на несколько дней. Сегодня проживание — самая крупная статья доходов. Номер в зависимости от условий стоит от 350 до 750 руб. в сутки без питания. В такие месяцы, как май или июнь, в день бывает до 500 посетителей, примерно 30–50% из которых остаются в музее хотя бы на одну ночь. Местная столовая — на втором месте по доходам. Обед из двух блюд казачьей кухни стоит от 300 руб.

Казаки и корпоративы

Смена концепции принесла первые ощутимые доходы — за 2012 год братья заработали 1,7 млн руб. прибыли. Тогда Цыбрии принялись повышать привлекательность музея: начали строить рядом с «древними» поселками еще и казачью станицу. Возвести ее удалось всего за год. Скорости способствовал конфликт на Украине: летом 2014 года из соседней Донецкой области повалил поток беженцев, и Цыбрии устроили для них на территории лагеря пункт временного размещения, нанимая мигрантов на стройку.

Виктор Цырбия (Фото: Игорь Кожевников для РБК)

Центральным сооружением станицы стал музей казачества с предметами быта, собранными по всей области. Цыбриям удалось создать уютный и непарадный музей с обстановкой дома, из которого как будто только вышли хозяева: с кроватью, старинным шкафом, заполненным книгами и фотографиями, традиционной одеждой и оружием. Сегодня в «Затерянном мире» есть еще юрта кочевников, пруд, рукотворный курган, деревянная крепость и мельница с настоящим механизмом конца XIX века.

За все время в частный музей Цыбрии вложили около 40 млн руб. Основная статья расходов — коммунальные платежи: в активный месяц до 110 тыс. руб. уходит за электроэнергию, воду. На налоги в год уходит больше 300 тыс. руб. Постоянных сотрудников не больше 10–12. Большинство из них — члены семьи, друзья и коллеги по археологическим экспедициям. «Строгой иерархии в управлении нет, все решается в процессе дискуссий коллектива, иногда достаточно острых», — смеется Андрей Цыбрий. В пиковые моменты количество человек в команде «Затерянного мира» вырастает до 20–25 человек.

За год музей сейчас посещают около 10 тыс. человек. В 2017 году этноархеологический комплекс принес братьям 8,2 млн руб. выручки, прибыль составила 3,4 млн руб. Историко-культурная экспертиза по-прежнему приносит братьям больше денег. «Но «Затерянный мир» — это же воплощение юношеской мечты, нам интересно им заниматься», — объясняет Андрей Цыбрий.

Основная аудитория «Затерянного мира» — семьи или компании друзей в возрасте от 25 до 45 лет. Бизнес, разумеется, сезонный: гости едут в музей в основном с конца апреля по октябрь, но Цыбрии стараются привлечь и зимних посетителей — например, широко отмечают Масленицу. Формат праздников, по словам братьев, очень эффективен: посещаемость в эти дни как минимум удваивается. В мае в музее отмечают День селедки, в конце сентября — винный праздник «Донская лоза».

Предприниматели осваивают два новых направления — корпоративные мероприятия и экотуризм. У музея уже есть клиенты, которые проводят в музее тимбилдинги, — среди них местные отделения Сбербанка и крупный ростовский оптовый поставщик писчебумажных товаров «Канцлер». «Но такие события происходят раз в год, — сетует Виктор Цыбрий. — В целом корпоративные мероприятия — наша недоработка: мы пока не научились массово привлекать компании».

Экотуры «Затерянный мир» освоил лучше: многие посетители, которые останавливаются в музее на несколько дней, пользуются возможностью выбраться на день-два на остров Гостевой и пожить там в палатках или отправиться в однодневный поход по живописному берегу Дона. «Мы не на облаке живем и понимаем: когда у тебя 15 сооружений на 6 га, нужно, чтобы каждый кусочек земли давал отдачу, и не только летом», — говорит Виктор Цыбрий.