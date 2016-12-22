Лавандовая империя: как построить бизнес на продаже сухоцветов

Дарья Русакова собирала букеты из сухой лаванды на кухне и продавала через соцсети. Супруг помог ей превратить хобби в бизнес — сейчас букеты покупают корпорации, а лаванду предприниматели выращивают на собственном поле в Крыму

Дарья и Сергей Русаковы (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Семейная пара Русаковых обнаружила свободную нишу на рынке цветов и украшений — она продает букеты из сухоцветов, крем и мыло из лаванды под брендом «Лавандовый замок». Крохотный бизнес, начинавшийся пять лет назад на кухне квартиры, превратился в масштабный инвестиционный проект — супруги обзавелись собственным полем в Крыму, где выращивают лаванду и злаки для украшений, начали образовательный, оптовый и франчайзинговый бизнес. Они убеждены, что типовые букеты из свежесрезанных цветов всем надоели, а ниша нестандартных букетов, которые могут храниться годами, будет расти.

Цветы вместо бани

Выпускница Московского университета печати Дарья Русакова работала в HR-агентстве менеджером и в свободное время составляла букеты из сухоцветов, в основном лаванды, на кухне московской квартиры, варила лавандовое мыло. С 2013 года она стала продавать свою продукцию под брендом J’aime ma maison в соцсетях. Дело приносило 30 тыс. руб. выручки в месяц, пока за него не взялся супруг Сергей Русаков. В мае 2015 года он уволился с работы и превратил увлечение жены в настоящий бизнес.

Вообще-то Сергей Русаков мечтал развивать свое хобби, а не супруги. Он окончил технический и экономический факультеты Санкт-Петербургского электротехнического университета и работал в структуре производителя военной техники и электроники «Концерн Моринфорсистема-Агат», где отвечал за контроль технических закупок. Свободное время Русаков посвящал банному мастерству и даже стал победителем нескольких российских и международных чемпионатов. «На них оцениваются техника и артистизм банщика», — говорит Русаков. В 2015 году он уволился, нашел потенциальных инвесторов и собирался открыть в Москве большой банный комплекс. Но не сложилось — найти подходящее помещение до сих пор не удалось, и проект был заморожен.

Пока банщик-профессионал искал помещение, проект его жены разрастался, занимая все свободное пространство в двухкомнатной квартире Русаковых. ​«В холодильнике было мыло, а в комнате лежал ковер из сухоцветов, букеты заполнили все стеллажи», — вспоминает предприниматель. Первое время он относился к хобби жены несерьезно, но затем решил изучить рынок: стал искать информацию и, к своему удивлению, выяснил, что в России практически нет рынка сухих цветов. «Число запросов в «Яндексе» и Google было меньше ста в месяц», — вспоминает он. При этом спрос, как показывал опыт супруги, был.

Летом 2015 года московские власти организовали уличную ярмарку — «Московское лето. Фестиваль варенья» на Никольской улице. За неделю супруги заработали на этом мероприятии 180 тыс. руб. чистой прибыли — при среднем чеке около 400 руб. «Я увидел, насколько людям искренне нравится то, что делает супруга», — вспоминает Сергей Русаков. После окончания фестиваля он написал бизнес-план и подсчитал, что потенциальная аудитория необычного продукта может составить 10 млн человек без учета b2b-сегмента.

Редкий сухоцвет Сухоцветы — это растения, которые, после того как уже были срезаны и засушены, используют в цветочных композициях и декоре. Некоторые из них, например лаванда, сохраняют стойкий аромат. Мода на букеты из сухих цветов возникла во Франции еще в XIX веке: увлечение было настолько популярным, что многие разводили в садах только цветы, которые можно засушить. Композиция из сухоцветов может простоять пять лет, говорит Русаков. По данным компании Global Reach Consulting, объем всего российского рынка срезанных цветов в 2016 году оценивался в $2,2 млрд. Однако в России сухоцветы продаются редко. Флористические компании в основном используют один-два элемента из сухоцветов в качестве дополнения к букету из живых цветов. Весь сегмент сухоцветов очень узкий — не более 1–2% от всего рынка, подсчитал Алексей​ Останин, старший менеджер по продажам компании «7 цветов». Александра Аршакуни, основательница цветочной мастерской «И мне букет», отмечает, что в последнее время спрос на сухоцветы растет. Например, в 2016 году доля сухоцветов в общей выручке у нее составляла только 7%, а в 2017 году уже 25%. «Это новое веяние моды. Раньше никто не воспринимал сухоцветы, но женщины и девушки устали от классических букетов из роз. Они хотят разнообразия. Мужской аудитории этот продукт все еще непонятен. Они заказывают композиции из сухоцветов только по наводке женщин», — комментирует Аршакуни.

