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Марат Гельман привлек €1,5 млн на агрегатор культурных событий в регионах
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Марат Гельман привлек €1,5 млн на агрегатор культурных событий в регионах
Свое дело, 15:44
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Марат Гельман привлек €1,5 млн на агрегатор культурных событий в регионах

Экс-директор пермского музея современного искусства PERMM и галерист Марат Гельман вместе с основателем проекта Rubrain.com Василием Воропаевым запустил платформу-агрегатор мероприятий WhatWhere. С ее помощью пользователи могут создавать и продвигать странички собственных выставок, концертов или лекций, фильтровать события по тегам и геоданным, а также вести блоги-колонки.

WhatWhere ориентирован прежде всего на регионы — сейчас сервис работает в таких городах, как Пермь, Екатеринбург, Челябинск, Красноярск, и др. «Для небольших городов запуск платформы, позволяющей создавать свои и искать агрегированные мероприятия, — возможность полностью изменить действительность, — считает Воропаев. — Когда я возвращаюсь в родной Златоуст, мне хочется «вдохнуть» город: послушать местный рэп-баттл или посмотреть, как рисуют местные художники. Но в итоге машешь на все рукой, потому что банально не хватает времени что-то искать, да и лень. А ведь все могло быть иначе».

Для вывода платформы на рынок компания привлекла финансирование в размере €1,5 млн от трех российских инвесторов — основателя фонда Maxfield Capital Александра Туркота, соучредителя «Форекс Клуба» Олега Репса и основателя Travel All Russia Вячеслава Широкова.

«Около года назад, когда мне предложили стать одним из инвесторов проекта, продукта как такового еще не было — была лишь идея Марата Гельмана, — вспоминает Александр Туркот. — Она показалась мне интересной, но нуждающейся в доработке. Поэтому я пригласил в WhatWhere своего давнего знакомого Василия Воропаева. Сейчас перед нами стоит задача проверки нескольких гипотез: во-первых, о том, что проект нужен кураторам, создателям культурных ивентов, во-вторых — о том, что он нужен массовому потребителю в регионах и на окраинах больших городов, не охваченных «Афишей» или «TimeOut». На данный момент, по словам Туркота, его доля в WhatWhere не превышает 10%. Другие участники проекта свои доли не раскрывают.

Для монетизации платформы Гельман и Воропаев предложат пользователям создавать платные расширенные аккаунты — мероприятия, создаваемые их владельцами, будут иметь приоритет в поисковой выдаче. Основатели платформы надеются, что региональные партнеры смогут развивать собственные сайты на базе WhatWhere, становясь официальными представителями площадки на местах.

Теги: агрегаторы , Культура
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