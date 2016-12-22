Брутальные блогеры: как заработать на обучении физическому труду

Рекламодатели присматриваются к блогерам старше 40 лет, которые рассказывают подписчикам о том, как построить дом или выковать решетку. Таких читает и смотрит зрелая и более платежеспособная аудитория

Александр Касумов (Фото: из личного архива)

Пользователи YouTube и Instagram привыкли к мысли, что популярный блогер — это молодой человек, который развлекает аудиторию стендапами, селфи и роликами о своих путешествиях, а если и обучает чему-то, то непременно какому-нибудь изящному занятию, например, как правильно красить ресницы или печь торты. Но в последнее время в блогеры подались и люди, занимающиеся самым что ни на есть грубым трудом, — те, кто строит дома или кует железо. Некоторым из них удалось раскрутить с помощью блога свой бизнес, превратив часть подписчиков в клиентов.

Одно из главных достоинств таких блогеров — в том, что они дают пользователям практическую информацию, которую те могут применить в повседневной жизни. Это делает таких людей интересными для более зрелой и привлекательной для рекламодателей аудитории. К «брутальным» и возрастным блогерам все пристальнее присматриваются рекламные агентства и даже такие компании, как Сбербанк.

Жить по блогострою

41-летний Александр Касумов, основатель и владелец компании «СВ-Фундамент», с 2010 года занимался вполне заурядным строительным бизнесом — закладкой фундаментов. В надежде увеличить число заказов предприниматель пытался рекламировать компанию в интернете. «Сделал сайт, начал платить «Яндекс.Директ» и Google AdWords, — рассказывает Касумов. — Но конкуренция постоянно росла — денег уходило все больше, а отдача оставалась низкой». В начале 2015 года он тратил на интернет-рекламу по 200–300 тыс. руб. в месяц.

Мечтая со временем перейти от фундаментов к постройке целых домов, Касумов в свободное время смотрел на YouTube ролики, где рассказывалось о разных строительных хитростях. «Так пришла идея: а не сделать ли и мне свой канал?» — говорит предприниматель. Вести YouTube-канал «Строй и живи» Касумов начал в апреле 2016 года. «Нанял оператора с самой дешевой, за 16 тыс. руб., видеокамерой. Когда мы начали записывать ролики, партнеры крутили пальцем у виска: ерундой какой-то занимаешься!» — вспоминает Касумов.

Первые полгода канал действительно не приносил никакого результата: пользователи иногда смотрели ролики, но даже не подписывались. «Но я уже погрузился в процесс, и мне стало нравиться — мы ездили по моим строительным объектам и снимали все подряд». Первые три месяца Касумов строил дом для одного своего друга, затем — для другого. Методы видеоблогинга он оттачивал прямо на строительной площадке.

Теперь к прежним расходам добавилась еще и зарплата оператору, которому Касумов платил 45 тыс. руб. в месяц, а подписчиков все не было. Предприниматель утешался тем, что благодаря каналу ему удалось осуществить старую мечту — начать строить дома. «И только через полгода появился первый скрипучий заказчик, — вспоминает Касумов. — Дом мы ему возвели практически по себестоимости, зато с видео строительства этого дома пошли первые нормальные заказы. А ведь дело было зимой, когда найти клиента обычно очень сложно». В следующие три месяца канал принес Касумову пять новых заказчиков.

За первый год существования канал «Строй и живи» привлек лишь 1 тыс. подписчиков. «Мне не хватало опыта работы для интернет-аудитории, — поясняет Касумов. — Подписчики сами помогали: подсказывали, чего им не хватает, что еще надо рассказать. В итоге я взял публику тем, что объясняю простым и понятным языком». К концу 2017 года у канала было уже 20 тыс. подписчиков, сейчас — почти 150 тыс. Число заказов на постройку фундаментов оставалось примерно таким же, как раньше, а вот количество заказов на дома росло каждый месяц.

Данные СПАРК подтверждают: раскрутив блог, Касумов увеличил финансовые показатели «СВ-Фундамента» в несколько раз. Если в 2016 году выручка компании составляла 14,6 млн руб., а прибыль — 2,8 млн руб. (примерно столько же, сколько и годом ранее), то в 2017 году — уже 62 млн и 9,3 млн руб. соответственно. Благодаря каналу Касумов открыл несколько представительств «СВ-Фундамента» — два в Москве, по одному в Краснодарском крае, Казани, Ростовской области, Иркутске и других городах.

В этом году предприниматель ежемесячно сдавал примерно по 20 готовых домов в Ленинградской области, по 10–12 — в Московской и по два-три — во всех остальных регионах. В среднем за один дом компания получает 1,5 млн руб. выручки. Все клиенты приходят благодаря YouTube-каналу. «Теперь я ни копейки не трачу на обычную рекламу, — гордится предприниматель. — За два с половиной года существования канала у меня не было даже сайта».