Фото: Владислав Шатило / РБК Лаванда для французов и МИДа

Первым делом Сергей Русаков поменял название проекта на более простое — J’aime ma maison превратился в «Лавандовый замок». Затем обзавелся представительством в офлайне и полноценным интернет-магазином. 150 тыс. руб. предприниматели потратили на аренду и ремонт помещения 15 кв. м на Большой Татарской улице в Москве. Еще 150 тыс. руб. — на закупку сухоцветов. Совокупные инвестиции в расширение составили 300 тыс. руб. «Выручка Дарьи от продаж в соцсетях была примерно 30 тыс. руб., если умножить на 10–12 месяцев, то получится годовая выручка и как раз та сумма, которую было не жалко инвестировать и потерять, если проект не взлетит», — вспоминает Русаков.

После окончания ремонта помещения в октябре 2015 года цветочный проект поглотил их. «Мы делали все сами: отвечали на звонки, собирали букеты, занимались развитием, продвижением в соцсетях», — вспоминает Сергей. Вскоре стало понятно, что без сотрудников не обойтись — супруги наняли двух женщин, которые вязали букеты и получали сдельную оплату.

Между собой обязанности супруги тоже разделили — Сергей взялся за планирование и финансы, а Дарья за дизайн, продажи и соцсети. Число подписчиков аккаунтов постепенно росло, увеличиваясь на 200 пользователей в месяц. Выручка тоже росла, но не быстро: например, в ноябре проект заработал 184 тыс. руб., и это был хороший результат. Но до тех показателей, на которые рассчитывал Русаков после фестиваля варенья, было далеко.

Сергей Русаков решил, что превратить мелкий семейный бизнес во что-то большее поможет выход на крупных клиентов. «Мне нужен был масштаб», — говорит он. Время от времени заказчики из корпораций появлялись, могли, например, заказать 50 кусков лавандового мыла на 8 Марта, но такие заказы появлялись редко.

Чтобы привлечь внимание, предприниматели стали активно участвовать в многочисленных фестивалях и ярмарках. Как правило, выручки это не приносило в отличие от городского праздника, но работало на узнаваемость бренда. Если за участие и аренду стойки приходилось платить, то, как правило, прибыли мероприятие не приносило.

Зато однажды, в конце 2016 года, на ярмарке при посольстве Франции продукцией «Лавандового замка» заинтересовался крупный французский интернет-ретейлер La Redoute. Сначала компания попросила несколько образцов, а позже заказала 2,5 тыс. наборов в подарок клиентам. Это были букеты и саше из лаванды.

Заказ французской компании принес Русаковым 1 млн руб. выручки и новых крупных клиентов. Например, позже эта же компания попросила оформить свой стенд на Неделе моды в Москве. Во время этого мероприятия на «Лавандовый замок» обратил внимание сотрудник Министерства иностранных дел России. Позже компания сделала лавандовый букет для директора департамента информации и печати МИД России Марии Захаровой. После этого министерство начало регулярно делать заказы, рассказывают предприниматели. Речь идет о заказах от частных лиц, сказали РБК в пресс-службе МИД.

В 2017 году клиентами «Лавандового замка» также стали Baker McKenzie, «ЛУКОЙЛ-Гарант», АК «Россия», L'Occitane, Nissan, Reima, Промсвязьбанк, «Кидзания», Abbyy и др.

Выручка компании в 2016 году составила 3,9 млн руб., прибыль — 1,5 млн руб., в 2017-м проект принес около 7 млн руб. выручки, однако около 2,7 млн руб. из нее супруги потратили на развитие бизнеса, и в целом прошлый год проект закончил около нуля. Русаков понял, что скромное семейное дело вполне может вырасти в привлекательный для инвестиций масштабируемый проект.

