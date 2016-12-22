Уйди, корпоративный: почему компании отказываются от новогодних вечеринок

Привычные алкогольно-танцевальные корпоративы почти бесполезны для тимбилдинга, утверждают ученые и признают предприниматели. Все чаще новогодние вечеринки превращаются в спортивные состязания, мастер-классы и даже рэп-батлы

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Новогодний корпоратив кажется неотъемлемой частью офисной жизни. Согласно расхожему мнению, такие мероприятия, приправленные обильным количеством алкоголя, помогают коллективу ощущать себя единым целым. Однако нынешние рождественские и новогодние праздники могут стать настоящим ударом по этой традиции.

В частности, как выяснила консалтинговая компания Challenger, Gray & Christmas, 11% работодателей в США в этом году вовсе не собирались проводить рождественские корпоративы (в 2016 году таких было только 4%). Причем менее половины (49%) из тех, кто все-таки остался верен традиции, подавали на вечеринках алкоголь (в прошлом году таких было 62%).

В чем же причина таких перемен во взглядах на многолетнюю традицию?

Научно бесполезные

Первые рождественские балы для сотрудников западные предприниматели начали проводить еще в 1840-е годы — в моду они вошли во многом благодаря Чарльзу Диккенсу, воспевшему один из таких балов в «Рождественской песне в прозе». За полтора с лишним века новогодние корпоративные вечеринки превратились в обязательное мероприятие. Как считают многие бизнесмены, причина этого не только в традиции, но и в том, что такие мероприятия помогают распространять ценности компании, улучшают неформальные отношения между сотрудниками, что ведет к повышению производительности их труда, и служат показателем процветания и стабильности. Наконец, многие уверены, что корпоративы — это дешевый способ повысить удовлетворенность сотрудников от работы в компании и новогодняя вечеринка якобы мотивирует сильнее, чем 13-я зарплата.

Однако исследования последних лет ставят под сомнение большинство из этих утверждений. В частности, социологи из Колумбийского университета установили, что на корпоративных вечеринках сотрудники редко знакомятся и общаются с людьми, которых не знают, предпочитая привычный узкий круг коллег. Конечно, этот эффект можно минимизировать, например, намеренно рассаживая за праздничными столами сотрудников в случайном порядке, но и это не всегда помогает.

Другие исследователи установили еще более прискорбный факт. Сотрудники Университета Огайо выяснили, что в международных компаниях, где бок о бок работают представители разных национальностей, корпоративы не только не ведут к интеграции, но и порождают дополнительные трения между представителями различных этнических групп. Пытаясь сплотить штат, работодатели в итоге добиваются прямо противоположного эффекта — когда работники начинают беседовать о домашних делах, высказывать общественные и политические взгляды, культурные различия проступают отчетливее, и люди вместо обретения единства начинают ощущать разобщенность. «Это обстоятельство может оказаться серьезным препятствием на пути компаний, желающих раскрыть свой потенциал на глобальном рынке», — говорит одна из авторов исследования, Кэтрин Филипс.

Западные корпоративы в цифрах Только 36% сотрудников компаний любят корпоративы 51% компаний провели безалкогольные вечеринки в 2017 году в США, в 2012 году таких компаний было 21% Пять бокалов спиртного выпивает женщина и 11 — мужчина на среднем «алкогольном» корпоративе £43 на каждого сотрудника тратят в среднем британские компании ($75 — американские) на рождественских корпоративах К 25% женщин хотя бы однажды на вечеринке приставал босс Источники: CNN, OfficeTeam.jobs.net, Metro.us, BBC, DailyStar

Алкогольно скандальные

Помимо научно обоснованных сомнений в полезности корпоративов свой вклад в слом традиции вносит и статистика другого рода. Еще в 2010 году международная компания по подбору персонала Adecco выпустила исследование, где приводились такие цифры: 11% опрошенных сотрудников хотя бы раз в своей карьере либо были уволены после корпоратива, либо знают кого-то, кто был уволен.

