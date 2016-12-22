Деньги к деньгам: как физик создал кассу взаимопомощи предпринимателей

Малому бизнесу нужны деньги для участия в тендерах, а банки часто не хотят с ним связываться. Основатель Penenza Дмитрий Пангин нашел выход — здесь предприниматели получают деньги инвесторов для участия в конкретных онлайн-торгах

Дмитрий Пангин (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Penenza — это площадка онлайн-кредитования, которая помогает малым и средним компаниям привлекать деньги для участия в тендерах. Часто организаторы таких торгов требуют от участников залог — от 5% суммы потенциального контракта, однако не у всех представителей малого и среднего бизнеса есть возможность «заморозить» деньги даже на небольшой срок — средний заем в Penenza составляет 1 млн руб., а средний срок его возврата — 21 день. В то же время доходность депозитов как одного их самых популярных способов вложения денег падает вслед за снижением ключевой ставки Банком России, и частные инвесторы ищут способы получить большую доходность — Penenza декларирует среднюю доходность на своей площадке около 20% годовых.

Компания Дмитрия Пангина нашла способ помочь и тем и другим — она объединила предпринимателей и инвесторов на одной площадке и стала зарабатывать на комиссии (3,5–5% в зависимости от вида и срока займа). В 2017 году стартап выдал кредитов на 9 млрд руб.​ и принес финансисту 158 млн руб. выручки и 46 млн руб. прибыли. По расчетам РБК, Penenza стала лидером растущего рынка p2p-кредитования (peer-to-peer, с англ. «равноправное»; кредитование, при котором инвесторы и заемщики передают средства друг другу без привлечения банков). Она выдала в разы больше займов, чем ближайшие конкуренты. По словам Константина Шабалина, генерального директора ​​​краудинвестинговой площадки StartTrack, четыре крупнейших представителя этого сегмента отрасли — StartTrack, «Поток», «Город денег» и Venture Club — за 2017 год привлекли 1,8 млрд руб. в 871 компанию.

От атома к коду

Пангину 42 года. Он выпускник физического и экономического факультетов Новосибирского государственного университета, после окончания учебы в 1999 году несколько лет посвятил науке. Но быстро осознал, что семью на зарплату аспиранта в Институте ядерной физики и Институте теплофизики Сибирского отделения РАН не прокормить. Тогда он занялся программированием — в 2001 году Пангин устроился в ИT-компанию ЦФТ, затем переехал в Москву и стал работать в компании CBOSS, которая занималась разработкой ПО.

Пангину удалось построить карьеру — к 2009 году он управлял 400 разработчиками и получил MBA в Высшей школе бизнеса МГУ. После учебы Пангин устроился на биржу РТС, где с 2010 года руководил разработкой электронной площадки для торгов по государственному и муниципальному заказу «РТС-Тендер». Набравшись опыта, в 2012 году вместе с партнерами решил открыть еще и собственную электронную площадку для торгов — компанию ОТС. По последним данным СПАРК, в 2015 году выручка АО «ОТС» составила 284 млн руб., прибыль — 28 млн руб.

Госзакупки и предприниматели 18 июля 2011 года был принят № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», который обязал госкомпании проводить открытые закупки. А в 2013 году появился еще и № 44-ФЗ, регламентирующий закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд. При этом заказчики по № 44-ФЗ обязаны не менее 15% объема закупок в рублях осуществлять у субъектов малого предпринимательства и НКО. Кроме того, № 223-ФЗ с 2017 года обязывает госкомпании с годовой выручкой более 500 млн руб. совершать 18% закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства (имеющих выручку до 2 млрд руб. и штат менее 250 сотрудников). Изменения в законодательстве привели к созданию нового рынка — электронные торговые площадки (ЭТП). И если с госзаказом работает только шесть площадок, отобранных Минэкономразвития и ФАС, то с госкомпаниями по № 223-ФЗ в 2016 году работали 174 ЭТП. 71% всех закупок в электронной форме прошли на шести крупнейших: «ТЭК-Торг», ГПБ, B2B-Center, ЕЭТП, РЖД и OTC.

Чужие деньги

Государство создало условия, чтобы малый бизнес мог получить госконтракты, но сами предприниматели оказались к этому не готовы — они бы и рады участвовать в торгах, но у них не хватает денег, чтобы внести залог, приобрести необходимое оборудование, материалы и пр. Проблема в том, что государство рассчитывается по контрактам не сразу, а деньги для участия в тендерах нужны сейчас, объясняет владелец строительной компании из Подольска «Организатор» Морик Мишаев. Чтобы избежать кассового разрыва, он использует платформу Penenza.