«Лавандовый замок» в цифрах 0,9–21,5 тыс. руб. — розничная стоимость одного букета «Лавандового замка» 100% достигает торговая наценка 20–30% в цене букета — это затраты на сырье, 10–15% — оплата труда флориста 400 кг крымской лаванды в 2017 году заготовил «Лавандовый замок» в пучках, 500 кг — россыпью Источник: данные компании

Фото: Владислав Шатило / РБК

Бескрайнее поле

Родиной лаванды считается французский Прованс, но Дарье Русаковой не удалось найти ни одного французского поставщика, готового отправлять сухоцвет в Россию. Обычно она закупала по 7 кг сухоцветов ежеквартально у британцев, выращивающих цветы на йоркширской ферме несколько десятилетий подряд. С ростом бизнеса лаванды стало не хватать, и выход супруги нашли неординарный.

Летом 2016 года Русаковы путешествовали по Крыму и посетили лавандовые поля недалеко от Бахчисарая. Там они познакомились с местными жителями и стали покупать у них сухие цветы небольшими партиями. Разница в цене оказалась значительной — если пучок лаванды из Великобритании обходился в 250–300 руб. с доставкой, то крымский — 60–100 руб. При этом супруги получили возможность заказывать именно такую лаванду, которая им нужна, — сорванную в определенное время с кустов определенного возраста. Подробности Русаков не раскрывает, считая эту информацию своим ноу-хау.

Один из жителей несколько раз предлагал Сергею Русакову купить поле, чтобы тот сам мог выращивать лаванду. «Я отшучивался — зачем мне поле, мне нужна лаванда», — вспоминает он. Но в 2017 году, когда у семьи появились крупные корпоративные заказы, они столкнулись с дефицитом сырья. В 2016 году предприниматели использовали 150 кг лаванды, а в 2017-м — уже тонну. Им пришлось срочно искать новых поставщиков в Крыму, но оказалось, что никто из крымчан не может собрать необходимое количество. Лавандовые поля культивировались в советское время, но после распада СССР фактически оказались заброшенными.

Временные затруднения подтолкнули предпринимателей к идее создания своей сухоцветной фермы, и летом прошлого года Сергей Русаков приобрел поле для засеивания лавандой площадью 2 га за 1,5 млн руб. — неподалеку от села Ароматное Белогорского района Крыма. Еще в 600 тыс. руб. обошелся засев поля. Предприниматели посадили лаванду, а также селекционные злаковые: лагурус, фаларис, несколько видов пшеницы, нигеллу, овес и др., которые тоже используются при составлении букетов. На поле теперь работают десять местных жителей под руководством 23-летнего студента-агронома Алексея Носова, который доучивается на последнем курсе агрономического факультета Крымского федерального университета им. М.В. Вернадского в Симферополе. Русаков не комментирует политические нюансы выбора места для фермы, но отмечает, что от вхождения полуострова в состав России он как предприниматель выиграл — сырью не нужно пересекать границу.

Сельское хозяйство — это игра вдолгую. Первый урожай лаванды ферма получит только через три года, злаковые можно будет собирать в июле 2018 года. Но Сергей Русаков уже строит грандиозные планы — основные доходы он рассчитывает получать от оптовой продажи сухоцветов, а не самих букетов. По его словам, сейчас он ведет переговоры с инвестором, который за долю в компании готов вложить деньги в покупку еще 150 га земли.

В январе 2018 года Русаков открыл еще одно направление продаж — оптовую продажу сухоцветов. За первый месяц удалось сбыть 55 кг сухих цветов от крымских фермеров. По словам предпринимателя, сейчас он ежедневно получает предзаказы на урожай 2018 года — по предварительным оценкам, продажа собственных злаков может приносить 2 млн руб. в год.

Покупают сухоцветы, как правило, небольшие флористические лавки и интернет-проекты — такие же, каким два года назад был сам «Лавандовый замок». Раз в месяц супруги Русаковы проводят для них в Москве платные мастер-классы (6,5 тыс. руб. с человека), на которые приезжают учиться люди со всей России. В будущем семья собирается проводить мастер-классы и в других городах, а заодно привлекать новых клиентов. Некоторые из этих студий изъявляют желание работать под брендом «Лавандовый замок» — первый франчайзи открылся 11 февраля 2018 года в Якутске. Доставлять туда свежие цветы долго и дорого, а сухоцветы перевозить и хранить гораздо проще.