Большая часть таких ситуаций спровоцирована употреблением алкоголя. «Алкоголь — частая причина курьезных и нелепых происшествий, после которых «звезде» корпоратива как минимум стыдно, а как максимум приходится увольняться», — говорит руководитель направления по работе с персоналом BBDO Group Олеся Правлоцкая. «Несколько лет назад директора московской энергетической компании отмечали Новый год в загородном пансионате. В программе мероприятий был пейнтбол. Один участник так наотмечался, что еле на ногах стоял, но ружье ему выдали — это был высокопоставленный топ-менеджер. И вот он бегал по заснеженному лесу, палил напропалую, даже в безоружных, пока остальные прятались», — вспоминает Правлоцкая. Когда патроны кончились, стрелка отвели в номер и привязали полотенцем к кровати.

В другом случае сотрудники консалтинговой компании, напившись самбуки, подожгли своего коллегу. «К счастью, он отделался легкими ожогами. И, поскольку был сильно пьян, закрылся в туалете и просидел там весь вечер, в обгорелой одежде, мокрый и несчастный», — рассказывает Правлоцкая.

Случаи, когда пьяных в стельку коллег выносили на руках и пытались засунуть в такси, может вспомнить сотрудник почти любой российской компании. «Корпоративное веселье частенько сопровождают и драки. Сломанные двери, столы и даже разбитые унитазы — такое бывает», — говорит Правлоцкая.

Причины буйного веселья во многом коренятся в самой природе корпоратива. Психологи из Университета Бирмингема установили, что «звезды» корпоративов в привычной обстановке чаще всего ведут себя исключительно мирно, поскольку офис у них подсознательно ассоциируется с контролем. Когда же поступает сигнал об ослаблении контроля, сотрудник бессознательно теряет границы между дозволенным и запрещенным.

Этот вывод косвенно подтверждают опубликованные в ноябре 2017 года результаты опроса в британских компаниях. Они показали, что сильнее всех напиваются на корпоративных вечеринках сотрудники HR- и ИТ-отделов. А вот самые трезвые помимо директоров, которых, хотя и не всегда, положение обязывает, это дизайнеры. Можно предположить, что креативная и интересная работа вызывает у сотрудника меньшее желание оторваться, чем рутинная и повторяющаяся изо дня в день.

Скромность не порок В последние годы новогодние праздники в компаниях отмечают относительно скромно. Причина в том, что после экономических кризисов 2008 и 2014 годов безумная расточительность, с которой прежде проводили свои корпоративы многие корпорации, оказалась в сфере общественного внимания. В конце 2009 года медиа размышляли над нескромностью крупнейшего в мире регистратора доменных имен GoDaddy, потратившего на свою вечеринку более $3 млн, когда за два года рецессии (с декабря 2007-го) работу потеряли 8,4 млн американцев. В том же году общественное мнение принудило Goldman Sachs полностью отказаться от рождественского корпоратива. За последнее десятилетие крупнейшие международные банки покончили с традицией роскошных корпоративов, заметно сократив траты на них. В России схожее осуждение вызвали слова Анатолия Чубайса, который на новогоднем корпоративе «Роснано» в декабре 2015 года с гордостью произнес, что у корпорации «очень много денег».

Сексуально сомнительные

Алкоголь может провоцировать людей на отрыв и в области личных отношений. Часто единение коллектива или каких-то его частей на корпоративах происходит совсем не тем способом, на который рассчитывали работодатели. Опрос, проведенный среди сотрудников британских компаний, показал, что 39% опрошенных во время корпоратива или вскоре после него хотя бы раз занимались сексом с коллегами, а 53% — целовались. В США любителей корпоративного секса оказалось несколько меньше — 24%.