Сейчас Касумов выпускает новые ролики почти каждый день: исследуя внутренности строящихся домов и смело лазая по кровле, предприниматель рассказывает, как правильно класть металлочерепицу и что делать, если сваи готового дома вдруг просели. Помимо YouTube-канала он ведет и страничку в Instagram: на нее подписаны уже 16,5 тыс. человек. Мы иногда устраиваем офлайн-встречи всех подписчиков: сперва я рассказываю о компании, а потом люди задают мне разные вопросы по строительству», — говорит предприниматель. На такие встречи приходят не менее ста человек.

Взгляд со стороны «Тем, кто сможет завоевать платежеспособную аудиторию первым, очень повезет» Александр Балковский, сооснователь Z Agency, отец популярного видеоблогера Саши Спилберг «YouTube и Instagram — это прежде всего развлекательные площадки, которые освоены детьми и молодежью. Но рекламодателю нужна платежеспособная целевая аудитория. Люди старшего поколения уже знают от своих детей, что блогеры быстро становятся богатыми и знаменитыми, и многие люди в возрасте пытаются выйти на этот рынок. Но видеоблогерам трудно угодить взрослой аудитории: телевидение и шоу-бизнес — мощнейшие индустрии, с которыми сложно конкурировать. Возрастную аудиторию могут привлечь лишь специфические типы блогинга — каналы экспертов в разных областях, а также блогеров, транслирующих полезную информацию. В традиционном медиапространстве настоящей экспертизе места нет — формат не позволяет. И поэтому рано или поздно все эксперты окажутся на YouTube. Тем, кто сможет завоевать платежеспособную аудиторию первым, очень повезет. Ценники будут отличаться от молодежного сектора соцсетей в несколько раз, а может быть, и на целый ноль. Взрослым блогерам со 100 тыс. подписчиков будут платить столько же, сколько сколько молодежным «миллионщикам».

Доска подсчета

Еще со времен крушения СССР 56-летний Андрей Мунтян был известным в Ижевске банкиром: входил в правление местных Быстробанка, Мобилбанка и т.п. Однако в начале 2010-х, когда эти кредитные организации стали приносить убытки, он продал свою долю и задумался о том, чем заниматься дальше. Его хобби было ручное производство разделочных досок. Мунтян знал, что декоративные доски очень популярны за рубежом, а в России мастеров, которые бы их делали, почти не было. В 2010 году предприниматель создал сайт и стал выкладывать туда фотографии своих лучших досок, которые делал под придуманным им брендом MTM wood. Параллельно оборудовал мастерскую (на ее строительство, закупку оборудования и древесины он в общей сложности потратил более 5 млн руб.).

Андрей Мунтян (Фото: из личного архива)

Мунтян надеялся быстро раскрутиться, ведь предложение декоративных досок в стране было ничтожным. Но в действительности не помогли даже вложения в рекламу. Два раза предприниматель тратил на продвижение в интернете по 50 тыс. руб., но в месяц удавалось продать всего три-четыре доски. «Обычная реклама не работала — продукт был совершенно новый для России», — говорит Мунтян. Ища новые возможности рассказать о своих изделиях, летом 2012 года Мунтян создал YouTube-канал mtmwood. «Хотел показать, что я могу делать с разделочными досками, — говорит предприниматель. — Ролики записывал сам и без озвучки. Первые года три меня вообще никто не смотрел».

Популярность к каналу пришла, когда Мунтян в конце 2013 года выложил ролик о том, как делает доску-бабочку: необычная доска клеится из брусков таким образом, что человек, который смотрит на ее лицевую сторону, видит объемный узор. «Я сам придумал технологию ее изготовления, причем она настолько сложна, что я даже много лет спустя не могу собрать эту доску по памяти — только по своим же чертежам, — говорит предприниматель. — Стороннему человеку на первый взгляд вообще непонятно, как такое можно сделать». 3D-доска сыграла в судьбе канала счастливую роль: на нее обратили внимание американские пользователи. В США очень популярно мейкерское движение, и его участники стали делиться ссылками на ролик о затейливой доске друг с другом. «Нет пророка в своем отечестве», — сетует Мунтян, но интерес американских блогеров сделал свое дело: ролик набрал более 3 млн просмотров, а канал попал в список рекомендованных сервисом YouTube.

Число подписчиков и просмотров начало расти в геометрической прогрессии. Даже то, что видео было без озвучки, оказалось плюсом — иностранцам было интереснее смотреть ролики так, а не с закадровым текстом на языке, которого они не понимают. Мунтян стал получать из США и Европы просьбы сделать доски: в 2015–2016 годах иностранные заказы составляли 80–90% от всех поступавших. Постепенно, благодаря высоким показателям просмотров, заинтересовались роликами и россияне.