В 2014 году площадка ОТС начала кредитовать участников торгов. Для этого была получена лицензия и создана дочерняя микрофинансовая компания «ОТС Кредит». До сих пор она выдает по 15–20 млн руб. в год из средств головной компании. Спрос рос, своих денег не хватало, и в то же время интерес со стороны инвесторов был высоким. Зачем рисковать своими деньгами, если можно зарабатывать на комиссии, сводя кредиторов и заемщиков, рассудил Пангин.

Дмитрий Пангин (Фото: Олег Яковлев / РБК)

В 2015 году вместе с партнерами, с которыми Пангин познакомился еще во время работы на бирже РТС, Сергеем Васильевым и Дмитрием Пономаревым, предприниматель основал АО «Оператор Финансовой площадки» (юрлицо проекта Penenza), в котором 40% принадлежит Пангину и по 30% Васильеву и Пономареву.

На разработку онлайн-площадки для кредитования участников тендеров партнеры потратили 4 млн руб. Год ушел на технические работы и отладку процессов, а в 2016 году стартап заработал в полную силу.

Ставку решили сделать на малый и средний бизнес. По данным аналитического центра НАФИ, объем банковских кредитов для малого и среднего бизнеса по итогам 2016 года сократился на 3% и продолжил стагнировать в 2017 году. Банки настороженно относятся к предпринимателям — заложить им зачастую нечего, суммы кредитов относительно небольшие, а риски высокие, поэтому заявки на кредит одобряют лишь 10–15% желающим, считает Пангин.

По словам начальника управления кредитования Альфа-банка Ирины Поповой, клиенты довольно часто обращаются за кредитами для участия в государственных тендерах, но у банка нет для них специального продукта, и они получают кредит на обычных условиях. ​Малый бизнес может получить беззалоговый кредит на сумму до 6 млн руб. по ставке 16,5% годовых. Рассмотрение заявки проходит в два этапа. Сначала желающих отсеивает специальный софт (около 40%). Оставшиеся заявки рассматривают аналитики банка, они одобряют 60–70% обращений, то есть кредит получают 24–28% от всех обратившихся. В Penenza — около 70%.

Займы без банков Первая p2p-платформа Zopa открылась в Великобритании в 2005 году. За 13 лет она выдала займов более чем на £1,9 млрд ($2,4 млрд). В США в 2006 году первопроходцем стала платформа Prosper — общая сумма выданных через нее кредитов составила более $8 млрд. А год спустя появилась компания Lending Club, которая в 2014 году провела IPO и была оценена в $5,4 млрд. Китай тоже переживает бум p2p-кредитования: в стране открылось более 4800 компаний. Это создало благодатную почву для мошенников. Громкий скандал разразился в 2016 году: крупнейшая на тот момент p2p-площадка Ezubao подделала 95% заявок и таким образом украла $7 млрд у 900 тыс. инвесторов. Из-за этого инцидента правительство взялось за регулирование отрасли. Бюро по финансовой деятельности Пекина рассчитывает сократить в ближайшее время количество площадок в десять раз. По данным Statista, объем мирового рынка альтернативного кредитования в 2017 году составил $380,6 млрд. По прогнозам Foundation Capital, к 2025 году он достигнет $1 трлн. ​

Как это работает

Предприниматель оставляет заявку на сайте площадки, указав лишь ИНН и номер процедуры на zakupki.gov.ru. В течение дня скоринговая система и группа инвесторов оценивают заемщика и выставляют оферту.

Основную работу по оценке рисков выполняют нейросети, которые предсказывают вероятность победы заемщика в тендере, уклонения от исполнения контракта и др. Компьютерный алгоритм сопоставляет информацию из заявки с данными тех компаний, которые уже побеждали в похожих тендерах. Анализируются 400–500 параметров, среди них данные из множества открытых источников — базы ФНС, Росстата, службы судебных приставов и т.д.

Для получения займа необходимо отправить Penenza копии устава компании, паспорта генерального директора, протокола решения о его назначении и бухгалтерскую отчетность. Penenza дает займы на обеспечение заявки в гостендере, исполнение контракта в рамках № 44-ФЗ, закупку материалов и др. Самый популярный вид займа — обеспечение заявки в тендере. При выдаче займа площадка берет комиссию в среднем 4% (начиная со второго месяца надо платить 20–36% годовых), большинство заемщиков рассчитываются в первый же месяц. Это означает, что эффективная ставка за первый месяц составляет около 60% годовых. Банковские кредиты малому бизнесу обходятся дешевле — обычно 16–19% годовых, но, чтобы их получить, как правило, нужно собрать намного больше документов и подождать несколько недель. В Penenza одобряют сделку за один день.