Долгое время на этот аспект вечеринок закрывали глаза. А для некоторых компаний это даже была часть имиджа, например для социальной сети знакомств Badoo, регулярно устраивающей в Лондоне корпоративы с участием полуобнаженных моделей. «Мы работаем в сумасшедшем ритме, и порой нам всем бывают нужны вот такие яркие и в каком-то смысле безбашенные вечеринки, где можно расслабиться и забыть о работе, — рассказал РБК владелец Badoo Андрей Андреев. — Это один из самых продуктивных способов вознаграждения наших сотрудников, ведь многие из них совсем еще молодые ребята».

Но все меняется: захлестнувшая в этом году мир волна скандалов, связанных с харассментом, радикально изменила взгляд на проблему. Как минимум компании стали ограничивать объемы алкоголя. После того как в октябре редакционный директор Vox Media Локхарт Стил был уволен за приставания к сотруднице, издательский дом принял решение заменить традиционный на своих корпоративах «открытый бар» талонами, по которым каждый сотрудник сможет получить не более двух бокалов спиртного. Другие работодатели попросту отменяют корпоративные праздники.

Любопытно, что сотрудники многих компаний, не имеющих офиса или со значительной долей персонала на удаленной работе, добровольно отказываются от участия в корпоративах, предпочитая отмечать Рождество на вечеринках в коворкингах, куда они ходят работать. Такие вечеринки практически всегда проходят без приключений, поскольку больше напоминают посиделки в привычной компании.

Невинно креативные

Одновременно набирает силу поиск новых форматов праздничных корпоративов. Некоторые работодатели выбирают социально полезные мероприятия. «Американская медицинская компания FMCNA на Рождество вывезла своих сотрудников на один из самых грязных пляжей Индии, — рассказывает Наталья Авдеева, владелец event-агентства Gold Stream. — Целью мероприятия была уборка мусора, который сотрудники дружно собирали вручную и при помощи тракторов и самосвалов». Под конец мероприятия, когда на пляже не осталось грязи, для присутствующих была устроена диджей-вечеринка под открытым небом, а также грандиозный салют.

Отвлечь от чрезмерного употребления алкоголя можно также вовлечением в праздничный процесс, уверены специалисты по HR. «Людям интересен формат собственных выступлений: например, DJ-батл, конкурс песен, танцевальные номера, спортивные корпоративы и квесты», — утверждает Мария Игнатова, руководитель службы исследований HeadHunter.

В России в этом году особая мода на корпоратив-батлы. «Такие мероприятия проводятся в формате поединка между сотрудниками нескольких отделов. Иногда даже серьезная проблема, например рекламный отдел тратит слишком большие бюджеты и финансистам это не нравится, в компании преподносится в шуточной форме, чтобы сотрудники не разругались и не обижались друг на друга, — говорит Артур Касьян, генеральный директор event-агентства SmartMotion. — Коллектив с помощью батла выясняет отношения на публике, и это интересно всем». По словам Касьяна, интерес к такому формату растет еще и потому, что многие руководители следят за трендами и стараются «отхватить немного хайпа для своего бренда».

Не менее популярны корпоративы со спортивным уклоном. «Перед праздниками к нам то и дело обращаются с просьбами организовать спортивный корпоратив ИТ-компании, торговые сети и компании банковского сектора, — говорит генеральный директор фитнес-сервиса Fitmost Александра Герасимова. — Свежий пример — компания «Мобильные медицинские технологии», для которой мы в этом декабре организовали состязания на скалодроме».

В некоторых же компаниях и вовсе используют корпоративы для пропаганды семейных ценностей. ИТ-компания «Туту.ру» уже несколько лет подряд устраивает «Тутузанию» — Новый год для детей сотрудников, где аниматорами выступают их родители. «Технический директор учит деток собирать компьютеры, руководитель пресс-службы — азам журналистики, программисты пишут с детьми их первые программы», — рассказывает Тимур Юсупов, специалист по связям с общественностью «Туту.ру».

Изменение подхода к корпоративам, судя по всему, отражает общую перемену в менталитете предпринимателей. Когда шальных денег все меньше, а прибыль заработать все труднее, на смену удалому Party like a Russian приходит скромное и осознанное «Дорог не подарок, дорого внимание».