В производство видео Мунтян особенно не вкладывается — с самого начала делал все записи самостоятельно, камерой на штативе, которую когда-то приобрел, чтобы снимать дни рождения детей. Разве что два года назад купил профессиональную камеру. Когда россияне стали составлять среди подписчиков примерно четверть, он стал записывать закадровый текст. Тематику расширил — теперь рассказывал не только про доски, но и про виды древесины, делился столярными секретами. Отправлять доски по России оказалось выгоднее из-за разницы в ценах на доставку: например, одна и та же доска в российский город путешествует за $5, а в американский — за $30.

Сейчас у канала mtmwood 315 тыс. подписчиков, а предприниматель зарабатывает на досках примерно 170 тыс. руб. чистой прибыли в месяц. Вместе с нанятыми помощниками он ежемесячно делает более 300 досок. Еще около $1 тыс. в месяц ему приносит программа партнерства с YouTube — столько сервис платит за число просмотров его роликов и возможность показывать в них свою видеорекламу. Время от времени к нему обращались и различные компании с предложениями о рекламе своих товаров, но Мунтян соглашался всего три раза. «Я не рекламирую кофемолки, блендеры и все, что не связано с тематикой моего канала, — говорит он. — А иногда бывает так: предлагают прорекламировать перфоратор, а потом купить его у них с 30-процентной скидкой — и никаких денег. Я отказываюсь, конечно».

Благодаря притоку клиентов (до сих пор 60–70% заказчиков приходят из YouTube) Мунтян расширил мастерскую и открыл два магазина — в Ижевске и Москве. «Ни тот, ни другой пока не окупились: слишком высокие расходы на аренду», — говорит предприниматель. Аренда магазина в Ижевске ежемесячно обходится в 15 тыс. руб., небольшого «островка» в ТРК «Авиапарк» на Ходынском поле — в 180 тыс. руб. Зато предприниматель экономит на рекламе. «С того момента, как запустил канал, не трачу ни копейки на рекламу, — говорит Мунтян. — И SEO никогда не занимался, хотя в выдаче «Яндекса» и Google по запросу «разделочные доски» мы стоим высоко. Просто мало кто делает такие доски в России».

Куй железо​

Некоторые предприниматели идут по более привычному для видеоблогеров пути: изначальное побуждение для них — о чем-то рассказывать, а понимание, что раскрученный канал можно использовать, чтобы зарабатывать деньги, приходит позже. «Я создал свой блог на YouTube три года назад, чтобы делать обзоры советских газет, — говорит 42-летний ижевский кузнец Роман Григорьев, основатель YouTube-канала о холодной ковке grrombk. — На даче обнаружил кипу таких — показались прикольными, но рассказывать о них получалось скомканно, неинтересно».

Фото: grrombk / YouTube

Григорьев решил переключиться на более знакомую область — кузнечное ремесло, которым он занимался в небольшой промышленной компании. «Все шли домой, а я оставался в компании, записывал ролики, осваивал монтаж», — вспоминает блогер. Первое видео он выложил 1 февраля 2016 года. «Я пытался людям преподать уроки холодной ковки, — рассказывает Григорьев. — Позже я понял, что преподавательский посыл делает ролики скучными, и стал уже без учительского тона рассказывать о том, как делаю те или иные вещи». Через месяц число подписчиков достигло сотни, через полтора года превысило 10 тыс.

В июле 2016 года Григорьев покинул работодателя и открыл свой бизнес: стал делать на заказ декоративные изделия из железа — напольные вешалки, перила для лестниц, кованые стулья и т.п. «Сперва я боялся, что не смогу сам зарабатывать на жизнь, но в итоге у меня все получилось», — говорит он. Любопытно, что за все время непосредственно с YouTube-канала ему пришел всего один заказ на кованую ограду из Чехова (ее изготовление принесло блогеру 70 тыс. руб. выручки, 45 тыс. из которых съела себестоимость производства). Зато канал его прославил — клиенты стали приходить благодаря сарафанному радио. Позже предприниматель стал заказывать и рекламу на «Авито» и «Юле». Обработкой заказов и приобретением материалов заведует партнер Григорьева, который на предприятии из двух человек играет роль менеджера.

Сейчас бизнес приносит проекту около 200 тыс. руб. выручки и 60–70 тыс. руб. прибыли в месяц, 60% из которых получает Григорьев, а 40% — его партнер. Кроме того, YouTube платит кузнецу за рекламу $25–30 в месяц. У канала уже больше 20 тыс. подписчиков. «Но просмотров у каждого ролика мало — порядка 1–2 тыс., потому что тема узкая», — поясняет Григорьев. Зато его радует просветительское значение канала и нескольких групп, которые он завел в соцсетях. «Скажем, подписчик моей группы «ВКонтакте» пишет, что не может сделать кованый забор. Посмотрит видео — и все получается у него. А года полтора назад мне написал 64-летний подписчик: посмотрел, мол, ваше видео и понял, что всю жизнь занимался не тем. Это лучшая похвала. Ради этого я и продолжаю вести канал», — признается кузнец.