«У них очень быстрый документооборот, короткий срок рассмотрения заявки, и мы с представителями площадки постоянно на связи. Для нас это очень важно, потому что участникам торгов деньги нужны «еще вчера», — признает владелец строительной компании из Подольска «Организатор» Морик Мишаев. С июля 2017 года он получил в Penenza займов на 200 млн руб.

Компании и зомби

Первое время в Penenza займы на исполнение госконтрактов выдавали предпринимателям напрямую, и компании-заемщики находили множество способов потратить кредит нецелевым образом: от покрытия задолженности по другим кредитам до покупки дорогого автомобиля. Просрочка доходила до 17%, вспоминает Пангин, приходилось судиться, привлекать коллекторов. В итоге было решено деньги предпринимателям вообще на руки не выдавать. Сейчас средства переводятся сразу на площадку, которая проводит торги, или используется так называемый номинальный счет, которым компания не может распоряжаться без согласования с менеджерами Penenza. Если компания проигрывает тендер, залог сразу же возвращается. Если выигрывает — возвращает из прибыли.

Казалось бы, так ли важна оценка рисков, если заемщик не получает деньги на руки? «Возможны разные ситуации, например, заемщик выиграл тендер, но отказался подписывать контракт. Тогда заказчик забирает залог как компенсацию, а инвестор может потерять деньги», — объясняет представитель Penenza Ирина Рак.

Кроме того, разработчики сделали алгоритм, который по финансовой отчетности предсказывает вероятность банкротства компании. «Мы поняли, что в нашей стране очень много компаний-зомби, которые никому не платят, у них множество судебных дел, исполнительных производств, но на банкротство почему-то никто не подает», — рассказывает Пангин. Анализируя судебные иски, нейросеть распознает такие организации и предостерегает от сделок с ними.

Все это минимизирует риски: просрочка на площадке Penenza, как утверждает Пангин, составляет 0,4%, а дефолты — 0,2% от общего объема займов. Для сравнения: в Альфа-банке доля дефолтов по кредитам малого и среднего бизнеса составляет около 1%.

Помимо ОТС, Penenza договорилась о сотрудничестве еще с восемью площадками. По словам гендиректора ЭТП НЭП Евгения Эллинского, им это выгодно: «Чем больше у участников шансов получить кредит, тем больше конкуренция на торгах и меньше доля несостоявшихся закупок». Доля заемных средств, которые поступают в качестве обеспечения заявки, на площадке НЭП растет — в 2015 году она составила 6%, в 2017 году — 14,5%.​

Кредитование в массы

Сначала минимальная сумма для инвестирования на Penenza составляла 50 млн руб. — инвесторами становились юридические лица, в основном знакомые и партнеры Пангина. Всего в процессе участвовало не более десяти компаний. Но к третьему кварталу 2017 года предприниматель понял, что спрос превышает предложение, и открыл доступ для всех: теперь инвестором может стать любой совершеннолетний человек, у которого есть свободные 5 тыс. руб. Сейчас в кредитовании бизнеса на Penenza уже участвуют 1200 инвесторов, привлекать их помогает тематический чат в Telegram и реклама в соцсетях. Инвесторы сами выбирают, в какой проект сколько инвестировать, и несут все риски — иногда в один проект вкладываются десятки человек. Если заемщик вернул кредит в первый месяц, то кредитор получает 1,66%. Остальное — выручка площадки.

Василий Черноножкин, программист из Санкт-Петербурга, узнал о Penenza в Telegram-канале Smartfin. В январе 2018 года он инвестировал 800 тыс. руб. Результаты вызывают у инвестора смешанные чувства. «Платформа еще дорабатывается, и есть ряд проблем, да и заявленной доходности в 20% годовых достигнуть не удалось. Вместе с тем выше 15% держаться удается, что для такого низкорискового инструмента очень неплохо», — считает Черноножкин.

Инвесторы на площадке подписывают с заемщиками электронный договор займа, согласно которому берут все риски на себя. Penenza при этом выполняет функции по обеспечению документооборота, рассчитывает и удерживает НДФЛ. Впрочем, сейчас доля физлиц в портфеле Penenza составляет 16%, все остальное инвестируют несколько компаний.